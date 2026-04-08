Home / NEWS / Trump approva la tregua con l’Iran e apre uno spiraglio nei rapporti con gli Stati Uniti

Tregua provvisoria tra Stati Uniti e Iran sullo Stretto di Hormuz

Una tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran congela, almeno temporaneamente, la minaccia di un attacco massiccio americano contro le infrastrutture energetiche iraniane.



L’intesa, annunciata da Donald Trump sul social Truth, arriva nella notte tra il 7 e l’8 aprile, meno di due ore prima della deadline fissata dallo stesso presidente USA.



Il compromesso, mediato dal Pakistan, prevede l’apertura “completa, immediata e sicura” dello Stretto di Hormuz in cambio della sospensione dei bombardamenti.

L’obiettivo dichiarato è guadagnare tempo per finalizzare un accordo di pace di lungo periodo tra Washington e Teheran e ridurre il rischio di un’escalation militare in una delle aree più strategiche al mondo per il traffico energetico globale.

In sintesi:

Tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran annunciata da Donald Trump.

Condizione chiave: riapertura completa e sicura dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran.

Mediazione decisiva del Pakistan, con intervento di Shehbaz Sharif e Asim Munir.

Obiettivo: definire un accordo di pace di lungo termine e evitare escalation regionale.

Nel suo messaggio, Trump spiega di aver agito “sulla base delle conversazioni” con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e con il maresciallo di campo Asim Munir.



“A condizione che la Repubblica Islamica dell’Iran acconsenta all’apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz, accetto di sospendere i bombardamenti e gli attacchi contro l’Iran per un periodo di due settimane”, scrive, parlando esplicitamente di “cessate il fuoco bilaterale”.

Trump sostiene che Washington avrebbe già “raggiunto e superato tutti gli obiettivi militari” e rivela l’esistenza di una proposta iraniana in 10 punti, giudicata una base “praticabile” per un’intesa complessiva.



“È stato raggiunto un accordo su quasi tutti i vari punti oggetto di contrasto in passato”, afferma, indicando le due settimane come finestra tecnica per chiudere un accordo di pace di lungo periodo in Medio Oriente.

Una giornata al limite tra ultimatum e diplomazia forzata

La tregua arriva al termine di una giornata segnata da toni apocalittici. Trump aveva minacciato che “un’intera civiltà morirà per non tornare mai più”, innescando la reazione durissima di Teheran.



L’Iran sospende formalmente gli sforzi negoziali, pur mantenendo qualche canale di contatto aperto. Il primo vicepresidente Mohammad Reza Aref ribadisce che il Paese è “pronto a tutti gli scenari” e che la difesa delle infrastrutture critiche è oggetto di “calcoli precisi”.

Il governo mobilita simbolicamente “giovani, atleti, artisti, studenti e professori universitari”, definiti “patrimonio essenziale” della nazione. La portavoce Fatemeh Mohajerani bolla le minacce statunitensi come “segno di ignoranza” e avverte che “la porta del dialogo si apre con il rispetto”.



Da Washington, il vicepresidente JD Vance avverte che gli USA dispongono di strumenti nel proprio arsenale finora inutilizzati, frase interpretata da alcuni come un’allusione alle armi nucleari, ipotesi poi seccamente smentita dalla Casa Bianca, che parla di critici come di un “branco di buffoni”.

Nel momento più teso, il Pakistan gioca la carta decisiva: Sharif chiede a Trump di prorogare di due settimane il termine per la decisione militare, sollecitando contestualmente Teheran ad aprire lo Stretto come gesto di buona volontà.



La mossa, definita al “fotofinish”, congela l’ultimatum e riporta il confronto dal piano militare a quello diplomatico.

Conseguenze strategiche e possibili scenari dopo la tregua

La sospensione degli attacchi e la possibile riapertura dello Stretto di Hormuz riducono, nel breve periodo, il rischio di shock energetici globali e rafforzano il ruolo del Pakistan come mediatore regionale.



Molto dipenderà però dalla capacità di tradurre la proposta iraniana in 10 punti in un accordo verificabile su sicurezza, sanzioni e garanzie reciproche.

Se le prossime due settimane produrranno un’intesa strutturale, il dossier Iran potrebbe trasformarsi da fattore di instabilità cronica a test di un nuovo equilibrio di potere in Medio Oriente. In caso di fallimento, la minaccia di un ritorno all’escalation militare resterebbe immediata, con conseguenze economiche e geopolitiche potenzialmente di vasta portata.

FAQ

Che cosa prevede la tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran?

La tregua prevede la sospensione degli attacchi americani contro l’Iran per due settimane, in cambio dell’apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz.

Qual è il ruolo del Pakistan nella mediazione tra Washington e Teheran?

Il Pakistan ha svolto un ruolo centrale, con Shehbaz Sharif e Asim Munir che hanno chiesto a Trump la sospensione degli attacchi e sollecitato l’Iran ad aprire lo Stretto.

Perché lo Stretto di Hormuz è così importante per la sicurezza globale?

Lo Stretto di Hormuz è il passaggio marittimo strategico per una quota significativa delle esportazioni mondiali di petrolio e gas, quindi la sua chiusura minaccerebbe forniture energetiche e stabilità dei prezzi.

Cosa contiene la proposta iraniana in 10 punti citata da Trump?

La proposta in 10 punti non è stata divulgata nel dettaglio, ma secondo Trump costituirebbe una base praticabile per un accordo di pace di lungo termine tra Stati Uniti e Iran.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia internazionale?

La notizia è stata elaborata in modo autonomo dalla Redazione sulla base di una rielaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it.