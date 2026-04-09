Home / NEWS / Crans-Montana Comune sotto pressione, indagato tace davanti agli inquirenti e aumenta la tensione

Strage del Constellation, nuovo stop alle indagini a Sion

L’ex responsabile della sicurezza di Chermignon, poi confluito nel Comune di Crans-Montana, Albéric Clivaz, si è avvalso oggi a Sion della facoltà di non rispondere davanti agli inquirenti che indagano sulla strage del locale Constellation, costata la vita a 41 persone e con 115 feriti.

Il silenzio di Clivaz, in carica nel 2015 durante la ristrutturazione del disco bar dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, rallenta l’accertamento delle eventuali responsabilità amministrative e dei controlli di sicurezza omessi.

Gli interrogatori proseguiranno nei prossimi giorni, tra forti pressioni delle oltre 70 parti civili e l’attesa audizione del sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, fissata per lunedì 13 aprile.

In sintesi:

Albéric Clivaz si avvale della facoltà di non rispondere sull’inchiesta Constellation a Sion.

L’ex responsabile sicurezza rifiuta di fornire la password del cellulare, poi sequestrato.

L’interrogatorio di Jacques Moretti è rinviato per certificato medico su “stato depressivo”.

Attese nuove audizioni, incluso il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud.

Il ruolo di Clivaz e i controlli mancati sul Constellation

Nel 2015, quando il disco bar Constellation fu ristrutturato dai coniugi Jacques e Jessica Moretti, Albéric Clivaz ricopriva l’incarico di responsabile della sicurezza nel Comune di Chermignon, poi integrato nell’amministrazione di Crans-Montana.

La ristrutturazione avrebbe previsto, secondo quanto emerge, anche la posa della spugna fonoassorbente poi incendiatasi nella notte di Capodanno, elemento chiave nella dinamica del rogo che ha provocato 41 morti e 115 feriti.

La normativa elvetica impone, dopo interventi strutturali di questo tipo, un controllo formale dei locali per verificare la conformità alle norme di sicurezza prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.

Gli inquirenti intendono chiarire se tali verifiche siano state effettuate, con quali esiti e chi fosse eventualmente responsabile di omissioni o negligenze.

Clivaz oggi non solo ha scelto di non rispondere alle domande, ma si è anche rifiutato di fornire la password del proprio cellulare, successivamente sequestrato, limitando l’accesso immediato a possibili comunicazioni rilevanti.

È il secondo interrogatorio programmato che si conclude senza sostanziali avanzamenti investigativi, dopo il rinvio di quello del proprietario del locale, Jacques Moretti, giustificato dalla presentazione di un certificato medico che attesta un suo *“stato depressivo”*.

Le prossime mosse dell’inchiesta e possibili ricadute istituzionali

Nei prossimi giorni le autorità giudiziarie prevedono di proseguire con le audizioni degli indagati, in un clima reso complesso dalla presenza di oltre 70 avvocati delle parti civili, decisi a ottenere accertamenti rapidi e responsabilità chiare.

L’interrogatorio del sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, atteso per lunedì 13 aprile, potrebbe diventare un passaggio cruciale per ricostruire la catena decisionale amministrativa, dalla fusione comunale agli iter autorizzativi del Constellation.

L’esito delle indagini potrà incidere profondamente sulle future politiche di sicurezza nei locali pubblici in Svizzera, imponendo standard più rigorosi su materiali, controlli periodici e tracciabilità delle responsabilità lungo tutta la filiera amministrativa.

FAQ

Chi è Albéric Clivaz e quale ruolo aveva sul Constellation?

Albéric Clivaz era responsabile della sicurezza del Comune di Chermignon, poi confluito in Crans-Montana, durante la ristrutturazione del locale Constellation nel 2015.

Perché l’interrogatorio di Albéric Clivaz è considerato rilevante?

È rilevante perché potrebbe chiarire se furono effettuati i controlli di conformità obbligatori dopo la ristrutturazione del Constellation e chi ne risponde.

Per quale motivo è stato rinviato l’interrogatorio di Jacques Moretti?

È stato rinviato perché Jacques Moretti ha presentato un certificato medico che attesta un suo “stato depressivo”, ritenuto incompatibile con l’audizione.

Quando sarà ascoltato il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud?

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è atteso per interrogatorio lunedì 13 aprile, nell’ambito dell’inchiesta sulla strage.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla strage del Constellation?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.