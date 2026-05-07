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Sempio intercettato dal Tg1: nuove rivelazioni sull’audio legato all’omicidio di Chiara Poggi

Sempio intercettato dal Tg1: nuove rivelazioni sull’audio legato all’omicidio di Chiara Poggi

Garlasco, nuovi audio su Andrea Sempio al centro dell’inchiesta

Chi indaga sul delitto di Garlasco ha fatto ascoltare a Marco Poggi alcuni audio in cui Andrea Sempio parla da solo, registrazioni già agli atti dell’inchiesta.
La nuova audizione del fratello di Chiara Poggi è avvenuta in Procura a Pavia, in parallelo alla convocazione del 38enne ora indagato per l’omicidio del 13 agosto 2007.
Secondo quanto filtrato da ambienti giudiziari, le pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano avrebbero illustrato a Poggi elementi ritenuti “robusti” a carico di Sempio, indicando in particolare la compatibilità genetica e una traccia palmare attribuita all’indagato.

La scelta di puntare su intercettazioni e reperti tecnici rilancia una delle inchieste più controverse degli ultimi anni, già segnata dalla condanna definitiva di Alberto Stasi, e apre un nuovo fronte probatorio e mediatico sul caso.

In sintesi:

  • Ascoltati in Procura audio in cui Andrea Sempio parla da solo sul caso Garlasco.
  • Le pm Rizza e De Stefano rivendicano elementi “robusti” contro il 38enne indagato.
  • Al centro compatibilità del profilo Y del Dna e l’“impronta 33” palmare.
  • Marco Poggi ribadisce di non credere alla colpevolezza dell’amico d’infanzia.

Gli elementi tecnici contestati e le nuove intercettazioni

Nel confronto in Procura, le magistrate avrebbero richiamato due pilastri tecnici: la compatibilità del profilo Y di Andrea Sempio col Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, oggetto della perizia di Denise Albani in incidente probatorio, e la cosiddetta “impronta 33”.
Si tratta di una impronta palmare non insanguinata, rilevata sulla parete destra delle scale che portano in cantina nella villetta di via Pascoli, luogo del ritrovamento del cadavere.

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Quella traccia è stata attribuita dalla Procura a Sempio sulla base di una consulenza di parte, duramente contestata dalla difesa.
Secondo il Tg1, uno degli audio fatti ascoltare a Marco Poggi sarebbe un’intercettazione in cui Sempio afferma: “Ho visto il video di Chiara e Alberto”.
In un’altra intercettazione, sempre riportata dal telegiornale, l’indagato, parlando da solo, avrebbe raccontato di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe risposto: “Non ci voglio parlare con te” chiudendo la telefonata.

La posizione di Marco Poggi e gli scenari futuri dell’inchiesta

Di fronte a questi elementi, Marco Poggi, parte offesa insieme ai genitori, avrebbe confermato di non ritenere colpevole l’amico di gioventù Andrea Sempio.
Il fratello di Chiara ha dichiarato di aver letto le trascrizioni dell’incidente probatorio, che a suo giudizio restituiscono un quadro diverso rispetto a quello prospettato dall’accusa.

Alla domanda se avesse mai visto insieme a Sempio i video intimi della sorella con Alberto Stasi, Marco Poggi ha negato.
La riapertura del fronte investigativo su Sempio potrebbe produrre nuove consulenze tecniche, una rivisitazione degli atti storici e possibili riflessi sui procedimenti civili ancora pendenti.
Le prossime mosse della Procura di Pavia, tra eventuali ulteriori audizioni e perizie, saranno decisive per capire se questi audio e gli indizi biologici possano reggere a un vaglio dibattimentale o resteranno solo piste investigativamente suggestive.

FAQ

Chi è Andrea Sempio e perché è indagato nel caso Garlasco?

Andrea Sempio è un amico d’infanzia di Marco e Chiara Poggi, oggi indagato per l’omicidio del 2007 sulla base di nuovi elementi tecnici.

Cosa sono gli audio fatti ascoltare a Marco Poggi in Procura?

Si tratta di intercettazioni ambientali in cui Andrea Sempio parla da solo, riferendosi a video intimi e a contatti telefonici con Chiara Poggi.

Che cos’è l’“impronta 33” citata nell’inchiesta su Garlasco?

L’“impronta 33” è una traccia palmare non insanguinata sulle scale della villetta, che una consulenza attribuisce a Andrea Sempio, ma è contestata dalla difesa.

Cosa sostiene oggi Marco Poggi sulla possibile colpevolezza di Sempio?

Marco Poggi afferma di non credere alla colpevolezza di Sempio e richiama le trascrizioni dell’incidente probatorio, che a suo avviso descrivono un quadro diverso.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Garlasco?

L’articolo è stato redatto elaborando congiuntamente informazioni da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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