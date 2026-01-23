Milano Home rivoluziona l’abitare con l’artigianato contemporaneo, nuovo format immersivo tra design, sostenibilità e creatività urbana

Milano Home 2026. L’abitare incontra l’artigianato contemporaneo. Un format che evolve « LMF Lamiafinanza

Nuovi scenari dell’abitare

Fino al 25 gennaio, la fiera di Milano accoglie una delle prime piattaforme internazionali dedicate alla casa, trasformando il calendario in un osservatorio privilegiato sul living contemporaneo. Il perimetro espositivo si allarga: home decor, tessile, oggettistica e lifestyle vengono letti attraverso il prisma della competenza artigiana e delle filiere corte ripensate per il mercato globale.

La manifestazione privilegia un approccio curatoriale, dove ogni stand diventa racconto integrato di collezioni trasversali tra tavola, tessile, fragranze e piccoli arredi. L’attenzione si sposta dal singolo prodotto al sistema domestico, con ambientazioni che mettono in scena comfort, identità e sostenibilità concreta, misurabile e comunicabile al consumatore finale.

Il format si configura come piattaforma culturale oltre che commerciale: i brand presentano non solo novità di gamma, ma processi produttivi, materiali e scelte etiche, offrendo ai buyer strumenti per costruire assortimenti narrativi, coerenti con un pubblico sempre più sensibile a tracciabilità, durabilità e valore immateriale degli oggetti.

Artigianato e micro-lusso

Nei padiglioni dedicati all’artigianato emergono collezioni in ceramica, vetro, legno, fibre naturali e metalli, firmate da atelier e laboratori che uniscono manualità e ricerca formale. Le tirature limitate, spesso personalizzabili, dialogano con un retail evoluto e con l’hôtellerie di fascia alta, interessati a prodotti capaci di raccontare territori e competenze distintive.

Il segmento tableware si conferma laboratorio estetico: piatti, bicchieri e accessori per la tavola mettono in scena rituali quotidiani attraverso palette polverose, superfici materiche e mix & match di stili che vanno dal minimalismo nordico alla decorazione mediterranea. Nel tessile casa, dal letto al living, protagonisti sono texture a rilievo, filati naturali, tinture responsabili e lavorazioni slow valorizzate da etichette di filiera e storytelling puntuale.

In crescita l’area dedicata alle profumazioni d’ambiente e agli oggetti sensoriali, dove il micro-lusso si manifesta in packaging essenziale, ingredienti selezionati e produzioni controllate. Qui il design incontra il benessere domestico, intercettando un consumatore che privilegia regali a valore aggiunto e atmosfere olfattive capaci di definire l’identità degli spazi.

Trend, talk e strategie retail

Il calendario di incontri e talk affianca l’esposizione con contenuti pensati per buyer, concept store e operatori del contract. Analisi sui trend 2026 mettono al centro il ritorno della manualità come driver competitivo, la sostenibilità tracciabile come requisito d’ingresso e le nuove logiche del retail indipendente, sempre più ibrido tra fisico, digitale e servizi esperienziali.

I panel approfondiscono temi chiave: posizionamento di prezzo in rapporto alla qualità percepita, costruzione di assortimenti coerenti tra living, tavola e fragranze, narrazione di marca per l’omnicanalità e strumenti per misurare l’impatto ambientale lungo la filiera. Le case history presentate da brand e retailer internazionali offrono benchmark immediatamente applicabili nei diversi mercati.

L’evento si conferma così hub strategico per chi lavora nell’abitare contemporaneo: un luogo dove design e artigianato dialogano, creando un lessico comune fatto di storie, materiali e processi, in grado di trasformare la casa in un racconto coerente di scelte consapevoli, estetiche e produttive, ben oltre la logica del semplice catalogo prodotti.

FAQ

D: Quando si svolge la manifestazione?

R: L’evento si tiene a gennaio, posizionandosi tra i primi appuntamenti internazionali dedicati al mondo dell’abitare.

D: Quali settori merceologici sono più rappresentati?

R: Home decor, tableware, tessile casa, oggettistica, fragranze d’ambiente e piccoli arredi per il living contemporaneo.

D: Qual è il ruolo dell’artigianato in fiera?

R: L’artigianato viene proposto come linguaggio del presente, con produzioni a tiratura limitata, filiere corte e forte focus su materiali naturali.

D: A chi si rivolge principalmente l’appuntamento?

R: Buyer, retailer indipendenti, concept store, interior designer, contract e hôtellerie alla ricerca di collezioni identitarie.

D: Che tipo di format espositivo viene privilegiato?

R: Allestimenti narrativi che mostrano processi produttivi, scelte sostenibili e relazioni tra le diverse categorie di prodotto per la casa.

D: Il programma include momenti formativi?

R: Sì, è previsto un calendario di talk su trend, posizionamento, pricing, sostenibilità e strategie omnicanale per il retail.

D: Come viene interpretato il tema della sostenibilità?

R: Attraverso materiali responsabili, produzioni controllate, certificazioni di filiera e comunicazione trasparente verso il consumatore.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata?

R: L’approfondimento prende le mosse da un contenuto pubblicato da LMF Lamiafinanza, rielaborato in chiave sintetica e informativa.