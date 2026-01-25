Alex Pretti, l’italiano morto in cella Ice negli Stati Uniti: il mistero sul suo passato sconosciuto scuote tutti

Alex Pretti, l’italiano morto in cella Ice negli Stati Uniti: il mistero sul suo passato sconosciuto scuote tutti

Chi era Alex Pretti, ucciso dall’Ice a Minneapolis: infermiere di terapia intensiva, 37 anni, senza precedenti

La sparatoria a Minneapolis

Alex Pretti è crollato sull’asfalto di Minneapolis mentre cercava di soccorrere una donna, durante un’operazione degli agenti dell’Ice. Secondo la versione ufficiale, avrebbe impugnato un’arma, costringendo gli agenti a sparare per legittima difesa. Testimoni oculari e video diffusi sui social smentiscono però questa ricostruzione, descrivendo un uomo disarmato circondato da agenti in assetto antisommossa.

Un’analisi indipendente del New York Times sulle immagini disponibili indica che nella mano di Pretti era visibile un cellulare, non una pistola. Nel filmato si vede l’uomo avanzare con un braccio alzato e l’altro occupato dal telefono, mentre la donna che stava cercando di aiutare viene spinta a terra. Pochi istanti dopo, i colpi di arma da fuoco lo colpiscono a morte.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

La dinamica esatta rimane al centro di un acceso scontro pubblico e politico, con organizzazioni per i diritti civili che chiedono la diffusione integrale dei filmati e l’apertura di un’indagine federale indipendente sulle procedure seguite dagli agenti dell’agenzia per l’immigrazione.

Chi era davvero Alex

Nato in Illinois e cittadino americano, Pretti aveva 37 anni, nessun precedente penale e solo qualche multa per divieto di sosta. Dopo gli studi all’Università del Minnesota, dal 2012 aveva lavorato come “junior scientist” presso la Facoltà di Medicina, per poi ottenere nel 2021 la licenza di infermiere professionale, valida fino al 2026.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Lavorava nel reparto di terapia intensiva della Veterans Administration di Minneapolis, dove si occupava di veterani gravemente malati. I familiari lo descrivono come una persona riservata, generosa, profondamente legata ai pazienti e motivata dall’idea di “fare la differenza” nella vita degli altri. Amava le attività all’aria aperta e le lunghe escursioni con il suo cane Joule, un Catahoula Leopard, anch’esso morto di recente.

Secondo il padre, Michael Pretti, era molto turbato dalla repressione dell’immigrazione sotto l’amministrazione Donald Trump, in particolare nelle strade della città in cui viveva. Proprio per questo aveva scelto di partecipare alle proteste contro l’Ice esplose dopo l’uccisione della 37enne Renee Good, colpita da un agente nel gennaio scorso.

Proteste, famiglia e richiesta di verità

In un video girato poco prima della morte, si vede Pretti mentre si interpone tra gli agenti dell’Ice e due donne, cercando di proteggerle. I genitori, che vivono in Wisconsin, raccontano di averlo messo in guardia: volevano che manifestasse, ma senza esporsi a situazioni rischiose. Lui aveva assicurato di sapere come mantenersi al sicuro, pur continuando a scendere in piazza.

Dopo la sparatoria, le autorità hanno descritto Pretti come un potenziale terrorista deciso a “massacrare” le forze dell’ordine. Una narrazione che la famiglia definisce “menzognera e ripugnante”, sottolineando che le immagini mostrano chiaramente il telefono nella sua mano destra e la mano sinistra alzata, vuota, mentre tenta di proteggere una donna già a terra e colpita con spray al peperoncino.

In una nota al Washington Post, i genitori parlano di “persona dal cuore gentile”, devota alla famiglia, agli amici e ai veterani che assisteva in terapia intensiva. Lo definiscono “eroe” non per retorica, ma perché il suo ultimo gesto è stato quello di frapporsi tra una donna e gli agenti armati, chiedendo ora un’inchiesta completa e trasparente su ogni fase dell’operazione.

FAQ

D: Chi era Alex Pretti?
R: Era un infermiere di terapia intensiva di 37 anni, cittadino americano, senza precedenti penali, residente a Minneapolis.

D: Dove lavorava come infermiere?
R: Lavorava nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale della Veterans Administration di Minneapolis.

D: Perché è rimasto coinvolto nelle proteste?
R: Partecipava alle manifestazioni contro le operazioni dell’Ice e le politiche sull’immigrazione dell’amministrazione Trump, che lo turbavano profondamente.

D: Era armato al momento della sparatoria?
R: Testimoni e video indicano che in mano aveva un cellulare; non risultano prove di un’arma da fuoco nelle sue mani.

D: Cosa ha rilevato il New York Times sui filmati?
R: L’analisi del New York Times indica che nelle immagini si vede un telefono nella mano di Pretti, non una pistola.

D: Come ha reagito la famiglia alle accuse delle autorità?
R: I genitori hanno definito “menzogne ripugnanti” la descrizione del figlio come terrorista e chiedono una piena ricostruzione dei fatti.

D: Qual è la posizione dei genitori sulla sua morte?
R: Si dicono affranti e furiosi, ma sottolineano che il figlio voleva proteggere gli altri e considerano il suo ultimo gesto come un atto eroico.

D: Qual è la fonte giornalistica principale citata sul caso?
R: Tra le fonti principali figurano il New York Times per l’analisi dei video e il Washington Post, che ha raccolto l’appello pubblico dei genitori di Alex Pretti.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com