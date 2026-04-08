Home / NEWS / Trump prolunga l’ultimatum e concede altre due settimane per una soluzione decisiva

Ultimatum di Trump all’Iran, tregua di due settimane legata a Hormuz

Chi: Il presidente USA Donald Trump, la Repubblica islamica dell’Iran, il Pakistan, la Cina, Israele e i principali attori regionali ed energetici globali.

Cosa: Una tregua di due settimane ai bombardamenti USA contro l’Iran, condizionata alla riapertura completa e sicura dello Stretto di Hormuz, con avvio di negoziati a Islamabad.

Dove: Negoziato in Pakistan, impatto militare e commerciale in Medio Oriente e sui mercati energetici mondiali.

Quando: Ultimatum in scadenza stanotte alle 2, prorogato di due settimane con cessate il fuoco immediato vincolato ad Hormuz.

Perché: Evitare un’escalation devastante (*“un’intera civiltà morirà stanotte”*) e stabilizzare petrolio e gas, oggi estremamente volatili.

In sintesi:

Trump concede due settimane di tregua all’Iran in cambio della riapertura totale di Hormuz.

Primo round di colloqui USA-Iran fissato a Islamabad con mediazione decisiva del Pakistan.

La Cina spinge Teheran a accettare il cessate il fuoco; Israele si allinea alla pausa.

Mercati del greggio in altalena, con impatti immediati su energia e finanza globali.

Donald Trump ha scritto su Truth che *“un’intera civiltà morirà stanotte. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà”*, salvo poi annunciare una sospensione di due settimane dei bombardamenti verso l’Iran.

La decisione arriva dopo le pressioni del premier pakistano Shehbaz Sharif e del feldmaresciallo Asim Munir, che hanno chiesto di fermare la “forza distruttiva” già in viaggio verso l’Iran. La tregua è esplicitamente subordinata all’“APERTURA COMPLETA, IMMEDIATA e SICURA” dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran.

Il Papa ha definito “inaccettabile” la minaccia di annientamento, mentre i Pasdaran avvertono Stati Uniti e alleati: *“Non avrete petrolio e gas per anni”*. Il regime iraniano avrebbe invitato i giovani a formare catene umane intorno alle centrali elettriche, mentre la guida suprema Mojtaba Khamenei viene indicata come in difficoltà di salute a Qom. In parallelo, la giornalista americana Shelly Kittleson è stata rilasciata in Iraq dopo una settimana di prigionia nelle mani di Kataib Hezbollah.

Dettagli su cessate il fuoco, ruolo di Islamabad e reazione dei mercati

Secondo fonti citate da Axios, il primo round di colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran è fissato per venerdì a Islamabad, nel tentativo di trasformare la tregua di due settimane in un accordo più strutturale per fermare la guerra.

Il Pakistan ha proposto formalmente un cessate il fuoco di quattordici giorni, indicato come finestra per una “soluzione definitiva”. Teheran, scrive Reuters, starebbe valutando positivamente l’iniziativa. Il New York Times riferisce che l’Iran ha accettato il piano, anche grazie a un intervento dell’ultima ora della Cina, che ha chiesto a Teheran di mostrare “flessibilità” e ridurre le tensioni regionali.

Il cessate il fuoco, sottolinea un funzionario della Casa Bianca ad Axios, scatterà effettivamente solo quando lo Stretto di Hormuz sarà riaperto alla navigazione commerciale in condizioni di sicurezza verificabili. Cnn aggiunge che Israele partecipa all’intesa: Tel Aviv avrebbe accettato di sospendere i bombardamenti sull’Iran per l’intera durata dei negoziati.

La crisi ha avuto effetti immediati sui mercati: inizialmente il greggio è schizzato a 117 dollari al barile, con listini azionari in rosso e forte nervosismo tra investitori e operatori energetici. Dopo l’annuncio della proroga dell’ultimatum, le quotazioni del petrolio a New York hanno invertito la rotta, registrando un crollo del 10%, segnale che i mercati stanno prezzando una de-escalation, seppur fragile e condizionata.

Prospettive future tra rischio energetico globale e fragile equilibrio diplomatico

La minaccia dei Pasdaran di bloccare petrolio e gas “per anni” conferma che lo Stretto di Hormuz resta un potenziale detonatore energetico globale, con il rischio di innescare shock su inflazione e crescita mondiale.

Le due settimane di cessate il fuoco rappresentano una finestra strettissima: molto dipenderà dalla capacità del Pakistan di consolidare un tavolo negoziale credibile, dal ruolo di garanzia della Cina e dall’allineamento effettivo di Israele alla linea americana della moderazione temporanea.

Se la riapertura di Hormuz sarà certificata e stabile, i mercati energetici potrebbero trovare un nuovo equilibrio; in caso contrario, il rimbalzo dei prezzi e il ritorno alla minaccia militare restano scenari concreti, con conseguenze di lungo periodo su sicurezza, approvvigionamenti e transizione energetica.

FAQ

Quando iniziano i negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad?

I negoziati iniziano venerdì a Islamabad. Il primo round servirà a valutare se trasformare la tregua di due settimane in accordo stabile.

Cosa prevede esattamente la tregua di due settimane concessa da Trump?

La tregua prevede la sospensione dei bombardamenti USA per quattordici giorni, a condizione che l’Iran riapra completamente, immediatamente e in sicurezza lo Stretto di Hormuz.

Come incide la crisi tra USA e Iran sul prezzo del petrolio?

La crisi ha fatto schizzare inizialmente il greggio a 117 dollari, poi, dopo la proroga dell’ultimatum, le quotazioni a New York sono crollate del 10%.

Israele partecipa al cessate il fuoco negoziato con l’Iran?

Sì, secondo Cnn Israele ha accettato di sospendere i bombardamenti sull’Iran per tutta la durata delle trattative.

Quali sono le fonti ufficiali utilizzate per questo articolo di analisi?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di dati e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.