Home / NEWS / Trump sfida Papa Leone XIV, escalation di accuse e replica che scuote la Casa Bianca

Trump contro Papa Leone XIV, lo scontro che divide Stati Uniti e Vaticano

Lo scontro tra Donald Trump e Papa Leone XIV, primo Pontefice nato negli Stati Uniti, è esploso tra aprile e maggio 2026, dopo settimane di tensioni su guerra, Iran e politica internazionale.

Il presidente americano, che nel 2025 aveva salutato con entusiasmo l’elezione del Papa, oggi lo accusa di essere “pessimo in politica estera” e troppo morbido verso Teheran.

Leone XIV, al secolo Robert Prevost, difende una linea centrata sulla pace globale e rifiuta l’idea di un confronto diretto con la Casa Bianca, mentre negli Stati Uniti si accende un duro dibattito politico e religioso.

In sintesi:

Trump passa dagli elogi a Papa Leone XIV ad attacchi diretti sulla politica estera.

Il Papa critica minacce Usa all’Iran e ribadisce una linea pacifista globale.

Negli Stati Uniti lo scontro spacca mondo politico, opinionisti e comunità cattolica.

Resta incerto il viaggio del Papa per il 250° dell’indipendenza americana.

Dal ribaltamento dei rapporti alle ricadute geopolitiche e religiose

L’8 maggio 2025 Donald Trump definiva l’elezione di Papa Leone XIV “un onore” e auspicava un incontro a breve.

Un anno dopo, il quadro è capovolto: il 13 aprile il presidente attacca il Pontefice accusandolo di essere “pessimo in politica estera” e di accettare un Iran nucleare, fino alla stoccata personale: *“Preferisco suo fratello Louis, è totalmente Maga”*.

Al centro dello scontro c’è l’impostazione di Leone XIV, che ha fatto della pace la chiave del pontificato, denunciando le grandi potenze che “devastano il mondo” e definendo “non accettabili” le minacce di Washington contro Teheran.

In viaggio in Africa, il Papa replica con toni sobri ma fermi: *“Non ho paura dell’amministrazione Trump”* e *“continuerò a parlare contro la guerra”*, chiarendo di non voler trasformare il dissenso in un duello personale: *“Non ho intenzione di dibattere con lui”*.

Negli Stati Uniti lo scontro accende le fratture interne: i sostenitori di Trump accusano il Vaticano di interferire nella politica globale, mentre altri difendono il Pontefice come voce morale indispensabile sui conflitti.

La discussione è particolarmente sensibile perché riguarda il primo Papa americano, simbolo identitario per una parte della comunità cattolica Usa e banco di prova del rapporto tra Casa Bianca e Santa Sede.

Viaggio negli Usa in bilico e nuovo capitolo nei rapporti con la Casa Bianca

Sullo sfondo pesa l’incognita del viaggio di Papa Leone XIV negli Stati Uniti per il 250° anniversario dell’indipendenza, previsto attorno al 4 luglio.

L’ipotesi di una visita a Washington è ora fragile: il Pontefice potrebbe optare per Lampedusa, luogo simbolico della crisi migratoria, per ribadire la priorità di pace, accoglienza e lotta alle disuguaglianze globali.

Il confronto con Trump richiama lo scontro del 2016 con Papa Francesco, quando l’allora candidato repubblicano criticò il Papa sui migranti e sentì replicarsi: *“Chi pensa a costruire muri non è cristiano”*.

Il nuovo episodio segna un ulteriore irrigidimento nei rapporti tra Casa Bianca e Vaticano e potrebbe ridefinire, nei prossimi mesi, il ruolo pubblico della Chiesa americana e il peso del voto cattolico nelle future elezioni statunitensi.

FAQ

Perché Donald Trump ha attaccato Papa Leone XIV?

Trump ha criticato il Papa per la linea pacifista verso l’Iran, giudicata troppo morbida rispetto agli obiettivi strategici dell’amministrazione americana.

Qual è la posizione di Papa Leone XIV sulla guerra e sull’Iran?

Leone XIV sostiene una netta condanna di minacce militari e corsa agli armamenti, ritenendo “non accettabili” le pressioni statunitensi contro Teheran.

Come reagisce l’opinione pubblica statunitense allo scontro Papa-Trump?

Negli Stati Uniti si registra una forte polarizzazione: elettorato trumpiano contro il Papa, progressisti e moderati cattolici più vicini alla linea vaticana.

Il viaggio di Papa Leone XIV negli Usa è ancora confermato?

Formalmente il viaggio non è annullato, ma l’ipotesi di una tappa alternativa a Lampedusa rende lo scenario altamente incerto.

Da quali fonti è stata ricostruita questa vicenda internazionale?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.