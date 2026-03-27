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Sciopero oggi mette a rischio trasporti pubblici e scuola con pesanti disagi e orari ridotti

Sciopero oggi mette a rischio trasporti pubblici e scuola con pesanti disagi e orari ridotti

Scioperi del 27 marzo: trasporti, scuola e informazione a rischio

Venerdì 27 marzo è una giornata ad alta tensione per trasporti, scuola e informazione. In diverse città italiane, dai mezzi pubblici alle lezioni, fino ai telegiornali, i servizi potrebbero subire forti riduzioni.
Le proteste coinvolgono i lavoratori del trasporto pubblico locale, il personale della scuola e i giornalisti, con rivendicazioni che intrecciano salari, precarietà, privatizzazioni e indipendenza dell’informazione.
Lo sciopero si concentra soprattutto su Milano e sul Nord Italia per i trasporti, ma riguarda l’intero territorio nazionale per scuola e redazioni giornalistiche, con possibili ricadute su mobilità, didattica e aggiornamento delle notizie.

In sintesi:

  • Mezzi pubblici a rischio soprattutto a Milano, Monza, Novara, Torino e Napoli.
  • Scuola: sciopero nazionale di docenti, dirigenti e personale Ata per salari e stabilizzazioni.
  • Giornalisti in agitazione per contratto scaduto da 10 anni e tutela dell’indipendenza.
  • Al centro le critiche a privatizzazioni, precarietà e perdita di potere d’acquisto.

Orari, città coinvolte e motivazioni delle proteste

Nel trasporto pubblico locale lo sciopero più impattante riguarda Milano, dove i lavoratori del gruppo Atm, su iniziativa di Ai Cobas, incrociano le braccia per 24 ore.
Bus, metro e tram sono a rischio dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio, con possibili pesanti disagi per pendolari e lavoratori.
La protesta contesta i processi di apertura al mercato, privatizzazioni e appalti dei servizi oggi gestiti dal Gruppo Atm, chiedendo il ritorno a una gestione pubblica diretta del trasporto locale.

Nel mirino anche il progetto “Milano Next” e l’ipotesi di trasformare Atm in azienda speciale del Comune con affidamento diretto “in house” dell’intero servizio nella Città Metropolitana, accompagnato dalla proposta di gratuità del trasporto.
I lavoratori chiedono inoltre più tutele contro le aggressioni e aumenti salariali.
Disagi sono possibili pure sulla rete Net a Monza e Brianza (stop 9-11.50 e 14.50-fine turno), alla Sun di Novara (17.30-21.30), per i dipendenti Arriva Italia a Torino (dalle 16 a fine servizio) e per il personale Eav a Napoli (19-23).

Nella scuola, il sindacato Sisa (Sindacato indipendente scuola e ambiente) ha proclamato uno sciopero nazionale di un’intera giornata che coinvolge insegnanti, dirigenti scolastici e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata).
Le richieste principali riguardano aumenti stipendiali, un ruolo unico per i docenti con stesso orario e trattamento dalla scuola dell’infanzia alle superiori, e la stabilizzazione immediata dei precari su tutti i posti vacanti, inclusi quelli Ata.
Nel settore dell’informazione, la Fnsi (Federazione nazionale della stampa italiana) ha indetto sciopero nazionale per oggi e per il 16 aprile.

La Fnsi denuncia un contratto di lavoro dei giornalisti scaduto da 10 anni, stipendi erosi dall’inflazione e un potere d’acquisto ridotto del 20%.
*“Siamo l’unica categoria ad attendere da così tanto tempo il rinnovo. C’è una evidente questione economica e un altrettanto evidente tema di autorevolezza e indipendenza della stampa”*, afferma la Federazione.
Gli editori della Fieg (Federazione italiana editori giornali) replicano definendo l’attuale contratto “ancorato a modelli di business non più esistenti” e accusato di garantire “privilegi non più sostenibili”.

Verso un conflitto sociale diffuso su servizi pubblici e informazione

La simultaneità degli scioperi in trasporti, scuola e giornali segnala un conflitto strutturale sul modello di servizio pubblico e sul lavoro qualificato.
Da un lato sindacati e operatori denunciano precarizzazione, perdita di reddito e rischi per la qualità di trasporto, istruzione e informazione.
Dall’altro, aziende ed editori richiamano vincoli economici e sostenibilità di modelli contrattuali nati in contesti ormai superati.

Le prossime scadenze, a partire dal nuovo sciopero dei giornalisti del 16 aprile, saranno un banco di prova per negoziati su salari, governance dei servizi locali e garanzie di indipendenza editoriale.
Il rischio, in assenza di accordi, è una stagione prolungata di agitazioni con ricadute dirette sulla vita quotidiana di cittadini, famiglie e studenti.

FAQ

Quando sono previsti i principali disagi sui mezzi pubblici a Milano?

Sono previsti disagi sulle linee Atm tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 fino a fine servizio.

Lo sciopero della scuola riguarda anche il personale Ata?

Sì, riguarda insegnanti, dirigenti scolastici e tutto il personale Ata, inclusi amministrativi, tecnici e ausiliari, per l’intera giornata.

I giornali e i telegiornali oggi potrebbero non essere aggiornati?

Sì, lo sciopero nazionale della Fnsi può ridurre aggiornamenti di siti d’informazione, giornali e telegiornali, inclusi notiziari locali.

Qual è la principale richiesta dei lavoratori Atm a Milano?

È richiesta principalmente la gestione pubblica diretta del trasporto locale, con maggiori tutele contro aggressioni e concreti aumenti salariali per il personale.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su questi scioperi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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