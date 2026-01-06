Hollywood ignora Mickey Rourke: sfratto alle porte, appello disperato svela un crollo senza precedenti

Allarme sfratto e appello ai fan

Mickey Rourke, 73 anni, affronta un grave rischio di sfratto dalla sua casa a Los Angeles, con un debito superiore a 50mila euro verso il proprietario dell’immobile. L’icona di Hollywood, già pugile e attore premiato, vive uno dei momenti più critici della sua vita privata, con una crisi economica che ha scosso l’ambiente dello spettacolo.

L’allarme è stato rilanciato dall’amica e manager di lunga data Liya‑Joelle Jones, che ha deciso di intervenire pubblicamente per sostenere l’attore. Ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per evitare l’uscita forzata dall’abitazione e garantirgli una base minima di stabilità.

L’iniziativa, condivisa con l’autorizzazione di Rourke, ha mobilitato in poche ore una risposta massiccia dei fan, colpiti dalla situazione e pronti a contribuire. Le donazioni sono destinate a coprire le spese abitative immediate, con l’obiettivo di scongiurare lo sfratto e guadagnare tempo per riorganizzare i conti dell’attore.

Dettagli legali e corsa al crowdfunding

I documenti depositati alla Superior Court di Los Angeles confermano l’avviso formale di sfratto notificato a Mickey Rourke a metà dicembre dal proprietario Eric Goldie. All’attore sono stati concessi tre giorni per sanare un arretrato di 59.100 dollari, relativo all’abitazione nella zona di Beverly Grove.

Il contratto firmato a marzo prevedeva un canone iniziale di 5.200 dollari al mese, poi salito a 7.000. Oltre ai canoni non pagati, il proprietario chiede spese legali e risarcimenti aggiuntivi in caso di violazioni accertate dal giudice.

Per affrontare l’urgenza, il 4 gennaio 2026 è stata lanciata su GoFundMe la campagna “Support Mickey to Prevent Eviction”, dichiarata con “piena autorizzazione” dell’attore. Obiettivo: 100mila dollari per coprire debiti, costi abitativi immediati e garantire un margine di stabilità.

Solidarietà del pubblico e prospettive future

La descrizione della campagna su GoFundMe evidenzia l’urgenza: Mickey Rourke rischia lo sfratto e ha bisogno di stabilità per superare un momento finanziario difficile”. L’appello invita a contribuire per coprire spese abitative immediate e consentirgli di restare nella sua casa.

“Ogni donazione conta”, si legge nella pagina, con l’obiettivo di garantire tempo e serenità per rimettere in ordine i conti e prevenire ulteriori conseguenze legali.

Intervistata da The Hollywood Reporter, Liya‑Joelle Jones ha parlato di una risposta commovente: in poche ore le offerte hanno raggiunto decine di migliaia di dollari, segnale di un legame ancora forte tra pubblico e attore.

La spinta solidale, amplificata da citazioni su People e media statunitensi, potrebbe assicurare una tregua immediata e coprire le spese più pressanti.

Resta l’incognita sul contenzioso con il proprietario Eric Goldie, ma la raccolta apre una finestra per negoziare e stabilire un piano sostenibile.

Se l’obiettivo dei 100mila dollari verrà centrato, Rourke potrà preservare l’alloggio a Los Angeles e gestire con maggiore ordine le prossime scadenze.

FAQ

  • Perché Mickey Rourke rischia lo sfratto?
    Per un arretrato di 59.100 dollari e ulteriori richieste di spese legali avanzate dal proprietario.
  • Chi ha avviato la raccolta fondi?
    Liya‑Joelle Jones, amica e manager, con autorizzazione esplicita dell’attore.
  • Qual è l’obiettivo economico della campagna?
    Raccogliere 100mila dollari per coprire debiti, canoni e costi abitativi immediati.
  • Dove è stata lanciata la campagna?
    Sulla piattaforma GoFundMe con il titolo “Support Mickey to Prevent Eviction”.
  • Qual è stata la risposta dei fan?
    In poche ore sono arrivati decine di migliaia di dollari, superando le aspettative iniziali.
  • Cosa può accadere ora?
    Le donazioni potrebbero evitare lo sfratto, consentire una trattativa con Eric Goldie e garantire a Rourke un periodo di stabilità.

