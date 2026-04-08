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Trump accetta sospensione dell’ultimatum sull’Iran per due settimane, cresce l’attesa sulla risposta di Teheran

Trump accetta sospensione dell’ultimatum sull’Iran per due settimane, cresce l’attesa sulla risposta di Teheran

Trump sospende per due settimane i raid contro l’Iran

Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato su Truth la sospensione per due settimane dei bombardamenti contro l’Iran. La decisione, presa a seguito di colloqui con il premier pachistano Shehbaz Sharif e il feldmaresciallo Asim Munir, riguarda le operazioni nell’area del Golfo.
La tregua, effettiva da subito, è subordinata alla “riapertura completa, immediata e sicura” dello stretto di Hormuz da parte di Teheran.
Washington sostiene di aver già raggiunto gli obiettivi militari e punta ora a un accordo di lungo periodo con l’Iran e alla stabilizzazione del Medio Oriente.

In sintesi:

  • Sospesi per due settimane i bombardamenti Usa contro l’Iran, annunciati da Donald Trump.
  • Condizione chiave: riapertura completa e sicura dello stretto di Hormuz da parte di Teheran.
  • Mediazione di Shehbaz Sharif e del feldmaresciallo Asim Munir nel dialogo con Washington.
  • In discussione una proposta iraniana in 10 punti per un’intesa di lungo termine.

Condizioni, mediazione pakistana e bozza di accordo in 10 punti

Nel suo messaggio, Donald Trump ha scritto: “Accetto di sospendere i bombardamenti e l’attacco contro l’Iran per un periodo di due settimane. Sarà un cessate il fuoco a doppio senso”.
La tregua è strettamente legata alla disponibilità della Repubblica islamica a riaprire lo stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico mondiale di petrolio e gas.
Trump accredita un ruolo centrale al Pakistan, spiegando che la scelta nasce “sulla base delle conversazioni” con il premier Shehbaz Sharif e il capo delle forze armate, feldmaresciallo Asim Munir, che gli avrebbero chiesto di fermare “la forza distruttiva” in partenza contro l’Iran.

Secondo il presidente Usa, Washington avrebbe già “raggiunto e superato tutti gli obiettivi militari” e sarebbe “molto avanti” verso “un accordo definitivo” per una “pace di lungo termine con l’Iran” e per la “pace in Medio Oriente”.
Trump rivela inoltre che gli Stati Uniti hanno ricevuto dall’Iran “una proposta in 10 punti”, definita “una base praticabile su cui negoziare”.
A suo dire, “quasi tutti i vari punti di contesa del passato sono stati concordati tra gli Stati Uniti e l’Iran” e le due settimane di sospensione dovrebbero consentire di “finalizzare” l’intesa.

Scenari futuri tra stretto di Hormuz e stabilità regionale

Se la tregua reggerà e lo stretto di Hormuz verrà riaperto in sicurezza, la finestra di due settimane potrebbe trasformarsi in un cessate il fuoco più duraturo.
L’eventuale accordo in 10 punti con l’Iran inciderebbe sugli equilibri energetici globali e sulla sicurezza del Golfo.
Trump ha definito “un onore” avvicinare a soluzione “un problema di lungo periodo”, rivendicando di parlare anche “in rappresentanza dei Paesi del Medio Oriente”.
Molto dipenderà ora dalla risposta concreta di Teheran e dalla tenuta del fronte diplomatico che coinvolge Pakistan, Stati Uniti e i principali attori regionali.

FAQ

Che cosa ha deciso esattamente Donald Trump sull’Iran?

Trump ha deciso di sospendere per due settimane bombardamenti e attacchi Usa contro l’Iran, prevedendo un cessate il fuoco “a doppio senso” condizionato.

Qual è la condizione posta dagli Stati Uniti allo stop dei raid?

La sospensione è condizionata alla riapertura completa, immediata e sicura dello stretto di Hormuz da parte dell’Iran.

Che ruolo hanno avuto Shehbaz Sharif e Asim Munir?

Hanno svolto un ruolo di mediazione, chiedendo a Trump di fermare la “forza distruttiva” diretta contro l’Iran.

Che cosa contiene la proposta iraniana in 10 punti?

La proposta, definita “base praticabile”, affronta i principali punti di contesa storici tra Stati Uniti e Iran, ora quasi tutti concordati.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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