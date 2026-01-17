Cyane Panine svela il mistero Moretti: il retroscena insospettabile di Crans-Montana che nessuno racconta

Denuncia e sfruttamento lavorativo

Cyane Panine, cameriera del Le Constellation di Crans-Montana, aveva avviato un’azione legale contro i coniugi Moretti, proprietari del locale, per presunto sfruttamento. Secondo l’avvocato della famiglia, nel 2024 era stata depositata un’istanza al tribunale del lavoro sulle condizioni imposte alla giovane dipendente. Il legale riferisce che la lavoratrice risultava provata sotto il profilo fisico e psicologico, con elementi documentali a supporto.

Nel 2025, secondo quanto riferito ai genitori, la ragazza lamentava carichi e ritmi incompatibili con la tutela della salute, descrivendo turni senza soluzione di continuità. La volontà di procedere contro i titolari mirava a fare chiarezza su orari, mansioni e presunte violazioni contrattuali. La posizione legale puntava a ricondurre le pratiche interne del locale a un perimetro conforme alla normativa sul lavoro.

Le rivelazioni sono emerse nelle ore successive alla tragedia di Capodanno che ha causato 40 vittime, tra cui la stessa Panine. Fonti citate da Bild collegano la denuncia a un contesto organizzativo considerato gravoso, già oggetto di attenzione giudiziaria. L’azione intentata dalla famiglia si inserisce in un quadro investigativo più ampio che riguarda responsabilità datoriali e gestione del personale.

Turni massacranti e condizioni nel locale

Secondo il legale dei genitori, Cyane Panine riferiva di turni ininterrotti fra il ristorante Senso e il bar Le Constellation, con orari che si estendevano fino alle prime ore del mattino. La giovane avrebbe lavorato senza pause adeguate, alternando servizio ai tavoli e attività al banco, in regime di pressione costante.

I carichi operativi descritti includevano mansioni cumulative e prolungate, ritenute incompatibili con i limiti di sicurezza e riposo. Il quadro riportato dal difensore parla di esaurimento mentale e fisico attestato, con ricadute sulla capacità di svolgere compiti complessi.

La prassi del locale prevedeva performance con fontane pirotecniche durante il servizio, documentate in più video in rete in cui Panine appare sollevata sulle spalle di un collega mentre impugna i dispositivi. Questa routine promozionale contribuiva a intensificare i ritmi e ad aumentare i rischi operativi per il personale.

FAQ

  • Quali orari seguiva Cyane Panine? Dalle ore diurne al Senso fino alle prime ore del mattino al Le Constellation.
  • Quali effetti avevano i turni sulla salute? Secondo il legale, stato di esaurimento fisico e mentale documentato.
  • Che mansioni svolgeva nel bar? Servizio, banco e performance con dispositivi pirotecnici.
  • Le pause erano garantite? Le testimonianze indicano assenza di pause adeguate nei turni prolungati.
  • Esiste documentazione delle condizioni di lavoro? Il legale riferisce di elementi a supporto depositati in sede giudiziaria.
  • I video online cosa mostrano? Panine sulle spalle di un collega mentre maneggia fontane pirotecniche durante il servizio.
  • Qual è la fonte giornalistica citata? Le informazioni sulle condizioni e i video sono riportate da Bild.

Pirotecnia, indagini e responsabilità

Gli inquirenti hanno rinvenuto nel Le Constellation una quantità ingente di materiale pirotecnico: tra le macerie sono state contate venticinque fontane, con ulteriori cento unità stoccate per l’uso durante gli spettacoli. Secondo il primo rapporto citato da Bild, si tratta di involucri non metallici con composizione capace di produrre scintille, fiamme ed effetto acustico.

Nel locale sarebbero comparsi anche petardi non conformi, elemento che rafforza l’ipotesi di violazioni sulle norme di sicurezza e stoccaggio. La prassi delle performance con fontane pirotecniche, documentata in vari video, è entrata nel perimetro delle verifiche su autorizzazioni, procedure di gestione del rischio e formazione del personale.

Il focus investigativo si concentra su eventuali responsabilità dei coniugi Moretti nella gestione del materiale pirotecnico e nel controllo operativo delle esibizioni. Le autorità stanno valutando il rispetto delle distanze di sicurezza, la presenza di piani di emergenza, i sistemi antincendio e la tracciabilità dei dispositivi impiegati durante la serata di Capodanno.

FAQ

  • Quanti dispositivi pirotecnici sono stati trovati? Venticinque fontane tra le macerie e circa cento stoccate per l’uso.
  • Che tipo di fontane erano? Involucri non metallici che generano scintille, fiamme ed effetto acustico.
  • Sono stati rinvenuti articoli illegali? Sì, gli inquirenti segnalano petardi non conformi.
  • Quali aspetti stanno verificando gli investigatori? Autorizzazioni, stoccaggio, distanze di sicurezza, piani d’emergenza e formazione.
  • Chi potrebbe rispondere delle scelte operative? I coniugi Moretti, in qualità di proprietari e responsabili del locale.
  • Le performance con pirotecnia erano abituali? Sì, documentate da video diffusi in rete.
  • Qual è la fonte giornalistica citata? Le informazioni sul materiale e sul rapporto investigativo provengono da Bild.

