Home / NEWS / Truffa dell’auto alla benzina spiegata: come riconoscere la richiesta di soldi improvvisa e difendersi

Truffa dell’auto a secco: come funziona e come difendersi

Chiunque si fermi a fare rifornimento, oggi, è potenziale bersaglio della cosiddetta truffa dell’auto a secco. L’inganno, segnalato in diverse aree d’Italia presso distributori e parcheggi vicini alle stazioni di servizio, sfrutta i rincari della benzina legati anche alle tensioni nello Stretto di Hormuz. I truffatori, singoli o in piccoli gruppi, fingono di essere rimasti senza carburante e senza contanti, chiedendo somme modeste – di solito tra 5 e 10 euro – a chi si ferma per aiutarli. Il fenomeno, emerso con forza in cronaca nelle ultime settimane, è particolarmente insidioso perché colpisce proprio chi sceglie di essere solidale. Capire il copione della truffa e le contromisure da adottare è oggi essenziale per tutelare portafoglio e sicurezza personale.

In sintesi:

La truffa sfrutta i rincari della benzina e la paura di restare a secco.

I malviventi fingono emergenze di carburante chiedendo contanti tra 5 e 10 euro.

Racconti credibili e falsi contatti telefonici rendono più persuasivo l’inganno.

Meglio offrire aiuto ufficiale (polizia o soccorsi) che denaro in contanti.

Come agiscono i truffatori e quali segnali riconoscere

Il meccanismo è studiato per colpire la disponibilità delle persone, non la loro distrazione. I truffatori si piazzano nei pressi di un distributore o in aree limitrofe e individuano automobilisti appena scesi dall’auto o in fase di pagamento. Si presentano con aria affranta, spesso indicando un veicolo poco distante, sostenendo di essere rimasti senza carburante e di non poter pagare il rifornimento.

La richiesta è calibrata su importi “accettabili”: 5, 10 euro, talvolta anche meno, così da non attivare subito sospetti. Come riportato da inchieste del Corriere della Sera e rilanciato da Virgilio.it, chi orchestra la truffa ha una risposta pronta a ogni obiezione: carta di pagamento “smagnetizzata”, bancomat dimenticato, improvviso aumento dei prezzi, portafoglio rimasto a casa.

Per consolidare la fiducia, il truffatore propone spesso uno scambio di numeri di telefono, promettendo: «Ti ricarico appena arrivo a casa». Contatti che, naturalmente, non verranno mai utilizzati. L’elemento ricorrente è la fretta: chi truffa spinge per una soluzione immediata in contanti, evitando qualsiasi intervento esterno.

Come aiutare in sicurezza ed evitare di finire raggirati

Per difendersi non è necessario rinunciare alla solidarietà, ma incanalarla in forme sicure. Se qualcuno appare realmente in difficoltà, è preferibile offrire aiuto “tracciabile”: chiamare i soccorsi stradali ufficiali, contattare le forze dell’ordine o invitare la persona a rivolgersi al gestore della stazione di servizio.

La reazione alla proposta è spesso rivelatrice: un vero automobilista in panne accetta volentieri assistenza formale; il truffatore tende invece a defilarsi rapidamente. È consigliabile evitare di consegnare contanti a sconosciuti, di fornire il proprio numero privato e, soprattutto, di farsi accompagnare lontano da aree presidiate o illuminate.

In caso di episodio sospetto, la segnalazione immediata a polizia o carabinieri contribuisce a mappare il fenomeno e a prevenire ulteriori raggiri. In un contesto di prezzi del carburante in continua salita, la consapevolezza rimane l’arma più efficace per non trasformare un gesto di altruismo in una perdita economica e di fiducia.

FAQ

Che cos’è la truffa dell’auto a secco in poche parole?

Si tratta di un raggiro in cui un finto automobilista senza benzina chiede piccole somme in contanti, sfruttando la solidarietà delle persone.

Quali importi chiedono di solito i truffatori alla pompa di benzina?

Generalmente richiedono tra 5 e 10 euro, cifre considerate “piccole” per abbassare le difese psicologiche e rendere l’inganno più credibile.

Cosa fare se qualcuno chiede soldi per benzina dichiarando emergenza?

È consigliabile non dare contanti e proporre invece di chiamare soccorsi stradali, polizia o il gestore della stazione di servizio.

Come capire se si tratta di vera emergenza o di truffa organizzata?

È indicativo il rifiuto di aiuti ufficiali: chi ha un problema reale accetta volentieri soccorsi, chi mente tende a dileguarsi rapidamente.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su questa truffa?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.