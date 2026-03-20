Home / NEWS / Trump respinge ogni ipotesi di tregua militare in Iran e alza la tensione internazionale

Trump respinge il cessate il fuoco con l’Iran e rivendica il controllo USA

Il presidente Donald Trump ha escluso un cessate il fuoco con l’Iran, dichiarando che gli Stati Uniti controllano l’andamento della guerra, giunta alla terza settimana. L’uscita è arrivata alla Casa Bianca, durante un incontro con i giornalisti, quando Trump ha spiegato di non ritenere opportuno fermare le operazioni mentre, a suo dire, la controparte viene “letteralmente annientata”. La posizione americana irrigidisce il quadro diplomatico in Medio Oriente e riduce, almeno nel breve periodo, le possibilità di un congelamento delle ostilità, con potenziali ripercussioni sulla sicurezza regionale e sugli equilibri energetici globali.

In sintesi:

Trump esclude qualsiasi accordo di cessate il fuoco con l’Iran.

La guerra è al terzo settimana e Washington ne rivendica il controllo operativo.

La controparte, secondo Trump, è “letteralmente annientata”.

Si allontanano ipotesi di mediazione diplomatica nel breve periodo.

Le parole di Trump e le implicazioni strategiche nel conflitto con l’Iran

Rispondendo alle domande dei cronisti alla Casa Bianca, Donald Trump ha dichiarato: “Non voglio un cessate il fuoco. Sapete bene che non si fa un cessate il fuoco quando si sta letteralmente annientando la controparte”. L’affermazione, che accredita l’idea di una netta superiorità militare statunitense, conferma l’intenzione di proseguire le operazioni fino al raggiungimento di obiettivi considerati decisivi da Washington.

Rivendicando che gli Stati Uniti “controllano la guerra”, Trump invia un messaggio duplice: all’Iran, chiamato a misurarsi con un avversario che non intende rallentare, e agli alleati occidentali, rassicurati sulla capacità americana di gestire l’escalation. La chiusura verso un cessate il fuoco complica però il lavoro delle diplomazie europee e regionali, impegnate a contenere il rischio di allargamento del conflitto e di nuove ondate di instabilità, con effetti potenziali su prezzi dell’energia, traffici marittimi e sicurezza dei partner nell’area.

Scenari futuri e margini residui per la diplomazia internazionale

La linea tracciata da Donald Trump riduce gli spazi per una tregua immediata, ma non esclude che pressioni congiunte di alleati e organizzazioni internazionali possano riaprire canali negoziali in fasi successive. Un eventuale logoramento militare, l’impatto economico globale del conflitto e l’evoluzione dell’opinione pubblica interna negli Stati Uniti potrebbero spingere la Casa Bianca a valutare, più avanti, soluzioni di de-escalation. Nel frattempo, le cancellerie osservano con attenzione l’equilibrio tra obiettivi militari dichiarati da Washington e costi geopolitici di una guerra prolungata in uno dei quadranti più sensibili del pianeta.

FAQ

Cosa ha detto esattamente Donald Trump sul cessate il fuoco con l’Iran?

Trump ha affermato di non volere un cessate il fuoco con l’Iran, sostenendo che non si ferma un conflitto quando la controparte viene “letteralmente annientata”.

Quanto dura il conflitto citato da Trump tra Stati Uniti e Iran?

Secondo le dichiarazioni riportate, la guerra è giunta alla terza settimana, con Washington che rivendica il controllo delle operazioni.

Perché Trump sostiene che gli Stati Uniti controllano la guerra con l’Iran?

Trump lo sostiene per evidenziare la superiorità militare e decisionale americana, indicando che Washington guida ritmo, intensità e obiettivi del conflitto.

Quali conseguenze può avere il rifiuto del cessate il fuoco con l’Iran?

Il rifiuto prolunga il conflitto, aumenta i rischi di instabilità regionale, rende più complessa la mediazione diplomatica e può incidere su mercati energetici e sicurezza globale.

Qual è la fonte delle informazioni riportate su Trump e il conflitto con l’Iran?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.