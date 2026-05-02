Home / NEWS / Jacques Moretti alla sbarra per maxi riciclaggio e frode assicurativa, emergono gravi sospetti di cattiva gestione

Moretti a processo unico per rogo di Capodanno e presunto riciclaggio

La Procura del Canton Vallese ha deciso che Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans Montana, sarà giudicato in un unico procedimento per il rogo di Capodanno costato la vita a 41 persone, tra cui sei italiani, e per sospetto riciclaggio di denaro.

La decisione, formalizzata nei documenti visionati dall’emittente svizzera Rts, è stata assunta nei primi giorni di maggio 2026 dopo la richiesta, respinta, del difensore di separare i due filoni d’indagine.

La Procura motiva la scelta con l’esigenza di valutare in un quadro unitario i reati contestati ai coniugi Moretti, ritenendo eccezionale la separazione dei procedimenti.

In sintesi:

Unico processo per rogo del Constellation e presunto riciclaggio a carico di Jacques Moretti .

e presunto riciclaggio a carico di . L’unità antiriciclaggio federale Mros segnala sospetti di frode, cattiva gestione e riciclaggio.

La Procura del Vallese respinge la richiesta di separare i procedimenti penali.

respinge la richiesta di separare i procedimenti penali. Moretti ha dieci giorni per ricorrere al Tribunale cantonale contro la decisione.

Le accuse aggiuntive e la strategia delle parti in Svizzera

L’Ufficio federale di polizia, tramite l’unità Mros (Money Laundering Reporting Office Switzerland), ha trasmesso alla Procura del Vallese un rapporto di 15 pagine che indica a carico dei coniugi Moretti sospetti di cattiva gestione, falsificazione di titoli, frode assicurativa e riciclaggio di denaro.

Questi elementi si innestano sul procedimento principale relativo all’incendio del 1° gennaio nel bar Le Constellation, dove la folla presente ai festeggiamenti di Capodanno fu travolta da un rogo che causò 41 morti.

L’avvocato difensore Patrick Michod aveva sostenuto che i fatti economico-finanziari contestati non avessero “il minimo collegamento” con la dinamica del rogo, chiedendo che l’eventuale nuova inchiesta fosse trattata separatamente.

La Procura, nei documenti citati dalla Rts, ha però riaffermato il principio secondo cui la separazione dei procedimenti “deve rimanere l’eccezione”.

I magistrati sottolineano che, se gli imputati Moretti avessero commesso più reati, dovrebbero essere giudicati per tutti “contemporaneamente”, per garantire una valutazione complessiva della loro condotta.

Secondo l’accusa, l’indagine sul nuovo filone legato ai sospetti segnalati dal Mros non rallenterà “in modo significativo” le attività per accertare le responsabilità penali del rogo.

Prossime mosse giudiziarie e possibili sviluppi del caso Moretti

La scelta di concentrare in un unico procedimento il rogo del Constellation e le ipotesi di riciclaggio accentua il peso processuale per Jacques Moretti, che resta principale imputato per la tragedia di Capodanno a Crans Montana.

Sul piano procedurale, la difesa dispone ora di dieci giorni per presentare ricorso al Tribunale cantonale contro il rigetto della richiesta di separazione.

Un’eventuale pronuncia favorevole dei giudici cantonali potrebbe ridefinire l’architettura del processo, mentre una conferma della linea della Procura aprirebbe a un dibattimento complesso, nel quale le presunte irregolarità economiche potrebbero essere lette come parte di un più ampio quadro di gestione del locale.

FAQ

Chi è Jacques Moretti e perché è imputato in Svizzera?

Jacques Moretti è il proprietario del bar Le Constellation di Crans Montana, imputato per il rogo di Capodanno che causò 41 morti.

Quali reati ulteriori vengono ipotizzati oltre al rogo del Constellation?

Secondo Mros, vengono ipotizzati cattiva gestione, falsificazione di titoli, frode assicurativa e riciclaggio di denaro a carico dei coniugi Moretti.

Perché la Procura del Vallese ha negato la separazione dei procedimenti?

La Procura afferma che la separazione è eccezionale e che gli imputati vanno giudicati congiuntamente per tutti i reati ipotizzati.

In che tempi la difesa di Moretti può impugnare la decisione?

Formalmente, la difesa di Jacques Moretti ha dieci giorni di tempo per presentare ricorso al Tribunale cantonale.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questo articolo?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di informazioni Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.