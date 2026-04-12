Stati Uniti e Iran, bombardamenti record scatenano inquinamento estremo e danni climatici per miliardi di dollari

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Viktor Orban al bivio politico dopo sedici anni di potere in Ungheria

Il premier ungherese Viktor Orban, 63 anni, affronta oggi, domenica 12 aprile, elezioni decisive in Ungheria. Un tempo giovane leader liberale anti-sovietico, oggi è simbolo della “democrazia illiberale” filo-russa e riferimento della destra globale.

Il voto si tiene a Budapest e nel resto del Paese in un momento di raro svantaggio nei sondaggi per il leader di Fidesz, al potere ininterrottamente dal 2010.

L’esito è cruciale perché potrebbe chiudere un’era politica segnata da scontro permanente con l’Unione europea, alleanza con Vladimir Putin e vicinanza a Donald Trump, ridefinendo equilibri geopolitici e interni nell’Europa centro-orientale.

In sintesi:

Da leader liberale anti-Mosca a campione della democrazia illiberale filo-russa

Sedici anni al potere grazie a riforme istituzionali e controllo dell’agenda politica

Rapporto strategico con Russia e conflitto permanente con Bruxelles

Elezioni odierne possono ridisegnare l’asse politico in Europa centrale

L’ascesa di Orban: dal liberalismo a Fidesz nazional-conservatrice

Il 16 giugno 1989 il giovane Viktor Orban, 26 anni, conquista la scena nazionale ai funerali solenni di Imre Nagy. In piazza, davanti ai resti riabilitati del leader della rivolta del ’56, invoca la fine della dittatura comunista e libere elezioni, fissando il mito fondativo della sua carriera.

Co-fondatore dell’Alleanza dei giovani democratici, movimento studentesco liberale anti-comunista poi divenuto Fidesz, Orban è allora sostenuto anche dal finanziere ungherese-americano George Soros. Grazie a una borsa della Open Society Foundation, approfondisce a Oxford i movimenti di base, definendo la rinascita della società civile come motore essenziale della transizione democratica.

Alle elezioni del 1990 entra in Parlamento con altri 21 deputati Fidesz. In breve conquista il controllo assoluto del partito, emarginando chi ne contesta la linea. Nel 1994 imprime la svolta: dal liberalismo europeista al nazionalismo conservatore. Molti storici interni, come l’ex deputata Zsuzsanna Szelenyi, datano qui la fusione definitiva tra il destino di Orban e quello di Fidesz.

Dopo un primo mandato da premier (1998-2002), Orban trascorre otto anni all’opposizione contro socialisti e liberali, preparandosi al ritorno.

Dal 2010 vince quattro elezioni consecutive (2010, 2014, 2018, 2022), consolidando il potere con riforme costituzionali che riducono i pesi e contrappesi, limitano l’indipendenza della magistratura e comprimono lo spazio dei media.

Tali cambiamenti spingono la Commissione europea ad aprire numerose procedure di infrazione per violazioni sistemiche dello Stato di diritto, rendendo l’Ungheria caso-simbolo del conflitto fra Bruxelles e i governi nazional-sovranisti.

Dalla rottura con Mosca all’alleanza con Putin e lo scontro con la Ue

Il punto di svolta nei rapporti con la Russia arriva nel 2014 con l’accordo sul potenziamento della centrale nucleare di Paks II, finanziato da Mosca.

Pochi mesi dopo, Orban teorizza lo “Stato illiberale”, fondato su valori nazionali e cristiani, indicando la Russia di Vladimir Putin come modello. Una virata sorprendente se confrontata con le sue parole del 2007, ricordate da Zsuzsanna Szelenyi, quando definiva Mosca “un impero inaffidabile” ostile ai vicini.

L’evoluzione è letta dagli ex compagni come funzionale all’ambizione personale. Secondo Peter Molnar, ex deputato Fidesz, Orban sa di non poter “allargare” l’Ungheria, ma coltiva l’idea di renderla “di nuovo grande”, sfruttando ogni attrito con Bruxelles per stringere i legami con il Cremlino e ritagliarsi un ruolo internazionale.

Il giornalista Pal Daniel Renyi, nella biografia del 2021, descrive Orban come guidato soprattutto dal fascino del potere.

Renyi sostiene che, se il liberalismo fosse oggi dominante, Orban sarebbe liberale: ha compreso negli anni ’90 che il nazional-conservatorismo gli offriva maggiore libertà di governo e maggior presa elettorale.

Parallelamente, costruisce il consenso attraverso la definizione di nemici esterni e interni: George Soros, le Ong pro-migrazione, i migranti lungo il confine serbo (dove erige un muro prima ancora che Donald Trump faccia del “muro con il Messico” uno slogan), la comunità Lgbt.

Nel 2021 viene approvata una legge contestata dalla Ue come discriminatoria verso le persone Lgbt; nel 2025 arriva il divieto dei Pride.

La mossa si rivela un boomerang: il Budapest Pride, autorizzato dal sindaco ecologista Gergely Karacsony sfidando il rischio di incriminazione, si trasforma in una manifestazione di massa anti-governativa con centinaia di migliaia di partecipanti e numerosi politici europei.

L’Unione europea resta il bersaglio strutturale della retorica orbaniana: l’“élite liberal” di Bruxelles viene dipinta come traditrice della volontà popolare, ostile alla sovranità ungherese e alle sue tradizioni cristiane, mentre nelle ultime campagne l’Ucraina è presentata non come vittima dell’aggressione russa, ma come minaccia all’Ungheria e alla Ue.

Prospettive future: cosa può cambiare dopo il voto in Ungheria

Il risultato delle elezioni odierne in Ungheria determinerà se l’esperimento di “democrazia illiberale” guidato da Viktor Orban potrà proseguire o sarà costretto a una revisione.

Un eventuale arretramento di Fidesz ridurrebbe il peso del fronte nazional-sovranista dentro l’Unione europea, con effetti immediati sui negoziati su bilancio, stato di diritto e allargamento a Est.

Al contrario, una nuova vittoria rafforzerebbe l’idea che un modello politico centrato su controllo istituzionale, alleanza con la Russia e polarizzazione permanente possa restare competitivo nel cuore dell’Europa, influenzando il dibattito interno a diversi Paesi membri e la stessa architettura dell’Unione.

FAQ

Chi è Viktor Orban e da quanto governa l’Ungheria?

Viktor Orban è il premier ungherese; governa ininterrottamente dal 2010, dopo un primo mandato tra 1998 e 2002.

Perché il modello politico di Orban è definito “democrazia illiberale”?

Perché combina elezioni regolari con riforme che riducono pesi e contrappesi, limitano media e magistratura, rafforzando il controllo dell’esecutivo.

Qual è il rapporto fra Viktor Orban e la Russia di Vladimir Putin?

Dal 2014 Orban coltiva una partnership strategica con la Russia, fondata su accordi energetici, come Paks II, e convergenza politico-ideologica.

Perché l’Unione europea contesta le riforme di Orban?

Perché Bruxelles ritiene che ledano Stato di diritto, indipendenza della magistratura, libertà di stampa e diritti delle minoranze, avviando diverse procedure d’infrazione.

Da quali fonti è stato elaborato questo articolo su Viktor Orban?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.