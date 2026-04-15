Home / FINTECH / Bonifico bancario causale corretta come evitare controlli fiscali indesiderati

Bonifico bancario: cosa scrivere in causale per evitare problemi col fisco

Chi effettua o riceve un bonifico bancario in Italia oggi è sempre più esposto ai controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Ogni trasferimento di denaro – tra privati, famigliari, locatori, professionisti o dipendenti – può essere analizzato dal fisco tramite l’incrocio dei dati bancari con i redditi dichiarati.

Per questo, compilare correttamente la causale del bonifico è diventato essenziale: non è obbligatoria per la validità dell’operazione, ma può risultare decisiva per dimostrare la natura lecita del movimento di denaro e salvaguardare bonus fiscali, detrazioni e rapporti con il fisco.

In sintesi:

Causale chiara e coerente aiuta a dimostrare al fisco l’origine e la finalità del bonifico.

Per bonus edilizi e detrazioni fiscali la causale imprecisa può far perdere le agevolazioni.

Prestiti tra privati: indicare che sono “infruttiferi” per evitare presunzioni di interessi.

Controlli fiscali scattano su incongruenze tra redditi dichiarati, spese e tenore di vita.

Causale bonifico: cosa scrivere nei casi più frequenti

La causale deve essere coerente con l’operazione, senza formule obbligatorie ma con massima chiarezza.

Nelle donazioni indirette, ad esempio quando un genitore aiuta il figlio a comprare casa, è opportuno indicare espressamente la finalità: “Donazione per acquisto prima casa” o simili, specie se l’importo è rilevante.

Per cifre importanti, restano comunque applicabili le regole sulle donazioni di “non modico valore”, che richiedono atto pubblico con notaio e adempimenti fiscali dedicati.

Nei prestiti tra privati, è prudente specificare la natura infruttifera: ad esempio “Prestito infruttifero a favore di [Nome Cognome]”, così da evitare che il fisco presuma interessi imponibili.

Per i bonus edilizi (ristrutturazioni, ecobonus, superbonus scaduti ma ancora oggetto di controlli) la causale deve riportare riferimento normativo, numero fattura, dati fiscali di pagatore e beneficiario, come: “Bonifico parlante art. 16-bis DPR 917/86, fattura n. X del [data], CF/IVA …”.

Nel pagamento di canoni di locazione è consigliato indicare: “Canone locazione immobile [indirizzo] mese/anno”; per i professionisti: “Saldo fattura n. X del [data]”; per stipendi o emolumenti: “Stipendio mese/anno” o “Compenso collaborazione mese/anno”.

Esempi pratici di causale consigliata:

Regalo al figlio: “Donazione per acquisto auto” o finalità specifica.

Prestito a un amico: “Prestito infruttifero a favore di [Nome Cognome]”.

Affitto casa: “Canone locazione immobile [indirizzo] mese/anno”.

Fattura professionista: “Saldo fattura n. [numero] del [data]”.

Controlli fiscali sui bonifici e perché la causale tutela il contribuente

Lasciare vuota la causale è tecnicamente possibile, ma poco prudente in un contesto di controlli sempre più accurati sui conti correnti.

Una causale ben strutturata rappresenta una prima autodichiarazione sulla natura del trasferimento, utile in caso di verifiche dell’Agenzia delle Entrate o contenziosi successivi.

Non costituisce prova definitiva, ma è un indizio coerente che si somma ad altri documenti (contratti, ricevute, fatture, atti notarili, scritture private).

I controlli non partono in genere “a campione”, ma quando emergono anomalie tra redditi dichiarati, spese sostenute, movimenti bancari e tenore di vita del contribuente.

Bonifici frequenti e di importi rilevanti senza causale o con diciture eccessivamente vaghe possono indurre il fisco ad approfondire, soprattutto se collegati a soggetti con redditi dichiarati modesti.

Trasparenza, tracciabilità dei pagamenti e causali aderenti alla realtà riducono il rischio di contestazioni e facilitano la ricostruzione delle operazioni finanziarie in caso di verifica.

FAQ

È obbligatorio compilare la causale di un bonifico bancario?

Sì e no: il bonifico è valido anche senza causale, ma è fortemente consigliata per dimostrare al fisco la reale natura dell’operazione.

Cosa scrivere nella causale per un prestito a un amico?

È corretto indicare: “Prestito infruttifero a favore di [Nome Cognome]”, specificando che non maturano interessi soggetti a tassazione.

Come va compilata la causale per i bonus edilizi?

Va indicato riferimento normativo, numero fattura, codice fiscale o partita IVA delle parti, ad esempio: “Bonifico parlante art. 16-bis DPR 917/86, fattura n. X”.

La causale protegge automaticamente da controlli fiscali?

No, ma aiuta: una causale chiara riduce i sospetti e supporta il contribuente in caso di verifiche su redditi e movimenti.

Qual è la fonte delle informazioni riportate in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.