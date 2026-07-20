20 Luglio 2026

Home / FINTECH / Sciopero del trasporto aereo il 21 luglio: disagi per voli easyJet e aeroporti

La notizia in sintesi

easyJet sciopera per 24 ore martedì 21 luglio 2026.

sciopera per 24 ore martedì 21 luglio 2026. Coinvolti anche servizi di handling in sei aeroporti italiani.

Restano garantite le fasce dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Enac indica i collegamenti da verificare prima della partenza.

(Riassunto generato con AI)

Sciopero aereo del 21 luglio: voli e aeroporti coinvolti

easyJet e diverse società di assistenza aeroportuale saranno coinvolte nello sciopero nazionale del trasporto aereo di martedì 21 luglio 2026. La mobilitazione interesserà il personale navigante della compagnia e addetti all’handling in più scali italiani, con possibili ritardi, cancellazioni e modifiche operative sui collegamenti nazionali e internazionali.

Lo stop arriva nel pieno della stagione estiva, quando il traffico passeggeri negli aeroporti italiani è particolarmente elevato. I disagi potranno riguardare soprattutto i voli operati da easyJet e le attività a terra necessarie per bagagli, assistenza e gestione degli aeromobili.

La protesta principale, proclamata da Usb – Unione Sindacale di Base Lavoro Privato, durerà 24 ore: dalla mezzanotte alle 23.59 del 21 luglio. È prevista inoltre un’astensione del personale della compagnia Uab Dat Lt.

Per i viaggiatori, la conseguenza più concreta è la necessità di controllare la situazione del proprio volo prima di raggiungere lo scalo. Le compagnie e gli aeroporti potrebbero infatti aggiornare l’operatività durante la giornata.

Handling fermo in Campania, Sardegna, Calabria e Malpensa

Il quadro dello sciopero non riguarda solo gli equipaggi. A Napoli Capodichino e Salerno, il personale di Gh, Sky Service e Borelli Health Service si fermerà dalle 10 alle 14; a Lamezia Terme, gli addetti di Gh incroceranno le braccia per 24 ore.

A Malpensa sono previste 24 ore di sciopero per il personale di Fedex Corporation, Alha e Mle-Bcube. In Sardegna, l’astensione coinvolgerà Geasar a Olbia dalle 13 alle 17 e Sogeaal ad Alghero nella stessa fascia oraria.

Il nodo operativo è rappresentato dall’handling: anche quando un volo resta programmato, rallentamenti nei servizi a terra possono incidere su bagagli, imbarchi e turnazioni. Gli scali più esposti risultano quindi Malpensa, Napoli, Salerno, Lamezia Terme, Olbia e Alghero.

Rispetto allo sciopero del 5 luglio, sostenuto da più sigle sindacali, quello del 21 luglio è promosso dalla sola Usb. Gli effetti potrebbero essere più contenuti, senza però escludere criticità nelle ore di maggiore affluenza.

Fasce garantite e collegamenti da controllare

La normativa sui servizi pubblici essenziali tutela i collegamenti programmati dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Secondo Enac, rientrano tra i voli easyJet garantiti anche i charter autorizzati verso le isole e alcune rotte con unica frequenza giornaliera.

Nell’elenco figurano EJU 4127 Napoli-Cagliari, EJU 4128 Cagliari-Napoli, EJU 3535 Malpensa-Catania, EJU 3634 Catania-Malpensa ed EJU 3599 Malpensa-Lampedusa. Sono indicati inoltre EJU 3993 Malpensa-Capo Verde ed EJU 3893 Malpensa-Hurgada.

La garanzia non elimina la possibilità di variazioni operative o ritardi collegati al ripristino dei servizi dopo l’astensione. Verificare canali ufficiali della compagnia, email, Sms e lista Enac resta l’azione più utile prima della partenza.

FAQ

Quando dura lo sciopero di easyJet?

Sì, lo sciopero del personale navigante easyJet dura 24 ore, dalla mezzanotte alle 23.59 di martedì 21 luglio 2026.

Quali sono le fasce orarie garantite?

Sì, sono tutelati i collegamenti programmati dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, secondo la normativa sugli scioperi nei servizi essenziali.

Quali aeroporti possono subire maggiori disagi?

Sì, gli scali maggiormente coinvolti sono Malpensa, Napoli, Salerno, Lamezia Terme, Olbia e Alghero.

Quali voli easyJet sono indicati come garantiti?

Sì, Enac indica, tra gli altri, i voli EJU 4127, EJU 4128, EJU 3535, EJU 3634, EJU 3599, EJU 3993 ed EJU 3893.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui QuiFinanza.