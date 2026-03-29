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Simona Izzo provoca Elettra Lamborghini esplode lo scontro a Canzonissima

Simona Izzo provoca Elettra Lamborghini esplode lo scontro a Canzonissima

Canzonissima, scontro in diretta tra Elettra Lamborghini e Simona Izzo

Chi: Elettra Lamborghini e Simona Izzo, con Milly Carlucci e Francesca Fialdini in studio.
Cosa: polemica in diretta per un commento ritenuto fuori luogo sull’abito della cantante.
Dove: negli studi Rai di Canzonissima, seconda puntata del talent show musicale.

Quando: sabato 28 marzo 2026, durante la messa in onda in prima serata su Rai 1.
Perché: il riferimento all’outfit arriva subito dopo la dedica commossa alla cavalla Lolita, scatenando la reazione indignata dell’artista.

In sintesi:

  • Elettra Lamborghini dedica “Alta marea” alla cavalla Lolita e si commuove in diretta.
  • Simona Izzo commenta l’abito “da sirena”, ignorando il contenuto emotivo dell’esibizione.
  • Elettra sbotta: *“Ma chi se ne frega di Ulisse, qui parlo della mia cavalla morta”*.
  • Francesca Fialdini riporta il focus sul lutto e conquista il favore dei social.

Il significato dello scontro e la gestione televisiva del lutto

Nella seconda puntata di Canzonissima gli artisti erano chiamati a dedicare un brano a persone, momenti o affetti speciali, anche scomparsi.
Elettra Lamborghini sceglie “Alta marea” di Antonello Venditti per ricordare la cavalla Lolita, morta sei anni fa.
Racconta di averla ricevuta a dieci anni, di essersi sentita spesso sola e di come l’animale l’abbia “salvata”, al punto da dedicarle cinque tatuaggi e di non riuscire più a tornare a Bologna dopo la sua scomparsa.

Conclusa l’esibizione, visibilmente provata, si avvicina alla giuria con Milly Carlucci.
Simona Izzo interviene per prima e si concentra sul look argentato, paragonandolo a una “sirena” legata al mito di Ulisse.
La cantante esplode: *“Ma chi se ne frega di Ulisse, ma vaffa. Qui stiamo parlando della mia cavalla morta e tu mi parli di Ulisse”*.

Sui social, tra X e TikTok, la percezione è netta: pubblico quasi unanime con Elettra, giudicando “inopportuno” e “fuori contesto” l’intervento di Izzo.

Il ruolo di Francesca Fialdini e l’impatto sull’immagine del programma

Milly Carlucci prova a smorzare i toni ricordando che Elettra è “concentrata da un’altra parte”, ma è Francesca Fialdini a ricomporre la scena, spostando l’attenzione sul dolore.
Racconta il legame con il proprio gatto Mirò, paragonandolo a quello tra Elettra e Lolita, e legge l’abito come “scudo” emotivo, valorizzando la vulnerabilità dell’artista.

L’analisi empatica di Fialdini viene accolta con favore online: molti utenti sottolineano come la giornalista abbia ridato dignità narrativa alla dedica, mostrando comprensione per il lutto animale, tema sempre più sensibile nel pubblico generalista.

Elettra scoppia in lacrime: *“Gli animali sono angeli e lei me l’hanno mandata, mi ha salvata”*.
La sua spontaneità rompe la patina del format e, paradossalmente, offre a Canzonissima il momento più autentico della puntata, destinato a generare clip virali e discussioni su rispetto, empatia e linguaggio televisivo del dolore.

FAQ

Perché Elettra Lamborghini ha litigato con Simona Izzo a Canzonissima?

È accaduto perché Simona Izzo ha commentato l’abito “da sirena” di Elettra subito dopo la dedica dolorosa alla cavalla Lolita, percepita come minimizzazione del lutto.

A chi era dedicata la canzone Alta marea cantata da Elettra Lamborghini?

Era dedicata alla cavalla Lolita, ricevuta da bambina e morta sei anni fa, animale che Elettra definisce “vero amore” e “salvatrice”.

Come hanno reagito i social allo scontro tra Elettra Lamborghini e Simona Izzo?

Hanno reagito prevalentemente a favore di Elettra, giudicando “fuori luogo” e “inopportuno” il commento di Izzo sull’outfit e apprezzando la spontaneità della cantante.

Che ruolo ha avuto Francesca Fialdini durante la polemica a Canzonissima?

Ha avuto un ruolo pacificatore, riportando l’attenzione sul dolore per Lolita, condividendo la propria esperienza con il gatto Mirò e legittimando l’emotività di Elettra.

Qual è la fonte delle informazioni su Elettra Lamborghini e Canzonissima?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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