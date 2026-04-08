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Trasporto aereo, nuovo sciopero nazionale in arrivo: orari, voli garantiti e possibili disagi per i passeggeri

Trasporto aereo, nuovo sciopero nazionale in arrivo: orari, voli garantiti e possibili disagi per i passeggeri

Sciopero nazionale aereo del 10 aprile: chi è coinvolto e cosa rischia chi vola

Venerdì 10 aprile, tra le 13 e le 17, è previsto uno sciopero nazionale di quattro ore nel settore del trasporto aereo italiano, proclamato da Uiltrasporti, Ugl-Ta, Astra e Fast-Confsal-Av.
L’agitazione interesserà in particolare gli aeroporti di Roma, Milano e Napoli, coinvolgendo personale di scalo, controllo del traffico aereo e sicurezza.
La protesta nasce dopo mesi di trattative considerate inconcludenti sui temi di salari, carichi di lavoro e cambiamenti organizzativi, in un contesto aggravato dall’aumento dei costi collegati anche alla guerra in Medio Oriente.

In sintesi:

  • Sciopero nazionale aereo il 10 aprile, dalle 13 alle 17, negli scali italiani principali.
  • Coinvolti lavoratori di Enav, Techno Sky, sicurezza aeroportuale e centri di controllo d’area.
  • Garantiti voli nelle fasce 7-10 e 18-21, oltre a Stato, militari e sanitari.
  • Tutele passeggeri: possibile rimborso e indennizzo secondo Regolamento UE 261/2004.

Le sigle sindacali denunciano un recupero inflattivo giudicato insufficiente e carichi di lavoro crescenti, con tutele e diritti messi in discussione.
In una nota congiunta affermano: “Dopo mesi di trattative infruttuose, senza risposte su salario, diritti e futuro, è il momento di farsi sentire. Recupero inflattivo insufficiente. Tutele messe in discussione. Carichi di lavoro in aumento. Nessun confronto reale sui cambiamenti organizzativi. Noi non abbiamo firmato accordi al ribasso. Noi stiamo dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori”.
Per chi vola, il rischio concreto riguarda ritardi, cancellazioni e riprogrammazioni, soprattutto nella fascia centrale della giornata, con possibili effetti a catena sul resto dell’operativo.

Figure coinvolte, voli garantiti e consigli pratici per chi viaggia

Lo sciopero del 10 aprile interesserà il personale Enav, responsabile del controllo del traffico aereo, e i tecnici di Techno Sky, che gestiscono i sistemi di navigazione.
Coinvolti anche i centri di controllo d’area (ACC) di Roma e Milano, oltre al personale Enav negli scali strategici di Malpensa e Napoli.
Alla protesta aderiranno inoltre gli addetti alla sicurezza di Adr Security negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, con possibili rallentamenti ai controlli.

Enav ha precisato che saranno garantite le prestazioni indispensabili previste dalla normativa e dalle linee guida Enac.
Resteranno quindi operativi i voli nelle fasce orarie 7.00-10.00 e 18.00-21.
Saranno inoltre sempre assicurati i voli di Stato e militari, i voli sanitari, di emergenza e trasporto organi, oltre ai collegamenti di continuità territoriale per le isole e agli unici voli giornalieri su determinate rotte.

I voli programmati fuori dalla fascia 13-17 dovrebbero operare regolarmente, ma possibili riorganizzazioni dei vettori potrebbero comportare variazioni anche su quegli orari.
I passeggeri dovrebbero monitorare costantemente lo stato del volo tramite sito, app o canali social della compagnia, e presentarsi in aeroporto con largo anticipo.
In caso di disservizi rilevanti, può essere utile considerare scali alternativi o riprotezioni su altri orari, mettendo in conto tempi di attesa prolungati a check-in, controlli e imbarco.

Diritti dei passeggeri, rimborsi e possibili effetti futuri sul settore

In presenza di cancellazioni improvvise o ritardi superiori alle tre ore, i viaggiatori sono tutelati dal Regolamento UE 261/2004.
Quando il disservizio è imputabile alla compagnia aerea, come per gli scioperi del proprio personale, è previsto rimborso del biglietto e una compensazione tra 250 e 600 euro a seconda della distanza della tratta.
Il passeggero può scegliere tra rimborso entro sette giorni o riprotezione su un volo alternativo, anche in data diversa.

È essenziale conservare carte d’imbarco, conferme di prenotazione e ricevute di spese extra (pasti, trasferimenti, pernottamenti) per documentare il danno.
Le richieste vanno presentate direttamente al vettore tramite form online, PEC o canali ufficiali indicati nelle condizioni di trasporto.
Sul piano più ampio, conflitti prolungati su salari e organizzazione del lavoro potrebbero tradursi in ulteriori scioperi nei prossimi mesi, con impatti strutturali sulla programmazione dei voli e sulla fiducia dei passeggeri verso il sistema aeroportuale italiano.

FAQ

Quando è previsto lo sciopero del trasporto aereo del 10 aprile?

Lo sciopero è previsto venerdì 10 aprile, dalle 13 alle 17, con possibili effetti anche nelle ore precedenti e successive.

Quali aeroporti italiani saranno maggiormente interessati dallo sciopero?

Saranno maggiormente coinvolti gli scali di Roma (Fiumicino e Ciampino), Milano (Malpensa e Linate) e Napoli, oltre ad altri aeroporti nazionali.

Quali voli sono garantiti durante lo sciopero del 10 aprile?

Saranno garantiti i voli nelle fasce 7-10 e 18-21, i voli di Stato, militari, sanitari, d’emergenza e di continuità territoriale.

Ho diritto al rimborso se il mio volo viene cancellato per sciopero?

Sì, se lo sciopero riguarda il personale della compagnia, puoi ottenere rimborso o riprotezione e, in molti casi, compensazione pecuniaria UE 261/2004.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa notizia?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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