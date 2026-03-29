Amici, scontro acceso tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini in studio

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Amici 25, scontro tecnico tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini

Nella seconda puntata del serale di Amici 25, registrata e andata in onda il 28 marzo 2026 dagli studi di Roma, un guanto di sfida di danza classica assegnato da Alessandra Celentano al latino di Veronica Peparini, Alex Calu, ha innescato un duro confronto tra le due docenti. Il diverbio è esploso quando la coreografia, costruita su “Berghain” di Rosalía, è stata giudicata dalla Peparini una prova eccessivamente tecnica e quasi punitiva. Lo scontro si è poi allargato al tema dell’uso dei guanti di sfida e del rispetto per i diversi stili di danza, culminando in accuse di incoerenza, offese e mancanza di rispetto verso un’intera categoria di ballerini. Il caso diventa emblematico del delicato equilibrio tra meritocrazia, spettacolo televisivo e tutela degli allievi nei talent show.

In sintesi:

Guanto di sfida classico della Celentano al latino di Alex Calu scatena la reazione di Veronica Peparini .

al latino di scatena la reazione di . La Celentano accusa la collega di incoerenza e di “fare la santarellina” sui guanti di sfida.

La discussione si estende al rispetto per stili diversi e alla gestione dei giudizi in tv.

Nuovo scontro sulla coreografia di Simone, definita “vigile urbano”, giudizio ritenuto offensivo.

Il guanto della Celentano prevedeva per Alex Calu una variazione di danza classica su base contemporanea: la docente ha sottolineato la sua “naturale predisposizione alla versatilità”, ammettendo possibili difficoltà ma definendo la prova formativa.

La risposta di Veronica Peparini è stata immediata e durissima: ha bollato la proposta come “carognata”, giudicandola “complicata e impegnativa anche per un professionista”, e parlando di “guanto fregatura”. Ha però riconosciuto il coraggio dell’allievo, rivendicando che sia stato lui a scegliere di affrontare la sfida.

L’esibizione di Alex ha convinto: la Celentano gli ha attribuito ampi complimenti, sostenendo che il risultato dimostrasse l’utilità del guanto. Da lì l’affondo contro Peparini, accusata di lamentarsi sistematicamente e di lanciare a sua volta guanti su stili lontani dalle competenze di altri allievi, come il latino imposto a Emiliano Fiasco. Il punto tecnico è andato a Emiliano, mentre Lorella Cuccarini ha contestato ai giudici di non aver valorizzato abbastanza lo sforzo di Alex in uno stile non suo.

Il secondo fronte: il caso Simone e la polemica sul rispetto

Lo scontro tra le docenti non si è esaurito con il guanto. Dopo l’esibizione di Simone su “Popolare” di Mida e Michele Bravi, la Celentano ha ironizzato mimando gesti plateali con le braccia e commentando: *“Sto dirigendo il traffico come ha fatto lui nella coreografia. Era un vigile”*.

Pur riconoscendo le capacità di breaker del ragazzo, la maestra ha ridotto la performance a “braccia e due salti”, sostenendo che il potenziale del ballerino fosse stato sacrificato dalla coreografia.

A quel punto Veronica Peparini è insorta, denunciando la natura lesiva del giudizio: *“Questo è offensivo per lui e per tutti i ragazzi che ballano. Tu stai offendendo una categoria intera”*. Per la coreografa, il confine tra critica tecnica e mancanza di rispetto era stato ampiamente superato, con un messaggio svalutante verso chi pratica quello stile urban.

Il rientro di Peparini nel cast del serale ha quindi riacceso la dimensione più competitiva della Celentano, che in questa edizione appare particolarmente determinata a difendere il primato della tecnica accademica, anche a costo di conflitti frontali in diretta.

Impatto sulla narrativa di Amici e cosa aspettarsi ora

Il doppio scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini segna uno snodo narrativo importante per Amici 25. Da un lato rafforza la storica dialettica tra visione accademica e approccio più cross‑over alla danza; dall’altro apre un fronte sensibile sul linguaggio usato in prima serata per valutare i giovani artisti.

Nelle prossime puntate saranno centrali due elementi: come i giurati bilanceranno tecnica, versatilità e coraggio nel valutare i guanti di sfida, e se la produzione interverrà per arginare giudizi percepiti dal pubblico come denigratori di interi stili o categorie. La tensione tra le due coach potrebbe trasformarsi in motore narrativo stabile del serale, influenzando scelte coreografiche, strategie di squadra e percezione dell’equità del talent da parte degli spettatori, sia in tv sia sui social.

FAQ

Perché Alessandra Celentano ha lanciato il guanto di sfida ad Alex Calu?

La Celentano ha lanciato il guanto per testare la versatilità di Alex Calu nella danza classica, ritenendolo tecnicamente pronto a una prova formativa complessa.

Cosa ha contestato Veronica Peparini sul guanto assegnato ad Alex?

Veronica ha definito il guanto “carognata”, giudicandolo eccessivamente tecnico anche per un professionista e potenzialmente penalizzante per un ballerino latino come Alex.

Perché la battuta sul “vigile urbano” verso Simone ha creato polemica?

La battuta è stata giudicata da Veronica profondamente offensiva, perché svaluterebbe non solo Simone ma l’intero ambito dei ballerini che praticano stili urban.

Che ruolo ha avuto Lorella Cuccarini nello scontro tra le coach?

Lorella Cuccarini ha difeso Veronica, sottolineando che i giudici non avrebbero adeguatamente premiato lo sforzo di Alex in uno stile distante dal suo.

Quali sono le fonti utilizzate per ricostruire questi avvenimenti?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.