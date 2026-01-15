Striscia la Notizia torna in prima serata: Greggio e Iacchetti promettono sorprese imperdibili e colpi di scena

Ritorno in prima serata

Striscia la Notizia riaccende i riflettori dopo lo stop estivo deciso da Mediaset per fare spazio a La Ruota della Fortuna, tornando con uno speciale in prima serata composto da cinque appuntamenti. La ripartenza è fissata per giovedì 22 gennaio 2026, data scelta per inaugurare la 38esima edizione senza interferire con il preserale che oggi traina gli ascolti dell’azienda.

La collocazione in prime time segna una discontinuità nella storia del format, nato il 7 novembre 1988 su Italia 1 e approdato l’11 dicembre 1989 su Canale 5, dove ha macinato 37 edizioni fino a giugno 2025. La versione speciale in cinque serate risponde a una strategia di palinsesto mirata: preservare il volano di fascia preserale e, al contempo, rilanciare il brand in una fascia competitiva.

Resta top secret il taglio editoriale delle puntate, ma l’orientamento è consolidare l’identità del tg satirico di Antonio Ricci sfruttando il traino storico del marchio e la curiosità generata dall’inedita collocazione. La scelta del giovedì non è casuale: è il banco di prova più impegnativo, utile a misurare in modo netto la tenuta del prodotto e a fornire a Pier Silvio Berlusconi indicatori Auditel decisivi per valutare eventuali sviluppi.

Conduttori e possibili novità

Al timone tornano i volti simbolo: Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, coppia storica che presidierà l’iconico bancone azzurro, garanzia di continuità per il tg satirico di Antonio Ricci. La conduzione resta dunque ancorata alla tradizione, scelta che punta a rassicurare il pubblico dopo l’inedito stop di quasi otto mesi.

Il perimetro editoriale non è stato svelato, ma le cinque serate speciali dovrebbero preservare il dna del format, con l’obiettivo di valorizzare l’impatto del brand in prima serata senza snaturarne ritmo e linguaggio. L’attenzione è rivolta a equilibrare riconoscibilità e freschezza, evitando sovrapposizioni con La Ruota della Fortuna nel preserale.

Tra le ipotesi sul tavolo una presenza fissa: Samira Lui, rifiutata Sanremo ma data tra i nomi caldi per arricchire il cast, potrebbe contribuire a rinnovare la cornice scenica e l’appeal cross-generazionale. Nessuna conferma ufficiale, ma l’innesto andrebbe a integrare veline e Gabibbo, ampliando la componente di intrattenimento senza diluire l’impronta satirica.

La regia sul casting resta prudente: priorità alla solidità dei conduttori e alla coerenza con l’identità del programma, con eventuali novità calibrate sulle esigenze del prime time e sulle metriche di performance che guideranno le scelte di Pier Silvio Berlusconi.

Sfida negli ascolti

Il giovedì sera è un terreno ad alta pressione: su Rai 1 domina Don Matteo 15, fiction di lunga serialità che presidia il pubblico familiare e generalista. La concorrenza frammenta l’attenzione con talk e approfondimenti: Ore 14 di Milo Infante su Rai 2, Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4, Piazzapulita di Corrado Formigli su La7.

Completa il quadro Splendida Cornice su Rai 3 con Geppi Cucciari, mentre l’esordio coincide con un ulteriore ostacolo: la partita di Europa League con la Roma impegnata contro lo Stoccarda, fattore capace di drenare share maschile e giovane. In questo scenario, la misurazione Auditel diventa centrale per le valutazioni di Pier Silvio Berlusconi.

Le cinque serate speciali puntano su riconoscibilità del brand e curiosità del prime time per reggere l’urto. Obiettivo minimo: consolidare la fascia commerciale e mantenere competitività nel target 25-54. Obiettivo sfidante: rosicchiare quota a fiction e talk, capitalizzando su inchieste e satira d’attualità. Le performance della prima messa in onda indirizzeranno le scelte su eventuale stabilizzazione dello slot serale.

