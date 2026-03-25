Home / SPETTACOLI & CINEMA / Grande Fratello Vip, Lucia accusa Renato per nomination dopo baci notturni

GF Vip, perché Renato ha nominato Lucia dopo il bacio nella notte

Nella Casa del Grande Fratello Vip, la notte precedente alla puntata del 25 marzo 2026, fra Renato Biancardi e Lucia Ilardo è scattato un bacio destinato a cambiare gli equilibri.

Durante le nomination in diretta, a sorpresa, Renato ha indicato proprio Lucia, davanti allo sconcerto degli altri concorrenti e del pubblico.

L’episodio è avvenuto nello studio e nel loft del reality, a Cinecittà, e ha innescato un acceso confronto notturno, sollevando interrogativi sulle strategie di gioco, sulla gestione dei rapporti personali e sull’impatto mediatico di queste dinamiche nel format più esposto della tv italiana.

In sintesi:

Bacio tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo nella notte prima della puntata

e nella notte prima della puntata Renato nomina Lucia in diretta, motivando la scelta con legami di amicizia al tavolo

Confronto teso dopo la puntata: Lucia accusa Renato di scarsa sensibilità

Sui social si parla di “gioco sporco” e strategia verso la concorrente Ibiza

La nomination di Renato Biancardi nasce da un contesto dichiaratamente strategico.

In diretta, Renato ha spiegato: “Faccio il nome di Lucia e mi dispiace averla votata, ma nonostante questo avvicinamento non potevo votare altri a questo tavolo”, rivendicando rapporti privilegiati con Raul, Adriana, Ibiza e Alessandra.

Ha inoltre chiarito che, a suo giudizio, *l’amicizia con gli altri concorrenti vale più di un bacio*, ridimensionando l’episodio affettivo con Lucia a semplice parentesi nel percorso di gioco.

La scelta ha però inciso immediatamente sulle dinamiche: Lucia è finita al televoto, mentre nella narrazione televisiva ed extra-televisiva il gesto di Renato è stato percepito come una frattura fra immagine romantica e coerenza comportamentale.

Strategia, percezione del pubblico e confronto notturno nella Casa

Nella notte, a puntata conclusa, Lucia Ilardo ha chiesto conto a Renato della nomination, collegandola direttamente al bacio appena avvenuto.

“Perché mi hai nominata? Avresti potuto nominare Ibiza e ricambiare il suo voto, dato che lei ti aveva votato la puntata scorsa”, ha contestato Lucia, richiamando una logica di reciprocità tipica del reality.

Renato ha replicato: “Ti ho votato per il motivo che ti ho detto in diretta. Non ho votato Ibiza perché avevo chiarito con lei”, salvo poi ammettere, incalzato, “Non c’era motivo”.

Per Lucia, la conseguenza è soprattutto d’immagine: “Mi hai fatto passare male. Il messaggio che è passato è che neanche la persona che mi ha baciato ha avuto la sensibilità di proteggermi”.

Sui social, diversi utenti hanno letto la mossa di Renato come strumentale per avvicinarsi ulteriormente a Ibiza, alimentando la narrazione del “gioco sporco” e accentuando il tema del contrasto fra sentimenti mostrati in video e priorità strategiche.

Le possibili conseguenze nel gioco e nella narrazione mediatica

La scelta di Renato Biancardi potrebbe trasformare Lucia Ilardo in una figura divisiva, tra chi la considera stratega e chi la vede come vittima di uno scarso fair play.

Per il reality, il caso rilancia un classico tema di quest’edizione: quanto conti davvero il sentimento rispetto alle alleanze dichiarate, e come queste dinamiche influenzino televoti, clip sui social e spazio nelle scalette televisive.

Nel breve periodo, sarà decisivo l’esito del televoto e l’eventuale evoluzione del rapporto fra Lucia, Renato e Ibiza, potenziale fulcro di nuove storyline interne alla Casa e di ulteriori reazioni online, centrali per la permanenza dei concorrenti.

FAQ

Perché Renato Biancardi ha nominato Lucia dopo il bacio?

Renato ha dichiarato di aver nominato Lucia per proteggere legami di amicizia più consolidati al tavolo, ritenuti prioritari rispetto al bacio.

La nomination di Lucia è collegata al televoto del Grande Fratello Vip?

Sì, la nomination ricevuta da Lucia, inclusa quella di Renato, l’ha portata direttamente al televoto, con possibile impatto sulla sua permanenza in gioco.

Che ruolo ha Ibiza nelle dinamiche tra Renato e Lucia?

Ibiza è percepita come alleata strategica di Renato; molti utenti ritengono che lui abbia preservato il loro rapporto evitando di nominarla.

Come hanno reagito i social alla scelta di Renato su Lucia?

Sui social la mossa è stata giudicata incoerente: diversi commenti parlano di “gioco sporco” e strumentalizzazione del bacio.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia sul Grande Fratello Vip?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.