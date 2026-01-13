Conor McGregor svela la verità: la lettera dal Vaticano che ha cambiato il suo matrimonio

Richiesta del Vaticano e nozze anticipate

Conor McGregor ha raccontato di aver anticipato il matrimonio con Dee Devlin su richiesta formale dello Stato della Città del Vaticano. L’atleta ha spiegato che una lettera arrivata a una settimana dalla data prevista ha imposto un cambio di programma, fissando la cerimonia per il 12 dicembre alle 12:12.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La celebrazione si è svolta nella Cappella di Santo Stefano degli Abissini, indicata da McGregor come la chiesa più antica del Vaticano. Il fighter ha definito l’anticipo non previsto, rimarcando che l’orario esatto non era stato pianificato da lui.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Nel suo messaggio pubblico, il 47enne ha affermato di aver interpretato la richiesta vaticana come un segno, ribadendo che ogni dettaglio del giorno delle nozze è stato orientato da una volontà superiore piuttosto che dal caso.

Numeri simbolici e segni della provvidenza

Conor McGregor lega il giorno e l’orario delle nozze a una trama di significati spirituali. Ha sottolineato la scelta del 12/12 alle 12:12 come sequenza ricorrente, letta come segnale di ordine e intenzionalità superiore.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Il riferimento più esplicito è alla gematria: il combattente ha evidenziato che i 151 giorni trascorsi dal suo compleanno alla cerimonia rimandano, secondo l’antico sistema numerologico ebraico, al nome di Gesù Cristo.

Nella sua narrazione, queste coincidenze numeriche non sono casuali ma indizi di una regia divina che avrebbe accompagnato ogni dettaglio del rito.

Fede, famiglia e priorità di McGregor

Conor McGregor presenta la sua vita pubblica e privata come subordinata a un principio: “servire Dio” è la priorità assoluta. Il campione di MMA attribuisce ogni decisione centrale a una guida spirituale, rifiutando l’idea di semplice caso.

In questo quadro, la famiglia occupa il livello successivo della sua gerarchia personale: al primo posto la moglie Dee Devlin, poi i quattro figli Conor Jr, Croia, Rian e Mack. La posizione dei genitori viene collocata dopo il nucleo familiare diretto.

Il linguaggio scelto sui social ribadisce un legame emotivo e confessionale: “Ti amo, Dio”, chiosa che sintetizza intenti e identità dell’atleta, in continuità con le scelte legate al matrimonio in Vaticano.

FAQ

  • Qual è la priorità dichiarata da Conor McGregor?
    Servire Dio è indicato come obiettivo principale.
  • Chi compone la famiglia immediata citata da McGregor?
    La moglie Dee Devlin e i figli Conor Jr, Croia, Rian e Mack.
  • Come ordina McGregor le sue priorità personali?
    Dio, poi la moglie, quindi i quattro figli e infine i genitori.
  • Quale ruolo attribuisce alla casualità?
    La esclude, sostenendo una regia divina negli eventi chiave.
  • Dove si è svolto il matrimonio?
    Nella Cappella di Santo Stefano degli Abissini, in Vaticano.
  • Che tono usa nei messaggi pubblici?
    Confessionale e diretto, con affermazioni di fede esplicite.
  • Qual è la fonte giornalistica citata?
    Le informazioni sono riprese dal post pubblico di Conor McGregor su Instagram (fonte dichiarata nel contenuto di riferimento).

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com