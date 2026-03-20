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Periferia di Napoli si trasforma: dalla desertificazione industriale all’innovazione formativa firmata Apple Academy

Periferia di Napoli si trasforma: dalla desertificazione industriale all’innovazione formativa firmata Apple Academy

Dall’ex Cirio alla Apple Academy: come San Giovanni è rinata

Chi: Roberta Napolitano, product owner alla Apple Developer Academy.
Cosa: la trasformazione dell’area ex Cirio in Polo universitario d’eccellenza della Federico II e in hub tecnologico internazionale.
Dove: quartiere di San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli.
Quando: nel decennale del Polo federiciano, attivo dal 2016 con la sede italiana dell’Academy.
Perché: l’investimento accademico e industriale ha riacceso economia, aspirazioni e competenze in un’area segnata dalla deindustrializzazione.

In sintesi:

  • L’ex fabbrica Cirio diventa campus universitario e Polo tecnologico europeo di riferimento.
  • La Apple Developer Academy crea nuove professionalità digitali e opportunità di lavoro qualificate.
  • Il quartiere cambia identità: rinascita economica, sociale e culturale, anche per il commercio locale.
  • Un computer quantistico di livello internazionale consolida il ruolo di hub dell’innovazione.

Roberta Napolitano è nata e cresciuta a San Giovanni a Teduccio, dove la sua famiglia gestiva lo storico bar dei lavoratori della conserviera Cirio.
Quel sito industriale, dopo la chiusura, ha rappresentato per anni il simbolo del vuoto produttivo della periferia est di Napoli.
Oggi, gli stessi spazi ospitano il Polo universitario della Federico II e la sede italiana della Apple Developer Academy.

Entrata all’Academy nell’anno accademico 2018-2019, Napolitano racconta di aver imparato “tutto da zero”, scoprendo come *“la tecnologia risolva problematiche molto umane”* e costruendosi un percorso fino al ruolo di product owner.
Il campus è ora considerato una best practice europea di rigenerazione urbana: dove un tempo si lavorava il pomodoro, oggi si sviluppano applicazioni e soluzioni digitali, supportate anche da uno dei computer quantistici più potenti a livello internazionale.
Nella quotidianità del quartiere il cambiamento è tangibile: bar, trattorie e piccole attività commerciali provano a parlare inglese per dialogare con gli studenti, molti dei quali stranieri, che frequentano le Academy del Polo di San Giovanni.

Il Polo federiciano come modello di rigenerazione urbana e sociale

La storia di San Giovanni a Teduccio evidenzia come l’investimento universitario e tecnologico possa diventare leva strutturale di sviluppo locale.
La trasformazione dell’area ex Cirio in “fabbrica dei saperi” ha riportato flussi qualificati di persone, capitali e competenze in una periferia colpita dalla deindustrializzazione.
La presenza della Apple Developer Academy e delle altre Academy del Polo federiciano ha innescato un ecosistema che unisce formazione avanzata, ricerca e imprenditorialità.

Sul piano economico, la domanda generata da studenti, docenti e ricercatori ha riattivato il tessuto commerciale di prossimità, contribuendo alla creazione di nuova occupazione diretta e indotta.
Sul piano sociale, il campus ha modificato le aspettative delle famiglie del quartiere, offrendo ai giovani una prospettiva locale credibile in ambito digitale e STEM.
Per Napolitano, cresciuta a pochi minuti dalla struttura, il passaggio simbolico è netto: *“il vuoto lasciato dalla fabbrica è stato colmato dalla Federico II, qui ora si vede il futuro”*.

San Giovanni laboratorio di futuro per università e imprese

Il percorso di Roberta Napolitano sintetizza il potenziale di una rigenerazione guidata da università e imprese globali come Apple.
L’evoluzione di San Giovanni a Teduccio indica una possibile traiettoria per altre periferie italiane con eredità industriale in disuso.
La combinazione di formazione di alto livello, tecnologie avanzate – dal mobile al quantistico – e radicamento territoriale crea un modello replicabile, a condizione di investimenti stabili, governance condivisa e coinvolgimento attivo delle comunità locali.

FAQ

Cosa è la Apple Developer Academy di San Giovanni a Teduccio?

È un programma formativo avanzato della Apple e della Federico II che forma sviluppatori, designer e product owner, con focus su app ed ecosistemi digitali.

Perché l’ex fabbrica Cirio è diventata un Polo universitario?

È diventata Polo universitario per riconvertire un’area industriale dismessa, attrarre investimenti tecnologici e creare nuove opportunità di studio, lavoro e impresa nel quartiere.

Quali opportunità offre il Polo di San Giovanni ai giovani del territorio?

Offre percorsi formativi gratuiti o agevolati, contatto diretto con aziende globali, competenze digitali avanzate e concrete opportunità occupazionali in ambito tech.

Che ruolo ha il computer quantistico presente nel Polo federiciano?

Ha un ruolo strategico di ricerca e sperimentazione, consentendo a studenti e ricercatori di lavorare su calcolo avanzato e applicazioni quantistiche emergenti.

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