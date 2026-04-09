Home / SPETTACOLI & CINEMA / The Boys stagione conclusiva su Prime Video debutta con due episodi

The Boys 5 su Prime Video: come si chiude la saga dei Super

La quinta e ultima stagione di The Boys è arrivata su Prime Video, con i primi due episodi già disponibili in streaming e sei puntate in uscita settimanale fino al 20 maggio. La serie, ambientata negli Stati Uniti sotto la dittatura di Patriota, riprende subito dopo il caos politico scatenato dagli eventi della stagione 4.

Protagonisti sono ancora Billy Butcher, in possesso del virus capace di sterminare i Super, e il gruppo dei The Boys, decimato dagli arresti e dalla fuga di Ryan.

Questa stagione conclusiva chiude la lunga guerra tra umani e Super, esplorando le conseguenze estreme del potere assoluto e promettendo un finale ad alta tensione che ridefinirà il futuro dell’universo narrativo creato da Eric Kripke.

In sintesi:

Su Prime Video sono usciti i primi due episodi della stagione finale di The Boys .

. Patriota diventa leader assoluto degli Stati Uniti dopo la legge marziale di Calhoun.

diventa leader assoluto degli Stati Uniti dopo la legge marziale di Calhoun. Billy Butcher possiede l’unico virus in grado di eliminare definitivamente tutti i Super.

possiede l’unico virus in grado di eliminare definitivamente tutti i Super. La scoperta che Soldatino è vivo apre nuovi scenari nello scontro finale.

Potere assoluto di Patriota e ultima carta di Billy Butcher

Il finale della quarta stagione ha riscritto l’equilibrio di potere. L’omicidio di Victoria Neuman per mano di Billy Butcher spiana la strada alla presidenza del senatore Calhoun, che dichiara immediatamente la legge marziale.

La gestione dell’ordine pubblico viene affidata al Patriota, che guida un esercito di Super potenziati, trasformando gli Stati Uniti in un regime a controllo sovrumano. Per i The Boys il margine di manovra si restringe: la resistenza diventa clandestina, frammentata e disperata.

Butcher ha tra le mani l’unica fiala del virus anti‑Super, arma definitiva e moralmente devastante. Il dilemma è netto: usare il contagio per azzerare i Super o trovare una via meno distruttiva al crollo del sistema Vought. Ogni scelta può innescare un effetto domino globale, dal collasso delle istituzioni alla possibile estinzione dei poteri sovrumani.

Il quadro è reso ancora più tragico da Ryan, fuggito dopo aver ucciso accidentalmente Grace Mallory, e dall’arresto di quasi tutti i membri dei The Boys ad opera dei Super di Vought.

Solo Starlight riesce a sottrarsi alla cattura, confermandosi perno morale della resistenza e unico volto pubblico credibile contro l’apparato mediatico di Vought.

Nella scena post‑credit, il Patriota scopre che Soldatino è ancora vivo, ibernato in un luogo segreto. Questa rivelazione introduce un ulteriore attore imprevedibile nello scacchiere finale, mettendo in discussione alleanze, vendette e l’intero bilanciamento del potere tra vecchia e nuova generazione di Super.

Quale impatto avrà il finale di The Boys su franchise e fan

La stagione 5 di The Boys non chiude solo un arco narrativo, ma potrebbe ridefinire l’intero franchise legato al brand Vought, dai possibili spin‑off alle future espansioni in streaming.

Il modo in cui verranno risolti i destini di Billy Butcher, Patriota, Ryan e Starlight determinerà il margine per nuovi progetti ambientati nello stesso universo, tra prequel, sequel o linee temporali alternative.

Per gli abbonati a Prime Video, la pubblicazione settimanale fino al 20 maggio trasforma il finale di serie in un evento continuativo, strategico per la fidelizzazione e per la centralità della piattaforma nel segmento delle serie adulte e politicamente scorrette.

FAQ

Quando esce ogni nuovo episodio di The Boys 5 su Prime Video?

Gli episodi vengono pubblicati su Prime Video con cadenza settimanale, fino al finale di stagione previsto per il 20 maggio.

Serve l’abbonamento a Prime Video per vedere The Boys 5?

Sì, è necessario un abbonamento attivo a Prime Video; è possibile attivarlo o riattivarlo direttamente dall’account Amazon.

The Boys 5 è davvero l’ultima stagione della serie principale?

Sì, la quinta stagione è stata annunciata come conclusiva per la serie principale, pur lasciando aperta la strada a eventuali spin‑off.

Devo aver visto le stagioni precedenti per seguire la stagione 5?

Assolutamente sì: la trama della stagione 5 riprende direttamente gli eventi e i personaggi sviluppati nelle prime quattro stagioni.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su The Boys?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.