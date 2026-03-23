Home / NEWS / Trump annuncia intesa con l’Iran sui nodi chiave del negoziato internazionale

Trump annuncia la “fine del conflitto” con l’Iran, mercati in fibrillazione

L’annuncio del presidente americano Donald Trump sulla presunta “fine del conflitto” con l’Iran, arrivato dopo giorni di raid su siti nucleari, energetici e infrastrutture militari, ridisegna in poche ore lo scenario del Golfo Persico. Mentre Teheran mantiene il blocco parziale dello stretto di Hormuz e prosegue le operazioni contro obiettivi in Israele e lungo le rotte petrolifere di Mar Rosso e Golfo, le Borse reagiscono con forti oscillazioni su petrolio e gas. Il gelo del governo israeliano sull’apertura di Trump e il monito di Mosca sui raid nei pressi della centrale nucleare di Bushehr alimentano i timori di un incidente fuori controllo, con il rischio evocato dal Cremlino di un *“disastro nucleare”*. Sullo sfondo, l’Europa e l’ si muovono tra allarmi energetici, rincari dei carburanti e discussioni su eventuali missioni navali.

In sintesi:

Trump parla di “fine del conflitto” con l’Iran, ma le operazioni militari non cessano.

Israele è freddo sull’annuncio, mentre Mosca avverte: rischio “disastro nucleare”.

Blocco a Hormuz e attacchi nel Mar Rosso colpiscono petrolio, gas e rotte commerciali.

Prezzi energetici in forte rialzo, governi europei valutano misure straordinarie.

L’offensiva lanciata da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio contro siti nucleari, raffinerie e infrastrutture critiche iraniane mirava a indebolire strutturalmente il regime di Teheran e le sue capacità militari. In risposta, l’Iran ha colpito infrastrutture energetiche nel Golfo, impianti in Arabia Saudita e obiettivi collegati alla rotta del greggio nel Mar Rosso, minacciando anche gli impianti occidentali nell’intera regione.

Teheran ha inoltre intensificato la pressione militare su Tel Aviv e annunciato operazioni contro infrastrutture israeliane in Libano, mentre Israele ha minacciato di bombardare i ponti strategici sul fiume Litani.

Nel cuore del Golfo, il blocco e la militarizzazione dello stretto di Hormuz restano l’elemento più destabilizzante: Washington ha intimato a Teheran di riaprire il passaggio entro 48 ore, minacciando raid contro centrali elettriche e altre infrastrutture strategiche iraniane. Nel frattempo, parte del petrolio iraniano già in navigazione ha ricevuto via libera americano, segnale di un tentativo di contenere lo shock sui mercati.

Mercati, energia e diplomazia: l’effetto domino sul sistema globale

L’escalation militare nel Golfo ha già innescato un deciso rialzo dei prezzi energetici: sul mercato europeo il gas TTF ha superato i 70 euro/MWh, mentre il petrolio è spinto al rialzo dall’incertezza sulle forniture da Qatar, Iran e Arabia Saudita. I danni agli impianti di Ras Laffan, hub chiave per il GNL qatariota, potrebbero richiedere fino a cinque anni di interventi, aggravando la pressione su Europa e Asia.

L’Iea suggerisce misure d’emergenza come smart working massivo, limitazioni ai voli, targhe alterne nelle grandi città per ridurre il consumo di carburanti. In Italia il governo guidato da Giorgia Meloni lavora a un decreto per contenere il prezzo dei carburanti, escludendo però una missione militare italiana a Hormuz, considerata ad alto rischio.

Il gelo israeliano sull’annuncio di Trump riflette il timore che un cessate il fuoco parziale lasci intatte le capacità missilistiche iraniane e dei suoi proxy regionali. La Russia, tramite il portavoce Dmitry Peskov, ha definito “gravissimi” gli attacchi nell’area della centrale di Bushehr, avvertendo che ulteriori raid potrebbero spingere la crisi verso una dimensione nucleare incontrollabile.

Scenari futuri: rischio congelamento del conflitto e nuova crisi energetica

Il conflitto Iran‑Usa‑Israele rischia ora di trasformarsi in una guerra “congelata”: meno spettacolare, ma strutturalmente destabilizzante per rotte marittime, flussi energetici e sicurezza regionale. Anche se l’annuncio di Donald Trump sulla “fine del conflitto” si traducesse in una riduzione dei raid, resteranno in campo un Iran ferito ma operativo, uno stretto di Hormuz vulnerabile, infrastrutture energetiche mediorientali danneggiate o più esposte, e mercati finanziari ipersensibili.

Per l’Europa questo scenario implica una nuova stagione di volatilità su gas e carburanti, con ricadute su inflazione, trasporti e costo della vita. La capacità dei governi di anticipare gli shock – con piani di risparmio energetico, diversificazione delle fonti e difesa delle infrastrutture critiche – determinerà quanto a lungo questa crisi mediorientale continuerà a dettare l’agenda economica globale.

FAQ

Cosa ha realmente annunciato Donald Trump sul conflitto con l’Iran?

Trump ha dichiarato che con Teheran si sta lavorando alla “fine del conflitto”, rinviando nuovi raid su centrali energetiche, ma senza un cessate il fuoco formale.

Perché Israele è freddo sull’annuncio di Trump sull’Iran?

Israele teme che un accordo parziale lasci intatte le capacità missilistiche iraniane e dei suoi alleati, mantenendo alto il rischio di attacchi su Tel Aviv e infrastrutture strategiche.

Quali sono le principali conseguenze sul prezzo di gas e petrolio?

I prezzi sono in forte rialzo: il gas TTF europeo ha superato i 70 euro/MWh, mentre il petrolio risente di blocchi a Hormuz e danni agli impianti nel Golfo.

Cosa rischia l’Europa sul piano energetico per la crisi in Iran?

L’Europa rischia nuova volatilità su gas e carburanti, con aumento dei costi per famiglie e imprese e possibili misure emergenziali su mobilità e consumi.

Qual è la fonte delle informazioni su guerra in Iran ed energia?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.