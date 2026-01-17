Sanremo, Carlo Conti allunga il Festival: finale rinviata e due serate extra che promettono scintille

Prolungamento del festival e nuove date

Carlo Conti sposta in avanti il baricentro del Festival di Sanremo 2026, estendendone la durata oltre la finale del 28 febbraio. L’ipotesi operativa prevede due appuntamenti extra su Rai 1 nei sabati successivi, con finestre fissate al 7 e al 14 marzo, trasformando di fatto la chiusura della kermesse in un arco narrativo più lungo. L’obiettivo è presidiare il post-Festival, quando i brani iniziano a misurarsi con il pubblico fuori dall’Ariston.

Le due serate aggiuntive nascono per capitalizzare l’onda lunga sanremese, offrendo uno spazio di verifica sui risultati reali delle canzoni e dei protagonisti. La collocazione a marzo consente di leggere trend e riscontri con maggiore lucidità, oltre il clamore della diretta e delle classifiche “a caldo”.

Il prolungamento non modifica la finale di sabato 28 febbraio, ma ne ridefinisce il perimetro comunicativo, proiettando il Festival in un calendario esteso. La scelta favorisce continuità editoriale su Rai 1 e consolida la centralità di Sanremo nel palinsesto di inizio primavera, evitando il consueto vuoto post-evento e accompagnando il pubblico nella fase di consolidamento dei brani.

Omaggio a pippo baudo e ritorno di sanremo top

L’estensione del percorso firmato da Carlo Conti include un tributo diretto a Pippo Baudo, decano del Festival di Sanremo con 13 edizioni all’attivo. Il progetto riporta in palinsesto Sanremo Top, storico spin-off Rai capace di rileggere a freddo l’impatto delle canzoni dopo l’eco dell’Ariston. L’operazione si inserisce nel solco della tradizione baudesca, che ha codificato tempi, linguaggi e centralità pop del Festival.

Le due puntate speciali previste su Rai 1 il 7 e il 14 marzo raccoglieranno esiti e riscontri dei 30 Big, con possibile focus sulle Nuove Proposte. L’impianto richiama il format originario: verifica dei risultati, confronto con i protagonisti, restituzione oggettiva delle performance. Il racconto si sposta dai verdetti in diretta a dati misurabili dopo alcune settimane di circolazione.

L’omaggio a Pippo Baudo non è solo celebrativo: rilancia un modello editoriale che mette le canzoni al centro, oltre il podio e le polemiche. Sanremo Top diventa così cerniera tra festival e mercato, valorizzando longevità, crescita organica e traiettorie post-evento, elementi che oggi definiscono il successo più delle impressioni immediate.

Impatto su ascolti, classifiche e attenzione mediatica

Le due serate di marzo su Rai 1 spostano il baricentro dell’attenzione dai verdetti immediati ai risultati consolidati, integrando vendite, streaming, rotazioni radio e interazioni social. Il monitoraggio a distanza di settimane riduce la volatilità del post-Ariston e offre indicatori più stabili sulle performance dei brani.

In termini di ascolti televisivi, la collocazione al sabato favorisce continuità di pubblico e presidio del prime time, prolungando la curva di interesse tipica della settimana sanremese. Il format “a freddo” aumenta la fidelizzazione, sostituendo l’effetto rimbalzo con appuntamenti di verifica attesi e riconoscibili.

Sulle classifiche, l’effetto atteso è una fotografia più aderente al mercato: i 30 Big vengono valutati su trend di medio periodo, con possibilità di rimescolare posizioni rispetto alla finale. La somma di certificazioni, airplay e viralità restituisce gerarchie più eque, premiando la tenuta nel tempo oltre al picco iniziale.

Dal punto di vista mediatico, l’estensione crea un arco narrativo che alimenta rassegne stampa, contenuti editoriali e conversazioni digitali senza saturare. Ne beneficiano etichette e artisti, che possono pianificare uscite, live e campagne mirate sui dati emersi, sostenendo l’esposizione del Festival di Sanremo fino a metà marzo.

