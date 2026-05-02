michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Jacques Moretti alla sbarra per maxi riciclaggio e frode assicurativa, emergono gravi sospetti di cattiva gestione

Jacques Moretti alla sbarra per maxi riciclaggio e frode assicurativa, emergono gravi sospetti di cattiva gestione

Moretti a processo unico per rogo di Capodanno e presunto riciclaggio

La Procura del Canton Vallese ha deciso che Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans Montana, sarà giudicato in un unico procedimento per il rogo di Capodanno costato la vita a 41 persone, tra cui sei italiani, e per sospetto riciclaggio di denaro.
La decisione, formalizzata nei documenti visionati dall’emittente svizzera Rts, è stata assunta nei primi giorni di maggio 2026 dopo la richiesta, respinta, del difensore di separare i due filoni d’indagine.
La Procura motiva la scelta con l’esigenza di valutare in un quadro unitario i reati contestati ai coniugi Moretti, ritenendo eccezionale la separazione dei procedimenti.

In sintesi:

  • Unico processo per rogo del Constellation e presunto riciclaggio a carico di Jacques Moretti.
  • L’unità antiriciclaggio federale Mros segnala sospetti di frode, cattiva gestione e riciclaggio.
  • La Procura del Vallese respinge la richiesta di separare i procedimenti penali.
  • Moretti ha dieci giorni per ricorrere al Tribunale cantonale contro la decisione.

Le accuse aggiuntive e la strategia delle parti in Svizzera

L’Ufficio federale di polizia, tramite l’unità Mros (Money Laundering Reporting Office Switzerland), ha trasmesso alla Procura del Vallese un rapporto di 15 pagine che indica a carico dei coniugi Moretti sospetti di cattiva gestione, falsificazione di titoli, frode assicurativa e riciclaggio di denaro.
Questi elementi si innestano sul procedimento principale relativo all’incendio del 1° gennaio nel bar Le Constellation, dove la folla presente ai festeggiamenti di Capodanno fu travolta da un rogo che causò 41 morti.
L’avvocato difensore Patrick Michod aveva sostenuto che i fatti economico-finanziari contestati non avessero “il minimo collegamento” con la dinamica del rogo, chiedendo che l’eventuale nuova inchiesta fosse trattata separatamente.

La Procura, nei documenti citati dalla Rts, ha però riaffermato il principio secondo cui la separazione dei procedimenti “deve rimanere l’eccezione”.
I magistrati sottolineano che, se gli imputati Moretti avessero commesso più reati, dovrebbero essere giudicati per tutti “contemporaneamente”, per garantire una valutazione complessiva della loro condotta.
Secondo l’accusa, l’indagine sul nuovo filone legato ai sospetti segnalati dal Mros non rallenterà “in modo significativo” le attività per accertare le responsabilità penali del rogo.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

Prossime mosse giudiziarie e possibili sviluppi del caso Moretti

La scelta di concentrare in un unico procedimento il rogo del Constellation e le ipotesi di riciclaggio accentua il peso processuale per Jacques Moretti, che resta principale imputato per la tragedia di Capodanno a Crans Montana.
Sul piano procedurale, la difesa dispone ora di dieci giorni per presentare ricorso al Tribunale cantonale contro il rigetto della richiesta di separazione.
Un’eventuale pronuncia favorevole dei giudici cantonali potrebbe ridefinire l’architettura del processo, mentre una conferma della linea della Procura aprirebbe a un dibattimento complesso, nel quale le presunte irregolarità economiche potrebbero essere lette come parte di un più ampio quadro di gestione del locale.

FAQ

Chi è Jacques Moretti e perché è imputato in Svizzera?

Jacques Moretti è il proprietario del bar Le Constellation di Crans Montana, imputato per il rogo di Capodanno che causò 41 morti.

Quali reati ulteriori vengono ipotizzati oltre al rogo del Constellation?

Secondo Mros, vengono ipotizzati cattiva gestione, falsificazione di titoli, frode assicurativa e riciclaggio di denaro a carico dei coniugi Moretti.

Perché la Procura del Vallese ha negato la separazione dei procedimenti?

La Procura afferma che la separazione è eccezionale e che gli imputati vanno giudicati congiuntamente per tutti i reati ipotizzati.

In che tempi la difesa di Moretti può impugnare la decisione?

Formalmente, la difesa di Jacques Moretti ha dieci giorni di tempo per presentare ricorso al Tribunale cantonale.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questo articolo?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di informazioni Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla DIVISIONE COMMERCIALE.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la DIVISIONE DI SUPPORTO.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache