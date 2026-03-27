Home / NEWS / Sciopero oggi mette a rischio trasporti pubblici e scuola con pesanti disagi e orari ridotti

Scioperi del 27 marzo: trasporti, scuola e informazione a rischio

Venerdì 27 marzo è una giornata ad alta tensione per trasporti, scuola e informazione. In diverse città italiane, dai mezzi pubblici alle lezioni, fino ai telegiornali, i servizi potrebbero subire forti riduzioni.

Le proteste coinvolgono i lavoratori del trasporto pubblico locale, il personale della scuola e i giornalisti, con rivendicazioni che intrecciano salari, precarietà, privatizzazioni e indipendenza dell’informazione.

Lo sciopero si concentra soprattutto su Milano e sul Nord Italia per i trasporti, ma riguarda l’intero territorio nazionale per scuola e redazioni giornalistiche, con possibili ricadute su mobilità, didattica e aggiornamento delle notizie.

In sintesi:

Mezzi pubblici a rischio soprattutto a Milano , Monza , Novara , Torino e Napoli .

, , , e . Scuola: sciopero nazionale di docenti, dirigenti e personale Ata per salari e stabilizzazioni.

per salari e stabilizzazioni. Giornalisti in agitazione per contratto scaduto da 10 anni e tutela dell’indipendenza.

Al centro le critiche a privatizzazioni, precarietà e perdita di potere d’acquisto.

Orari, città coinvolte e motivazioni delle proteste

Nel trasporto pubblico locale lo sciopero più impattante riguarda Milano, dove i lavoratori del gruppo Atm, su iniziativa di Ai Cobas, incrociano le braccia per 24 ore.

Bus, metro e tram sono a rischio dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio, con possibili pesanti disagi per pendolari e lavoratori.

La protesta contesta i processi di apertura al mercato, privatizzazioni e appalti dei servizi oggi gestiti dal Gruppo Atm, chiedendo il ritorno a una gestione pubblica diretta del trasporto locale.

Nel mirino anche il progetto “Milano Next” e l’ipotesi di trasformare Atm in azienda speciale del Comune con affidamento diretto “in house” dell’intero servizio nella Città Metropolitana, accompagnato dalla proposta di gratuità del trasporto.

I lavoratori chiedono inoltre più tutele contro le aggressioni e aumenti salariali.

Disagi sono possibili pure sulla rete Net a Monza e Brianza (stop 9-11.50 e 14.50-fine turno), alla Sun di Novara (17.30-21.30), per i dipendenti Arriva Italia a Torino (dalle 16 a fine servizio) e per il personale Eav a Napoli (19-23).

Nella scuola, il sindacato Sisa (Sindacato indipendente scuola e ambiente) ha proclamato uno sciopero nazionale di un’intera giornata che coinvolge insegnanti, dirigenti scolastici e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata).

Le richieste principali riguardano aumenti stipendiali, un ruolo unico per i docenti con stesso orario e trattamento dalla scuola dell’infanzia alle superiori, e la stabilizzazione immediata dei precari su tutti i posti vacanti, inclusi quelli Ata.

Nel settore dell’informazione, la Fnsi (Federazione nazionale della stampa italiana) ha indetto sciopero nazionale per oggi e per il 16 aprile.

La Fnsi denuncia un contratto di lavoro dei giornalisti scaduto da 10 anni, stipendi erosi dall’inflazione e un potere d’acquisto ridotto del 20%.

*“Siamo l’unica categoria ad attendere da così tanto tempo il rinnovo. C’è una evidente questione economica e un altrettanto evidente tema di autorevolezza e indipendenza della stampa”*, afferma la Federazione.

Gli editori della Fieg (Federazione italiana editori giornali) replicano definendo l’attuale contratto “ancorato a modelli di business non più esistenti” e accusato di garantire “privilegi non più sostenibili”.

Verso un conflitto sociale diffuso su servizi pubblici e informazione

La simultaneità degli scioperi in trasporti, scuola e giornali segnala un conflitto strutturale sul modello di servizio pubblico e sul lavoro qualificato.

Da un lato sindacati e operatori denunciano precarizzazione, perdita di reddito e rischi per la qualità di trasporto, istruzione e informazione.

Dall’altro, aziende ed editori richiamano vincoli economici e sostenibilità di modelli contrattuali nati in contesti ormai superati.

Le prossime scadenze, a partire dal nuovo sciopero dei giornalisti del 16 aprile, saranno un banco di prova per negoziati su salari, governance dei servizi locali e garanzie di indipendenza editoriale.

Il rischio, in assenza di accordi, è una stagione prolungata di agitazioni con ricadute dirette sulla vita quotidiana di cittadini, famiglie e studenti.

FAQ

Quando sono previsti i principali disagi sui mezzi pubblici a Milano?

Sono previsti disagi sulle linee Atm tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 fino a fine servizio.

Lo sciopero della scuola riguarda anche il personale Ata?

Sì, riguarda insegnanti, dirigenti scolastici e tutto il personale Ata, inclusi amministrativi, tecnici e ausiliari, per l’intera giornata.

I giornali e i telegiornali oggi potrebbero non essere aggiornati?

Sì, lo sciopero nazionale della Fnsi può ridurre aggiornamenti di siti d’informazione, giornali e telegiornali, inclusi notiziari locali.

Qual è la principale richiesta dei lavoratori Atm a Milano?

È richiesta principalmente la gestione pubblica diretta del trasporto locale, con maggiori tutele contro aggressioni e concreti aumenti salariali per il personale.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su questi scioperi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.