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Piazzapulita Formigli risponde alla querela di Crosetto e rilancia sulle accuse al governo

Piazzapulita Formigli risponde alla querela di Crosetto e rilancia sulle accuse al governo

Crosetto querela Piazzapulita: lo scontro con Corrado Formigli

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato una querela contro Corrado Formigli e la trasmissione Piazzapulita su La7.
Lo scontro nasce da un servizio andato in onda ieri sera sull’ultima visita del ministro a Dubai, contestata per presunti incontri non istituzionali.
Oggi il confronto è proseguito sulle stesse frequenze televisive, con le replica del ministro a Omnibus e la controreplica di Formigli all’Adnkronos, al centro di un caso politico-mediatico che interroga trasparenza delle istituzioni e responsabilità dell’informazione.

In sintesi:

  • Guido Crosetto querela Corrado Formigli e Piazzapulita per un servizio sulla sua visita a Dubai.
  • Il ministro ribadisce: viaggio privato con la famiglia, nessun incontro di lavoro, tutto già riferito in Parlamento.
  • Crosetto rivendica di pagarsi gli aerei personali e di non usare auto blu in ambito privato.
  • Formigli difende l’inchiesta: servizio definito “molto chiaro” su fonti e posizione del ministro.

Il caso Dubai, la querela e le opposte ricostruzioni

Al centro della disputa c’è un servizio di Danilo Lupo trasmesso da Piazzapulita su La7, dedicato alla recente trasferta di Guido Crosetto a Dubai.
Secondo il ministro, il programma avrebbe suggerito l’esistenza di incontri di lavoro non dichiarati, spingendolo a conferire mandato per una denuncia contro il conduttore Corrado Formigli e la redazione.
Intervenendo a Omnibus su La7, Crosetto ha chiarito: *“Che sono andato a Dubai con la mia famiglia l’ho detto anche in Parlamento, ho preso qualche giorno di vacanza, non ho avuto alcun incontro di lavoro con la persona che hanno detto loro”*.

Formigli, interpellato dall’Adnkronos, ha difeso la trasmissione: *“L’inchiesta di Danilo Lupo e lo studio sono stati molto chiari nel dare conto sia delle informazioni in nostro possesso che della posizione del ministro della Difesa”*.
La vicenda si inserisce in un clima di forte tensione tra politica e talk show, dove il confine tra critica giornalistica, diritto di cronaca e tutela della reputazione approda sempre più spesso nelle aule giudiziarie.
In questo caso specifico, il nodo riguarda la qualificazione del viaggio come esclusivamente privato e l’eventuale rilevanza pubblica di contatti informali.

Scorta, voli privati e trasparenza: il messaggio politico di Crosetto

Nel suo intervento televisivo, Guido Crosetto ha allargato il tema oltre Dubai, rivendicando uno stile personale di gestione dei privilegi di ruolo.
*“Io sono tre anni e mezzo che non mi muovo con la scorta quando vada in vacanza e nemmeno di sabato e domenica, tutti mi vedono ai mercati e ai supermercati”*, ha affermato il ministro.
Ha quindi sottolineato: *“Io che non uso auto blu quando sono nel privato, mi pago gli aerei di tasca mia, adesso vengo accusato”*.

Crosetto ha anche raccontato un episodio recente: *“La settimana dopo, dovevo andare al funerale di mia zia che è morta, ho provato a chiedere alla presidente del Consiglio se mi davano l’aereo, visto che tutti mi dicono che mi devo muovere con l’aereo di Stato: mi è stato negato, perché giustamente non mi danno l’aereo di Stato per andare al funerale di mia zia”*.
Conclusione polemica: *“Quindi mettetevi solo d’accordo su come devo muovermi”*.
Il contenzioso con Piazzapulita diventa così anche una battaglia d’immagine su sobrietà, sicurezza e costi a carico dello Stato, terreno sempre sensibile per l’opinione pubblica.

FAQ

Perché Guido Crosetto ha querelato Corrado Formigli e Piazzapulita?

La querela è stata annunciata perché il ministro considera il servizio su Dubai diffamatorio, ritenendo false le insinuazioni su presunti incontri di lavoro non dichiarati.

Il viaggio di Guido Crosetto a Dubai era ufficiale o privato?

Secondo Crosetto, il viaggio a Dubai era esclusivamente privato, effettuato con la famiglia per pochi giorni di vacanza, senza appuntamenti istituzionali o incontri d’affari collegati al suo ruolo.

Guido Crosetto utilizza la scorta e l’aereo di Stato nei viaggi privati?

No, il ministro afferma di non usare scorta per vacanze e weekend, di pagarsi personalmente i voli privati e di aver ricevuto il rifiuto per l’aereo di Stato a un funerale.

Cosa sostiene Corrado Formigli sulla correttezza del servizio di Piazzapulita?

Formigli rivendica la correttezza del lavoro giornalistico, dichiarando che l’inchiesta ha illustrato chiaramente sia le informazioni raccolte sia la posizione del ministro.

Qual è la fonte delle informazioni riportate in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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