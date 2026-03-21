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Apple iPhone pieghevole in arrivo, dettagli su spedizioni di dicembre e specifiche tecniche confermate

Apple iPhone pieghevole in arrivo, dettagli su spedizioni di dicembre e specifiche tecniche confermate

iPhone pieghevole Apple atteso tra settembre e dicembre 2025: cosa sappiamo

Il primo iPhone pieghevole di Apple potrebbe debuttare ufficialmente a settembre 2025, ma arrivare nelle mani degli utenti solo a dicembre, in tempo per la stagione natalizia.
Le indiscrezioni, non confermate da Cupertino, provengono da fonti della catena di fornitura e sono state riportate dall’analista Tim Long.
Contestualmente, Apple starebbe ridisegnando il calendario di lancio di iPhone 18, spostando il modello base e alcune varianti a marzo 2027 per diluire gli aggiornamenti di gamma durante l’anno.

In sintesi:

  • L’iPhone pieghevole sarebbe annunciato a settembre 2025, ma spedito solo da dicembre.
  • A settembre 2025 arriverebbero solo iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.
  • I modelli iPhone 18, 18e e 18 Plus slitterebbero a marzo 2027.
  • Apple punterebbe fino a 20 milioni di iPhone pieghevoli, oltre i volumi Samsung.

Strategia Apple tra iPhone 18, modelli economici e nuovo pieghevole

Secondo Tim Long, a settembre 2025 Apple presenterebbe soltanto iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, affiancati dall’annuncio del nuovo pieghevole, con prime consegne a dicembre.
A marzo 2027 arriverebbero invece il iPhone 18 “standard”, un iPhone 18e più economico e un iPhone 18 Plus, così da distribuire gli update hardware su più finestre commerciali.
Nelle stesse indiscrezioni riemerge l’ipotesi di un iPhone Air 2, ma la contemporanea presenza di un iPhone 18 Plus solleva dubbi di sovrapposizione interna, con rischio di cannibalizzazione tra due prodotti molto vicini per prezzo e target.

Il quadro è reso più complesso dai precedenti di mercato.
Le prime generazioni di iPhone Plus e iPhone Air non avrebbero centrato gli obiettivi di vendita, secondo stime di società di ricerca, in assenza di dati di dettaglio ufficiali da parte di Apple.
Questo suggerisce che i segmenti “mid-premium” della gamma non abbiano ancora trovato un posizionamento chiaro, spingendo Cupertino a riconsiderare nomi, tempistiche e funzioni differenzianti per evitare prodotti percepiti come varianti minori del modello principale.

iPhone Fold: obiettivo 20 milioni di unità e ruolo chiave del software

Le stesse fonti indicano che l’iPhone Fold potrebbe diventare il fulcro della strategia Apple nella seconda metà del 2025.
L’azienda avrebbe incrementato gli ordini di display pieghevoli da Samsung da una stima iniziale di 13–15 milioni a circa 20 milioni di unità, puntando a superare le vendite complessive dei pieghevoli del competitor coreano.
Il valore aggiunto non sarebbe solo il form factor, ma un’interfaccia vicina a quella di iPad, con multitasking avanzato, gestione evoluta delle app affiancate e ottimizzazioni per sfruttare il pannello interno completamente aperto.

In questo scenario, l’iPhone pieghevole andrebbe oltre la semplice “novità hardware”, proponendosi come ibrido tra smartphone e tablet compatto.
Il posizionamento delle spedizioni a dicembre, nel pieno della stagione natalizia, evidenzia una pianificazione aggressiva sul fronte commerciale e di marketing, pur restando tutti i dettagli subordinati alle inevitabili variabili di produzione e all’assenza, ad oggi, di conferme ufficiali da parte di Apple.

FAQ

Quando potrebbe essere presentato il primo iPhone pieghevole Apple?

Secondo le indiscrezioni, l’iPhone pieghevole sarebbe annunciato a settembre 2025, con spedizioni commerciali pianificate per dicembre dello stesso anno.

Quali modelli di iPhone 18 arriveranno a settembre 2025?

Le fonti indicano un lancio a settembre 2025 limitato a iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, affiancati dalla presentazione del pieghevole.

Che differenza ci sarà tra iPhone pieghevole e iPad?

L’iPhone pieghevole offrirebbe un form factor tascabile, ma con interfaccia tipo iPad, multitasking avanzato e uso ottimizzato delle app su schermo interno.

Quante unità di iPhone pieghevole punta a vendere Apple?

Le stime di supply chain parlano di ordini fino a 20 milioni di pezzi, superiori ai volumi complessivi dei pieghevoli Samsung.

Da dove provengono le informazioni su iPhone 18 e iPhone pieghevole?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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