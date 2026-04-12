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Treni alta velocità Roma Firenze tornano a pieno regime con la riapertura della tratta Orte Tiburtina

Treni alta velocità Roma Firenze tornano a pieno regime con la riapertura della tratta Orte Tiburtina

Riaperta la tratta Orte-Roma Tiburtina sulla linea ferroviaria Roma-Firenze

La circolazione ferroviaria tra Orte e Roma Tiburtina, sulla linea convenzionale Roma-Firenze, è ripresa regolarmente alle 6:00 di oggi, dopo lo stop iniziato alla mezzanotte di sabato 11 aprile.
Il blocco temporaneo, comunicato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), è stato necessario per completare un delicato intervento tecnologico di sicurezza.

Al centro dei lavori c’è l’attivazione dell’ERTMS (European Rail Traffic Management System), il sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni destinato a innalzare gli standard di sicurezza e a rendere più fluida e puntuale la gestione del traffico ferroviario lungo uno degli assi più strategici del Paese.

In sintesi:

  • Riaperta alle 6:00 la tratta Orte–Roma Tiburtina della linea Roma-Firenze convenzionale.
  • Installato il sistema europeo ERTMS per supervisione e controllo avanzato dei treni.
  • Proseguono i lavori sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze, tratta Rovezzano-Settebagni.
  • Benefici attesi: più sicurezza, puntualità e affidabilità per passeggeri e operatori.

Come l’ERTMS ridisegna sicurezza e traffico sulla Roma-Firenze

L’intervento sulla tratta Orte–Roma Tiburtina rappresenta un tassello chiave nel programma di digitalizzazione e automazione promosso da RFI sull’asse Roma-Firenze.
Con l’ERTMS, i treni ricevono informazioni continue sulla marcia, con controllo automatico della velocità e dei parametri di sicurezza, riducendo il rischio di errore umano e migliorando l’uso della capacità di linea.

Parallelamente, proseguono i lavori sulla linea Roma-Firenze Alta Velocità, in particolare nel tratto Rovezzano-Settebagni, per il quale è prevista la riattivazione completa entro le 15:00 di oggi.
Il progetto prevede l’estensione dell’ERTMS all’intera direttrice AV, con l’obiettivo di uniformare gli standard tecnologici, aumentare l’affidabilità dell’infrastruttura e garantire una maggiore regolarità della circolazione, a beneficio sia dei servizi ad alta velocità sia dei collegamenti regionali e a lunga percorrenza.

Impatto futuro su viaggiatori, puntualità e rete nazionale

L’adozione estesa dell’ERTMS sulla Roma-Firenze è un passaggio decisivo nel piano di modernizzazione della rete ferroviaria italiana.
Nel medio periodo, l’incremento di sicurezza, la migliore gestione del traffico e la riduzione delle perturbazioni operative dovrebbero riflettersi in una maggiore puntualità e in servizi più prevedibili per i passeggeri.

La direttrice Roma-Firenze, nodo centrale dei collegamenti nord-sud, fungerà da modello per l’implementazione di tecnologie analoghe su altre linee principali, accompagnando la transizione verso un trasporto ferroviario più sicuro, efficiente e tecnologicamente avanzato, in linea con gli standard europei.

FAQ

Cosa è stato riaperto sulla linea ferroviaria Roma-Firenze oggi?

È stata riaperta la circolazione ferroviaria tra Orte e Roma Tiburtina sulla linea convenzionale Roma-Firenze, dopo lavori tecnologici notturni.

Che cos’è il sistema ferroviario ERTMS installato da RFI?

L’ERTMS è un sistema europeo che controlla in modo continuo velocità e marcia dei treni, aumentando sicurezza, capacità di linea e regolarità.

Quando è prevista la completa riattivazione della linea AV Roma-Firenze?

La completa riattivazione della linea Alta Velocità Roma-Firenze, tratta Rovezzano-Settebagni, è prevista entro le ore 15:00 di oggi.

Quali vantaggi concreti avranno i passeggeri con l’ERTMS?

I passeggeri beneficeranno di maggiore puntualità, minori interruzioni e migliore gestione dei flussi di traffico, con standard di sicurezza più elevati.

Da quali fonti provengono le informazioni riportate nell’articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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