Home / TURISMO / Volo Bergamo Bari induce panico in cabina e provoca feriti, autorità aprono inchiesta sulla sicurezza

Inchiesta ANSV su turbolenza del volo Ryanair Bergamo–Bari

Chi: l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e un Boeing B738 Ryanair, operato da Malta Air. Che cosa: inchiesta tecnica su un grave episodio di turbolenza con feriti a bordo. Dove: rotta tra l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e lo scalo di Bari Palese. Quando: giovedì 26 marzo, durante il volo FR‑4132. Perché: accertare dinamica, condizioni meteo e corretto rispetto delle procedure per prevenire eventi simili e rafforzare la sicurezza del trasporto aereo commerciale.

In sintesi:

ANSV apre inchiesta su turbolenza che ha coinvolto volo Ryanair Bergamo–Bari con feriti a bordo.

Nel violento scuotimento alcuni passeggeri hanno riportato lesioni, uno con conseguenze più serie.

Gli investigatori analizzeranno Flight Data Recorder, comunicazioni radio e testimonianze dei passeggeri.

Obiettivo: verificare condizioni meteo e adeguatezza delle procedure operative e di sicurezza adottate.

Come procederà l’indagine tecnica sulla turbolenza in quota

L’inchiesta dell’ANSV sul volo FR‑4132 punta a ricostruire, minuto per minuto, l’evoluzione dell’evento di turbolenza che ha interessato il Boeing B738 di Ryanair, operato da Malta Air, diretto da Bergamo Orio al Serio a Bari Palese. Le prime informazioni riferiscono di più passeggeri feriti, assistiti dallo staff sanitario presente nello scalo pugliese, con almeno un caso valutato come più serio rispetto agli altri.

Gli investigatori acquisiranno i dati del Flight Data Recorder, che registrano parametri di volo come quota, velocità, accelerazioni e assetto dell’aeromobile, oltre alle comunicazioni radio intercorse con i controllori del traffico aereo. Verranno inoltre esaminate le relazioni dell’equipaggio e le testimonianze dei passeggeri, elementi fondamentali per comprendere la percezione a bordo e l’applicazione delle procedure, inclusa l’eventuale accensione dei segnali di cintura e le istruzioni diffuse in cabina.

Un focus specifico riguarderà le condizioni meteorologiche lungo la rotta, per verificare se la turbolenza fosse stata prevista dai bollettini meteo aeronautici o classificabile come turbolenza in aria chiara, spesso più difficile da anticipare. L’esito dell’indagine potrà portare a raccomandazioni di sicurezza per compagnie, equipaggi e autorità.

Implicazioni per la sicurezza del volo e prossimi sviluppi

L’inchiesta tecnica dell’ANSV non mira ad accertare responsabilità penali, ma a prevenire il ripetersi di eventi simili. I risultati potranno tradursi in aggiornamenti delle procedure operative per Ryanair, per Malta Air e, più in generale, per tutti gli operatori che utilizzano il Boeing B738 sul network italiano ed europeo.

Possibili raccomandazioni potranno riguardare la gestione delle fasi di volo in aree a rischio turbolenza, la comunicazione ai passeggeri sull’uso continuativo delle cinture anche a segnale spento e l’eventuale affinamento degli scambi informativi tra compagnie, servizi meteorologici aeronautici e controllo del traffico aereo. Ulteriori dettagli emergeranno con la pubblicazione del rapporto preliminare ANSV e del successivo rapporto finale.

FAQ

Cosa è successo sul volo Ryanair Bergamo Bari del 26 marzo?

Si è verificato un episodio di forte turbolenza in quota che ha causato il ferimento di diversi passeggeri, uno con conseguenze inizialmente giudicate più serie.

Chi sta indagando sull’incidente di turbolenza del volo FR 4132?

Sta indagando l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), che ha aperto una inchiesta tecnica indipendente mirata alla prevenzione.

Quali dati analizzerà l’ANSV per ricostruire l’evento di turbolenza?

Verranno analizzati Flight Data Recorder, comunicazioni radio, relazioni ufficiali dell’equipaggio e testimonianze dei passeggeri, insieme ai dati meteorologici disponibili.

Cosa possono fare i passeggeri per ridurre i rischi durante la turbolenza?

Possono ridurre i rischi tenendo sempre allacciata la cintura di sicurezza in volo, anche quando il segnale luminoso è spento e seguendo attentamente le indicazioni dell’equipaggio.

Qual è la fonte delle informazioni su questo episodio di turbolenza?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.