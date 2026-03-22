Home / SPETTACOLI & CINEMA / Carlo Verdone racconta l’operazione all’anca e sorprende Mara Venier

Carlo Verdone a Domenica In racconta operazione, dolore e nuova rinascita

Chi: l’attore e regista Carlo Verdone, ospite di Mara Venier a Domenica In.

Che cosa: il racconto dell’operazione simultanea a entrambe le anche, il ricordo di Eleonora Giorgi e la presentazione del nuovo film “Scuola di seduzione” in uscita su Paramount+.

Dove: negli studi Rai del talk domenicale di Rai1.

Quando: intervista andata in onda nella puntata del 22 marzo 2026.

Perché: condividere l’esperienza personale di dolore fisico e rinascita, omaggiare un’amica scomparsa e promuovere il nuovo progetto cinematografico, intrecciando biografia, memoria e attualità professionale.

In sintesi:

Carlo Verdone rivela l’operazione simultanea a entrambe le anche, durata 58 minuti.

rivela l’operazione simultanea a entrambe le anche, durata 58 minuti. L’attore descrive un dolore “atroce” che lo bloccava anche nella vita quotidiana.

Dopo nove giorni cammina senza stampelle e non assume antidolorifici.

A Domenica In ricorda Eleonora Giorgi e presenta “Scuola di seduzione”.

Il racconto di Verdone tra dolore fisico, chirurgia e amicizie storiche

Nel salotto di Domenica In, Carlo Verdone ha ricostruito con precisione clinica e tono disincantato il percorso che lo ha portato a sottoporsi a un intervento ortopedico complesso: protesi a entrambe le anche in un’unica seduta operatoria, durata 58 minuti.

L’attore ha spiegato di essersi affidato totalmente al proprio chirurgo: *“Mi hanno staccato e riattaccato”*, ha sintetizzato, sottolineando di non aver provato paura, perché l’obiettivo prioritario era liberarsi da un dolore divenuto ingestibile.

Quel dolore, definito *“atroce e insopportabile”*, lo costringeva a interrompere le azioni più semplici: *“A volte mi bloccavo per strada, stavo in poltrona e basta, mi bloccava anche il cervello”*.

Il decorso post‑operatorio, ha raccontato, è stato sorprendentemente rapido: *“Ho visto la luce, dopo 9 giorni camminavo senza stampelle. Non ho mai preso un antidolorifico, bravi loro e fortunato io”*.

Nel dialogo con Mara Venier c’è stato spazio anche per la memoria: i due hanno rievocato il primo incontro a Saint‑Vincent nel 1978, germoglio di un’amicizia quarantennale.

Verdone ha scherzato sul look dell’epoca della conduttrice — *“eri in minigonna con delle gambe perfette”* — dando vita a uno scambio ironico che ha alleggerito il racconto più medico ed esistenziale.

La rinascita di Verdone tra memoria di Giorgi e nuova “Scuola di seduzione”

L’intervento e la guarigione segnano, nelle parole di Carlo Verdone, una vera fase di rinascita artistica e personale, che si intreccia con il ricordo di Eleonora Giorgi, collega e amica recentemente scomparsa, e con il lancio del nuovo film “Scuola di seduzione”, in arrivo dal 1° aprile in esclusiva su Paramount+.

Il racconto pubblico dell’operazione e del recupero funziona da testimonianza diretta sul tema, molto sentito da un pubblico maturo, della chirurgia protesica e della possibilità di recuperare mobilità e qualità della vita anche dopo anni di sofferenza cronica.

La combinazione tra confidenza privata, memoria affettiva e promozione di un nuovo progetto rende l’intervento di Verdone a Domenica In un tassello significativo nella costruzione della sua immagine di autore popolare ma affidabile, capace di condividere fragilità fisiche e insieme continuità creativa.

FAQ

Che tipo di operazione ha subito Carlo Verdone alle anche?

Verdone ha spiegato di essersi sottoposto a un intervento ortopedico con sostituzione di entrambe le anche, effettuato in un’unica seduta operatoria, della durata complessiva di 58 minuti.

Quanto tempo ha impiegato Carlo Verdone a camminare senza stampelle?

L’attore ha dichiarato che, a soli nove giorni dall’intervento chirurgico alle anche, era già in grado di camminare autonomamente, completamente senza l’ausilio delle stampelle.

Carlo Verdone ha utilizzato antidolorifici dopo l’operazione alle anche?

Sì, Verdone ha specificato che il decorso è stato sorprendentemente lieve: non ha assunto alcun antidolorifico post‑operatorio, attribuendo il risultato all’abilità dell’équipe medica e a una personale buona risposta fisica.

Quando esce il film Scuola di seduzione di Carlo Verdone?

Il film “Scuola di seduzione”, presentato a Domenica In, sarà disponibile in streaming in esclusiva sulla piattaforma Paramount+ a partire dal 1° aprile 2026.

Da quali fonti è stata elaborata la ricostruzione giornalistica di questa notizia?

L’analisi è stata redatta dalla nostra Redazione sulla base di una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.