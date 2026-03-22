Home / NEWS / Salvini contestato a Pontida durante i funerali di Bossi per la camicia verde e gli slogan divisivi

Contestazioni a Salvini e applausi a Zaia ai funerali di Bossi

Ai funerali di Umberto Bossi a Pontida, alcuni militanti del Partito Popolare per il Nord hanno contestato il vicepremier Matteo Salvini, accusandolo di aver tradito la tradizione leghista.

L’episodio è avvenuto all’ingresso dell’abbazia, durante l’ultimo saluto al fondatore della Lega, scomparso a 84 anni.

Dalla folla, che inneggiava al “Bossi, Bossi”, sono partiti fischi e grida “Molla la camicia verde, vergogna”.

In sintesi:

Contestazioni a Matteo Salvini all’ingresso dei funerali di Umberto Bossi a Pontida.

all’ingresso dei funerali di a Pontida. Applausi e clima disteso per il governatore veneto Luca Zaia .

. Militanti divisi tra simboli storici leghisti e bandiere con il leone di San Marco.

Roberto Castelli accusa la nuova Lega di aver tradito l’eredità politica di Bossi.

L’accoglienza per Luca Zaia è stata opposta: il presidente del Veneto è stato salutato da un applauso caloroso dai militanti accorsi in centinaia per l’ex leader.

La piazza dell’abbazia di Pontida, transennata per motivi di sicurezza, è stata allestita con un maxi-schermo, necessario visto il numero limitato di posti in chiesa, circa 400, in gran parte riservati a familiari e autorità.

Tra i partecipanti, molti indossavano i fazzoletti verdi con il “sole delle Alpi”, simbolo storico del movimento bossiano, mentre altri esponevano bandiere rosse con il leone di San Marco giallo, a testimoniare l’anima veneta e autonomista ancora radicata.

Divisioni interne alla Lega e richiamo alle origini bossiane

Fuori dall’abbazia, il clima politico ha reso evidente la frattura identitaria della Lega post-bossiana.

L’abbraccio tra Luca Zaia e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha rappresentato la componente istituzionale e governativa, mentre i cori e le contestazioni a Matteo Salvini hanno dato voce alla base più critica verso la svolta nazionale del partito.

Il riferimento costante alla “camicia verde” richiama la stagione originaria del movimento, legata a federalismo spinto, identità padana e radicamento territoriale.

Roberto Castelli, ex ministro e fondatore del Partito Popolare per il Nord, ha offerto la lettura politica più netta della giornata.

“Pontida è il luogo simbolo della vita politica di Bossi… con lui abbiamo camminato assieme”, ha dichiarato, rivendicando una lealtà mai interrotta.

Castelli ha accusato esplicitamente la “nuova Lega” di essersi allontanata dall’impianto originario: per lui l’eredità di Bossi è stata tradita da un partito ormai “centralista”, mentre sopravvive solo tra i militanti storici presenti alla cerimonia.

Quale futuro per la Lega dopo l’addio a Bossi

La cerimonia di Pontida, più che un semplice omaggio funebre, appare come uno spartiacque per il futuro della Lega.

Le contestazioni a Salvini e il consenso verso figure come Zaia evidenziano una tensione tra vocazione nazionale e radici autonomiste.

Nelle prossime settimane, la gestione simbolica dell’eredità di Umberto Bossi – tra linea governista e richiami al federalismo originario – potrebbe influenzare candidature, alleanze e posizionamento del partito nel Nord produttivo.

FAQ

Perché Matteo Salvini è stato contestato ai funerali di Umberto Bossi?

Le contestazioni sono legate alla percezione che la nuova Lega nazionale di Salvini abbia abbandonato federalismo e radici storiche bossiane.

Come è stato accolto Luca Zaia a Pontida durante i funerali?

Luca Zaia è stato accolto con applausi e toni distesi, segno di forte radicamento e consenso nell’elettorato storico leghista.

Quali simboli politici erano presenti ai funerali di Umberto Bossi?

Erano visibili fazzoletti verdi con il sole delle Alpi e bandiere rosse col leone di San Marco giallo, simboli dell’area padana e veneta.

Cosa contesta Roberto Castelli alla nuova Lega guidata da Salvini?

Roberto Castelli critica la svolta centralista, sostiene che l’eredità politica di Bossi sia stata tradita dall’attuale partito.

Qual è la fonte delle informazioni su funerali e reazioni politiche a Pontida?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.