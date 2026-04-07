Home / EVENTI / Sinner domina Humbert a Montecarlo e firma un esordio lampo senza concedere chance

Sinner dominante a Montecarlo: esordio perfetto e ambizioni da numero uno

Chi: Jannik Sinner, numero 2 del ranking mondiale. Cosa: debutto vincente e travolgente sulla terra rossa al Masters 1000 di Montecarlo, con un netto successo sul francese Ugo Humbert. Dove: sul Campo Centrale del Country Club di Montecarlo. Quando: esordio nel torneo 2026, dopo il bye al primo turno. Perché: per confermare il dominio mostrato nel Sunshine Double americano e avvicinare la riconquista del numero 1 ATP, puntando al titolo monegasco e a un potenziale incrocio con Carlos Alcaraz nella fase finale del torneo.

Seguendo il proprio credo, *«Il miglior allenamento è sempre la partita»*, Sinner ha trasformato l’esordio in un test ad altissima intensità.

In sintesi:

Sinner travolge Humbert 6-3 6-0 all’esordio sulla terra di Montecarlo.

Dopo il Sunshine Double, la transizione dal cemento al rosso appare perfettamente gestita.

Prossimo ostacolo: Cerundolo o Machac , primi veri banchi di prova sulla terra.

o , primi veri banchi di prova sulla terra. Obiettivo implicito: titolo a Montecarlo e assalto deciso al numero 1 mondiale.

Sinner testa colpi e limiti nell’esordio sul rosso del Principato

Il match contro Ugo Humbert si è trasformato rapidamente in un monologo. Il francese mancino, solitamente insidioso, non è riuscito in alcun momento a imporre traiettorie o ritmo contro il “muro” azzurro. Sinner ha letto il mancino avversario con lucidità tattica, neutralizzandone l’angolo naturale e aggredendo sistematicamente da destra.

Nel primo set, due break hanno fissato il 6-3, preludio al dominio assoluto del secondo parziale, chiuso 6-0: un vero bagel, mentre l’azzurro alternava servizio, smorzate e bordate dal fondo come in una seduta tecnica controllata. Dal cemento di Indian Wells e Miami alla terra monegasca, le sue soluzioni non hanno perso efficacia, segno di una maturità tecnica da top player consolidato.

Giovedì Sinner affronterà un profilo da “specialista”: l’argentino Francisco Cerundolo, forte sulla terra, o il ceco Tomáš Machac, in costante crescita. Sullo sfondo, il sogno del pubblico: un primo Sinner–Alcaraz stagionale, e per la prima volta “vista mare”.

Ambizioni massime: titolo a Montecarlo e assalto alla vetta ATP

Dopo il match, Sinner ha mostrato consapevolezza e prudenza, ma l’obiettivo reale appare più ambizioso delle sue parole. *«Sono contento, passare sulla terra non è mai facile, ho dovuto abituarmi in pochi giorni. Gioco Montecarlo senza grandi pretese, ma c’è spazio per crescere»*, ha dichiarato il numero 2 del mondo.

Dietro la facciata di understatement, emergono due traiettorie chiare: vincere il primo grande titolo europeo dell’anno e capitalizzare il momento favorevole per riappropriarsi del trono ATP.

Nel centrale di Montecarlo Sinner è sembrato “solo” allenarsi, ma ogni colpo ha indicato un orizzonte preciso: coppa, leadership tecnica sul circuito e un nuovo capitolo nella rivalità con Carlos Alcaraz, ormai centrale per il futuro del tennis maschile.

FAQ

Come ha giocato Jannik Sinner contro Ugo Humbert a Montecarlo?

Ha dominato in modo netto, imponendosi 6-3 6-0. Ha controllato ritmo, angoli e profondità, trasformando l’esordio in un test tecnico riuscito sulla terra.

Sinner fatica nel passaggio dal cemento alla terra battuta?

No, la transizione è apparsa fluida. Dopo Indian Wells e Miami, ha mostrato equilibrio di piedi, variazioni di traiettoria e ottimo controllo difensivo-offensivo.

Chi potrebbe essere il primo vero test di Sinner a Montecarlo?

Con ogni probabilità l’argentino Francisco Cerundolo, specialista del rosso, oppure il ceco Tomáš Machac, in grande crescita agonistica e mentale.

Sinner punta concretamente a tornare numero uno del mondo?

Sì, il percorso è tracciato. Un risultato pesante a Montecarlo, unito alla continuità nei successivi tornei europei, può riaprire subito la corsa alla vetta.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Sinner?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente approfonditi dalla nostra Redazione.