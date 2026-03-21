Home / BLOCKCHAIN / Sam Bankman-Fried cerca consenso politico sostenendo gli attacchi di Donald Trump contro l’Iran

Perché Sam Bankman-Fried elogia Trump dal carcere federale USA

Chi: l’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, condannato a 25 anni per frode. Cosa: una nuova serie di elogi pubblici verso il presidente USA Donald Trump, in particolare per i raid contro l’Iran e per la politica economica ed energetica. Dove: da un penitenziario federale statunitense, tramite comunicazioni approvate dal carcere e pubblicate su X. Quando: negli ultimi giorni, mentre prosegue la procedura di Chapter 11 del gruppo FTX. Perché: gli osservatori leggono in questa strategia comunicativa il tentativo di costruire un terreno politico favorevole a un’eventuale grazia presidenziale o a un alleggerimento della pena.

In sintesi:

Sam Bankman-Fried elogia ripetutamente Donald Trump dalla cella, soprattutto su Iran, energia e regolazione crypto.

elogia ripetutamente dalla cella, soprattutto su Iran, energia e regolazione crypto. I commenti arrivano mentre l’ex impero FTX avvia rimborsi ai creditori per circa 2,2 miliardi di dollari.

avvia rimborsi ai creditori per circa 2,2 miliardi di dollari. L’operazione è letta come tentativo implicito di ottenere una futura grazia presidenziale.

Il caso FTX resta un riferimento chiave per rischio e regolazione dei mercati crypto globali.

Gli elogi a Trump tra calcolo politico e strategia giudiziaria

In un recente messaggio diffuso su X tramite un intermediario autorizzato, Sam Bankman-Fried ha sostenuto la decisione di Donald Trump di lanciare attacchi contro l’Iran, definendoli necessari per contenere il rischio nucleare e affermando che l’operazione avrebbe ridotto in modo significativo la capacità militare di Teheran.

Non è un caso isolato: in precedenti interventi, l’ex patron di FTX aveva già lodato il presidente per i prezzi della benzina più bassi rispetto all’era Biden e ad altri Paesi, oltre che per aver “salvato” la SEC sostituendo Gary Gensler con Paul Atkins, mossa che a suo dire avrebbe allentato la pressione sulle aziende crypto e ridotto i conflitti tra agenzie.

La scelta di posizionarsi così vicino alla Casa Bianca assume un significato particolare sullo sfondo della sua condanna per una delle più grandi crisi finanziarie nella storia delle criptovalute. I precedenti non mancano: presidenti USA, incluso Trump, hanno concesso la clemenza anche per reati finanziari ad alto profilo, come nel caso di Ross Ulbricht, liberato nel 2025 dopo una condanna all’ergastolo per la piattaforma Silk Road. Nel caso Bankman-Fried, il messaggio appare mirato a influenzare il quadro politico oltre quello strettamente giudiziario.

FTX verso i rimborsi, ma l’onda lunga dello scandalo continua

Mentre Bankman-Fried costruisce un nuovo profilo pubblico dalla cella, l’apparato residuo di FTX prova a chiudere i conti con i creditori. Il FTX Recovery Trust ha annunciato la distribuzione di circa 2,2 miliardi di dollari nell’ambito della procedura di Chapter 11, avvicinando diversi cluster di creditori a un recupero quasi integrale.

Il danno reputazionale per il settore resta però profondo. Dal crollo del 2022 milioni di clienti hanno perso l’accesso ai propri fondi, molte società crypto sono fallite e le autorità di vigilanza hanno rafforzato in modo significativo lo scrutinio regolamentare. Il “caso FTX” continua a essere usato da regolatori e policymaker come paradigma di rischio sistemico e di carenze di governance nella finanza digitale.

In questo contesto, il sostegno di Bankman-Fried alla linea dura di Trump sull’Iran arriva mentre cresce il fronte critico: economisti e analisti avvertono che l’escalation potrebbe pesare sui conti pubblici e sulle catene di approvvigionamento energetiche, con possibili effetti inflazionistici su famiglie e imprese. Dalla prigione, l’ex magnate crypto sembra puntare a un ruolo politico-narrativo, nella speranza che il processo di risarcimento migliori la percezione pubblica in vista di future decisioni di clemenza.

Una narrativa studiata per pesare su politica, mercati e opinione pubblica

La strategia comunicativa di Sam Bankman-Fried apre un fronte inedito per il dibattito su responsabilità individuale e regolazione della finanza digitale. Se i creditori FTX dovessero effettivamente avvicinarsi a un recupero quasi totale, la pressione per mantenere intatta la condanna potrebbe ridursi in parte sul piano mediatico, pur restando integra sul piano giuridico. Allo stesso tempo, i continui riferimenti a energia, regolazione e sicurezza nazionale indicano che l’ex CEO punta a presentarsi come interlocutore competente più che come semplice imputato celebre, nel tentativo di rientrare nel discorso pubblico e di orientare, almeno in prospettiva, decisioni politiche e regolamentari cruciali per il futuro dell’ecosistema crypto.

FAQ

Chi è Sam Bankman-Fried e perché è in prigione?

Sam Bankman-Fried è l’ex CEO di FTX, condannato a 25 anni negli Stati Uniti per frode e reati finanziari legati al crollo dell’exchange.

Perché Sam Bankman-Fried elogia Donald Trump dalla prigione?

Lo fa per allinearsi politicamente a Donald Trump, nella prospettiva di un’eventuale grazia presidenziale o di futuri benefici giudiziari.

Cosa prevede il piano di rimborso ai creditori FTX?

Prevede la distribuzione di circa 2,2 miliardi di dollari tramite il FTX Recovery Trust, con tassi di recupero vicini al 100% per varie categorie.

Come ha influito il crollo di FTX sul mercato delle criptovalute?

Ha provocato crolli di prezzo, fallimenti a catena e un forte irrigidimento dei controlli regolamentari, diventando caso-scuola di rischio nel settore crypto globale.

Qual è la fonte delle informazioni su Sam Bankman-Fried e FTX?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.