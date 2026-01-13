Conor McGregor svela la verità: la lettera dal Vaticano che ha cambiato il suo matrimonio

Richiesta del Vaticano e nozze anticipate

Conor McGregor ha raccontato di aver anticipato il matrimonio con Dee Devlin su richiesta formale dello Stato della Città del Vaticano. L’atleta ha spiegato che una lettera arrivata a una settimana dalla data prevista ha imposto un cambio di programma, fissando la cerimonia per il 12 dicembre alle 12:12.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La celebrazione si è svolta nella Cappella di Santo Stefano degli Abissini, indicata da McGregor come la chiesa più antica del Vaticano. Il fighter ha definito l’anticipo non previsto, rimarcando che l’orario esatto non era stato pianificato da lui.

Nel suo messaggio pubblico, il 47enne ha affermato di aver interpretato la richiesta vaticana come un segno, ribadendo che ogni dettaglio del giorno delle nozze è stato orientato da una volontà superiore piuttosto che dal caso.

Numeri simbolici e segni della provvidenza

Conor McGregor lega il giorno e l’orario delle nozze a una trama di significati spirituali. Ha sottolineato la scelta del 12/12 alle 12:12 come sequenza ricorrente, letta come segnale di ordine e intenzionalità superiore.

Il riferimento più esplicito è alla gematria: il combattente ha evidenziato che i 151 giorni trascorsi dal suo compleanno alla cerimonia rimandano, secondo l’antico sistema numerologico ebraico, al nome di Gesù Cristo.

Nella sua narrazione, queste coincidenze numeriche non sono casuali ma indizi di una regia divina che avrebbe accompagnato ogni dettaglio del rito.

Fede, famiglia e priorità di McGregor

Conor McGregor presenta la sua vita pubblica e privata come subordinata a un principio: “servire Dio” è la priorità assoluta. Il campione di MMA attribuisce ogni decisione centrale a una guida spirituale, rifiutando l’idea di semplice caso.

In questo quadro, la famiglia occupa il livello successivo della sua gerarchia personale: al primo posto la moglie Dee Devlin, poi i quattro figli Conor Jr, Croia, Rian e Mack. La posizione dei genitori viene collocata dopo il nucleo familiare diretto.

Il linguaggio scelto sui social ribadisce un legame emotivo e confessionale: “Ti amo, Dio”, chiosa che sintetizza intenti e identità dell’atleta, in continuità con le scelte legate al matrimonio in Vaticano.

FAQ