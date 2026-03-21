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Terremoto alle Eolie scuote Palermo, cittadini in strada per sciame sismico e scosse fino a 4.6

Terremoto alle Eolie scuote Palermo, cittadini in strada per sciame sismico e scosse fino a 4.6

Sciame sismico tra Eolie e Sicilia, paura nella notte ma niente danni

Nella notte tra venerdì e sabato uno sciame sismico nel mar Tirreno meridionale, tra le Isole Eolie e la costa settentrionale della Sicilia, ha generato almeno 15 scosse avvertite in particolare a Palermo e lungo il litorale verso Messina.

L’evento principale, rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è stato un terremoto di magnitudo 4.6 registrato alle 2.46 a Nord di Cefalù, a Ovest di Alicudi, con epicentro in mare a 29 km di profondità.

Pochi minuti dopo, alle 2.49, un’ulteriore scossa di magnitudo 4.3 ha interessato la stessa area. Le autorità al momento escludono danni a persone o edifici, ma prosegue il monitoraggio sismico sull’area tirrenica settentrionale siciliana.

In sintesi:

  • Almeno 15 scosse tra le Isole Eolie e la costa nord della Sicilia.
  • Evento principale di magnitudo 4.6 a Nord di Cefalù, epicentro in mare.
  • Seconda scossa di magnitudo 4.3 pochi minuti dopo, stessa area.
  • Scosse avvertite tra Palermo e Messina, nessun danno segnalato.

Localizzazione dello sciame e percezione tra Palermo e Messina

Secondo i dati ufficiali INGV, lo sciame sismico è in corso nell’area delle Isole Eolie, con epicentro in mare nel settore compreso tra Alicudi e la costa tirrenica della Sicilia settentrionale.

La sequenza principale si è sviluppata tra l’1.19 e le 4.28, con oltre 15 eventi localizzati nel mar Tirreno meridionale. Le due scosse maggiori, di magnitudo 4.6 e 4.3, sono state seguite da numerose repliche comprese tra magnitudo 2.0 e 3.0, tipiche di uno sciame sismico attivo in area marina.

Le vibrazioni sono state avvertite in modo nitido soprattutto lungo la fascia costiera tra Palermo e Messina, con segnalazioni di persone svegliate nel cuore della notte ai piani alti delle abitazioni. La distanza dall’entroterra e la profondità ipocentrale hanno contribuito a limitare gli effetti al solo scuotimento, senza conseguenze strutturali evidenti.

Rischi futuri e monitoraggio nell’area tirrenica siciliana

La zona tra le Eolie e la costa nord della Sicilia è storicamente interessata da sismicità diffusa legata alla complessa dinamica geologica del Tirreno meridionale e all’interazione con i sistemi vulcanici eoliani.

Lo sciame in corso, pur non avendo causato danni, conferma la necessità di un monitoraggio continuo da parte dell’INGV e un costante aggiornamento dei piani di protezione civile nei comuni costieri da Palermo a Messina. Le sequenze sismiche marine rappresentano anche un banco di prova per i sistemi di allerta rapida e per la comunicazione del rischio alla popolazione, cruciale per l’informazione preventiva e la resilienza dei territori esposti.

FAQ

Dove si è localizzato esattamente lo sciame sismico nel Tirreno?

Lo sciame si è localizzato nel mar Tirreno meridionale, tra Alicudi, la costa nord della Sicilia e a Nord di Cefalù, con epicentri in mare.

Qual è stata la magnitudo massima registrata nella sequenza sismica?

La scossa più forte ha raggiunto magnitudo 4.6 alle 2.46, seguita da un evento di magnitudo 4.3 tre minuti dopo nella stessa area.

Il terremoto è stato avvertito solo a Palermo o anche altrove?

Il sisma è stato avvertito con chiarezza a Palermo e lungo la fascia costiera fino a Messina, soprattutto ai piani alti degli edifici residenziali.

Ci sono stati danni a edifici o persone dopo le scosse notturne?

Al momento la situazione è rassicurante: non risultano danni a persone o strutture, solo spavento e numerose segnalazioni di scuotimento.

Quali sono le fonti ufficiali dei dati su questo sciame sismico?

I contenuti derivano da una elaborazione congiunta di informazioni Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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