Ilary Blasi conquista Canale 5 e scippa la prima serata al collega: colpo di scena in TV

Blasi conquista la prima serata

Ilary Blasi è pronta a riprendersi la prima serata di Canale 5 con un ritorno di peso alla guida del Grande Fratello VIP. Dopo l’auto-sospensione di Alfonso Signorini per motivi legali, le ipotesi di uno stop del reality sono state smentite: la ripartenza a marzo è confermata, riportando in palinsesto uno dei titoli cardine di Mediaset.

Le indiscrezioni convergono su un nome: Blasi, già volto delle prime edizioni del format, in pole per la conduzione. La prospettiva di un suo rientro rappresenta una scelta di continuità e identità, funzionale a mettere in sicurezza ascolti e narrativa del programma nel segmento più competitivo della settimana.

L’operazione mira a un doppio obiettivo: preservare la centralità del brand e rilanciare l’appuntamento serale con una figura riconoscibile, capace di gestire dinamiche complesse e tempi televisivi serrati. La linea editoriale punta su solidità e riconoscibilità, evitando strappi e mantenendo il posizionamento premium della fascia oraria.

Trattativa decisiva con Mediaset

Il dossier su Ilary Blasi è entrato nella fase finale: contatti serrati con Mediaset, nodi economici e asset editoriali in via di definizione per blindare la conduzione del Grande Fratello VIP di marzo. La tempistica è stretta e l’accordo viene descritto come imminente, con la firma attesa entro pochi giorni per consentire l’avvio della macchina produttiva.

Il piano prevede una continuità con le radici del format: gestione asciutta delle dirette, focalizzazione sulle dinamiche di casa e un impianto narrativo meno dispersivo. L’esperienza pregressa di Blasi nelle prime stagioni è considerata un fattore di mitigazione del rischio e di stabilizzazione degli ascolti nella fascia competitiva di Canale 5.

La momentanea uscita di Alfonso Signorini ha accelerato la scelta su un profilo riconoscibile e già testato. L’obiettivo editoriale è duplice: rassicurare il pubblico fidelizzato e alimentare curiosità su un reset di tono, senza snaturare il brand. La finestra di lancio di marzo resta confermata, vincolata alla chiusura del contratto e alla definizione del cast di studio.

Nuovi volti al tavolo degli opinionisti

I movimenti sul fronte opinionisti entrano nel vivo: in cima alla lista spicca Selvaggia Lucarelli, profilo discusso e ad alta riconoscibilità, in valutazione per affiancare la nuova conduzione del Grande Fratello VIP. Le verifiche in corso puntano su competenza critica, capacità di presidiare il dibattito social e tenuta in diretta, con l’obiettivo di rafforzare il racconto di prime time.

Il riassetto del panel mira a un confronto più netto sulle dinamiche di casa, riducendo il contorno e aumentando la qualità del commento. L’innesto di Lucarelli garantirebbe un taglio analitico e polarizzante, utile a generare conversazione e a stabilizzare l’attenzione cross-piattaforma nella finestra di marzo.

Resta da definire la composizione completa del tavolo: si lavora su un format essenziale, due voci forti e coordinamento stretto con la regia editoriale. Le trattative proseguono con finestra temporale ristretta, in parallelo al casting di studio e alla definizione dei meccanismi di discussione in puntata.

FAQ