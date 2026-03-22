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Salvatore Lauro, scompare il protagonista della navigazione italiana ed ex senatore della Repubblica

Salvatore Lauro, scompare il protagonista della navigazione italiana ed ex senatore della Repubblica

Lutto a Ischia, scompare l’armatore e senatore Salvatore Lauro

Chi: l’armatore ed ex senatore Salvatore Lauro, figura chiave dello shipping nel Golfo di Napoli.
Che cosa: la sua scomparsa priva Ischia di uno dei protagonisti economici e politici degli ultimi decenni.
Dove: l’isola di Ischia e le rotte marittime tra l’arcipelago campano e Napoli.

Quando: il decesso è stato reso noto questa mattina, domenica 22 marzo 2026.
Perché è importante: Lauro ha rivoluzionato i collegamenti veloci via mare con l’Alilauro, contribuendo allo sviluppo turistico e alla continuità territoriale, portando in Parlamento le istanze delle isole.

In sintesi:

  • Scomparso l’armatore ed ex senatore Salvatore Lauro, simbolo dei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli.
  • Con Alilauro ha imposto gli aliscafi e i collegamenti veloci tra Napoli e le isole.
  • In Parlamento ha rappresentato turismo, infrastrutture e diritti delle comunità insulari.
  • La sua autobiografia “Il mare dentro” resta eredità simbolica e industriale per Ischia.

La rivoluzione dei collegamenti marittimi ideata da Salvatore Lauro

Nato l’8 febbraio 1951, erede di una storica famiglia dello shipping, Salvatore Lauro cresce nella compagnia fondata dal padre Agostino, assumendone la guida nel 1989. Negli anni Novanta avvia la svolta strategica: investe sugli aliscafi, potenzia le tratte veloci, riduce drasticamente i tempi di percorrenza tra Napoli, Ischia e le altre isole del Golfo di Napoli.

Sotto la sua direzione, il gruppo Alilauro si struttura come rete articolata di collegamenti, capace di trasportare milioni di passeggeri e sostenere la trasformazione turistica dell’arcipelago campano. Nella sua visione, il mare non è confine ma “infrastruttura liquida”: un sistema continuo di mobilità, lavoro e servizi.

Parallelamente, nel 1996 viene eletto senatore con Forza Italia. In quella sede si fa portavoce dei temi di turismo, continuità territoriale, sicurezza e innovazione del trasporto marittimo, intrecciando dimensione imprenditoriale e rappresentanza istituzionale.

L’eredità di Lauro tra innovazione, sostenibilità e memoria

Negli ultimi anni Salvatore Lauro ha puntato su digitalizzazione, prenotazioni online e miglioramento dell’efficienza energetica della flotta, anticipando le esigenze di sostenibilità del trasporto marittimo nel Mediterraneo. Il legame con Ischia è rimasto costante, al centro delle sue strategie industriali e della sua narrazione pubblica.

Nel 2024 pubblica l’autobiografia “Il mare dentro”, dove ripercorre crescita aziendale, sfide politiche e trasformazione dei collegamenti nel Golfo di Napoli. Oggi quel volume diventa chiave interpretativa della sua eredità: un modello di sviluppo in cui il mare è futuro, non ostacolo. La scomparsa di Lauro apre una fase nuova per il gruppo Alilauro e per l’intero sistema turistico insulare campano.

FAQ

Chi era Salvatore Lauro e perché è considerato così importante?

Era armatore e senatore, guida di Alilauro, protagonista della modernizzazione dei collegamenti veloci tra Napoli e le isole del golfo.

Qual è stato il principale contributo di Salvatore Lauro ai trasporti marittimi?

Ha introdotto in modo sistematico gli aliscafi veloci, rendendo più rapidi, frequenti e affidabili i collegamenti passeggeri nel Golfo di Napoli.

In che modo Lauro ha inciso sulla politica nazionale come senatore?

Ha rappresentato con continuità le istanze delle isole su turismo, infrastrutture portuali e continuità territoriale, promuovendo interventi mirati per i territori insulari.

Che cosa racconta il libro “Il mare dentro” di Salvatore Lauro?

Racconta in modo diretto la sua storia imprenditoriale, l’esperienza politica e la visione del mare come motore di sviluppo sostenibile.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione sulla figura di Lauro?

È stata elaborata a partire da una sintesi congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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