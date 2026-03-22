Home / NEWS / Lega in pellegrinaggio a Pontida per l’ultimo saluto a Bossi e al mito del Senatur

Funerale di Umberto Bossi a Pontida, cori secessionisti e contestazioni

Chi: i militanti della Lega Nord e i vertici del partito, con la premier Giorgia Meloni e il segretario Matteo Salvini.

Che cosa: i funerali di Umberto Bossi a Pontida, segnati da cori secessionisti, rimpianto per il “Senatùr” e contestazioni all’attuale leadership.

Dove: sul sagrato della chiesa di Pontida, di fronte al pratone simbolo del movimento leghista.

Quando: durante le esequie del fondatore della Lega, nel giorno dell’ultimo saluto pubblico.

Perché: la scomparsa di Bossi riattiva identità padane, nostalgia per la vecchia Lega Nord e tensioni interne sulla linea politica attuale.

In sintesi:

Cori storici della base leghista per Umberto Bossi e contro il tricolore.

e contro il tricolore. Contestazioni a Matteo Salvini , accusato di tradire lo spirito originario della Lega.

, accusato di tradire lo spirito originario della Lega. Applausi e fischi per la premier Giorgia Meloni sul sagrato di Pontida.

sul sagrato di Pontida. Clima identitario con fazzoletti verdi, “Secessione” e bandiere col Sole delle Alpi.

Cori, simboli e tensioni politiche nell’ultimo saluto al Senatùr

Sul sagrato della chiesa di Pontida, il funerale di Umberto Bossi diventa un rito politico oltre che religioso. La base intona il vecchio coro: *“Noi che siamo padani, abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il tricolore”*, riportando in primo piano l’immaginario secessionista degli anni Novanta.

I militanti ricordano il fondatore scandendo slogan storici della Lega Nord come “Secessione” e “Roma ladrona”, in aperto contrasto con la svolta nazionale impressa dalla leadership di Matteo Salvini.

Proprio Salvini viene accolto con fischi e accuse di “traditore”, segnale di una frattura emotiva e politica tra una parte della base e il gruppo dirigente. Anche la premier Giorgia Meloni riceve una risposta mista di applausi e contestazioni, a conferma di un elettorato agitato e diviso.

All’uscita del feretro, il coro degli Alpini intona il Va’ pensiero, mentre il corteo funebre si muove verso il cimitero fra due ali di fazzoletti verdi e bandiere con il Sole delle Alpi, icona storica del movimento padano.

L’eredità politica di Bossi e le incognite per la Lega di oggi

La cerimonia di Pontida mette a nudo un doppio livello: il lutto per il fondatore e il conflitto irrisolto sull’identità della Lega. La nostalgia per il “Senatùr” si traduce in richiami alla secessione e in segnali di insofferenza verso il profilo nazional-conservatore della Lega di governo.

Per Matteo Salvini, il funerale diventa un test di leadership: i fischi indicano che una parte del mondo leghista non si riconosce più nella linea romana e filogovernativa. La scena dei fazzoletti verdi e degli slogan anti-centralisti suggerisce che l’“anima padana” non è scomparsa e potrebbe riemergere nei prossimi passaggi politici interni al partito.

FAQ

Perché al funerale di Umberto Bossi si sono sentiti cori secessionisti?

I cori secessionisti riaffermano l’identità originaria della Lega Nord e il legame emotivo con Umberto Bossi, simbolo della stagione padana e anti-centralista.

Per quale motivo Matteo Salvini è stato fischiato a Pontida?

Salvini è stato fischiato perché parte della base lo percepisce come distante dalle radici autonomiste e troppo legato alla dimensione nazionale e di governo.

Che ruolo hanno avuto Giorgia Meloni e il governo nella cerimonia?

La presenza di Giorgia Meloni ha rappresentato il riconoscimento istituzionale di Bossi, ma applausi e fischi riflettono tensioni nell’elettorato del centrodestra.

Qual è il significato dei fazzoletti verdi e del Sole delle Alpi?

I fazzoletti verdi e il Sole delle Alpi sono simboli identitari storici della Lega, legati alla narrazione padana e alle rivendicazioni autonomiste.

Qual è la fonte originale delle informazioni su questo funerale?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.