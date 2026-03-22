Home / NEWS / Salvini tra i militanti alla cerimonia di Bossi, consenso freddo e malumori nella base

Contestazioni a Matteo Salvini ai funerali di Umberto Bossi a Pontida

I funerali di Umberto Bossi, storico fondatore della Lega, si sono svolti oggi a Pontida, nel cuore simbolico del movimento. Presenti migliaia di militanti e il vicepremier Matteo Salvini, che ha provato un bagno di folla. Alcuni sostenitori però hanno contestato duramente la sua presenza, urlando “Vergognati, togliti la camicia verde”. L’episodio, avvenuto a pochi giorni dalla morte di Bossi, avvenuta giovedì scorso a 84 anni, evidenzia le tensioni interne al partito e la frattura ancora aperta tra la vecchia guardia bossiana e la leadership salviniana.

In sintesi:

Funerali di Umberto Bossi celebrati a Pontida, luogo simbolico della Lega.

celebrati a Pontida, luogo simbolico della Lega. Matteo Salvini presente con camicia verde, contestato da parte dei militanti.

presente con camicia verde, contestato da parte dei militanti. Insulti dalla base: “Vergognati, togliti la camicia verde” rivolti al vicepremier.

rivolti al vicepremier. L’episodio conferma divisioni interne tra bossiani storici e nuova leadership leghista.

Le contestazioni a Salvini e il significato politico del gesto

Al suo arrivo a Pontida, Matteo Salvini ha scelto di indossare la tradizionale camicia verde, simbolo identitario della Lega delle origini fondata da Umberto Bossi. Il tentativo di mostrarsi erede diretto del Senatùr non è però stato accolto in modo unanime dalla base.

Tra gli applausi di molti simpatizzanti, un gruppo di militanti storici ha reagito con durezza, gridando verso il vicepremier frasi come “Vergognati, togliti la camicia verde”. Un attacco che suona come rifiuto dell’appropriazione di simboli ritenuti legati alla stagione autonomista e federalista bossiana.

L’episodio arriva in un momento delicato per la Lega, stretta tra la spinta nazional-populista impressa da Salvini e la nostalgia, ancora forte in parte dell’elettorato del Nord, per la linea originaria di Bossi. Il contesto emotivo del funerale rende ancora più evidente questa frattura identitaria e politica.

Divisioni future nella Lega dopo l’addio a Bossi

La contestazione a Matteo Salvini ai funerali di Umberto Bossi potrebbe rappresentare solo il primo segnale visibile di un malessere profondo nella base leghista. Con la scomparsa del fondatore, viene meno un punto di equilibrio simbolico tra le diverse anime del partito.

Nei prossimi mesi la Lega dovrà gestire il confronto tra chi chiede un ritorno alle radici nordiste e chi sostiene la linea nazionale e di governo inaugurata da Salvini. La camicia verde contestata a Pontida rischia di diventare il simbolo di una successione ancora incompiuta.

FAQ

Chi è stato contestato durante i funerali di Umberto Bossi a Pontida?

È stato contestato il vicepremier Matteo Salvini, attuale leader della Lega, da una parte dei militanti presenti a Pontida.

Cosa hanno urlato i militanti a Matteo Salvini a Pontida?

Hanno urlato frasi come “Vergognati, togliti la camicia verde”, contestando l’uso del simbolo storico della Lega.

Perché la camicia verde è così importante per la storia della Lega?

La camicia verde identifica la Lega delle origini di Umberto Bossi, legata all’autonomismo del Nord e ai raduni di Pontida.

Che cosa rappresenta politicamente la contestazione a Salvini?

Rappresenta una frattura interna tra la vecchia guardia bossiana e la linea nazionale e sovranista guidata da Salvini.

Quali sono le fonti originarie delle informazioni su questo episodio?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborati dalla Redazione.