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Report svela la nuova puntata in tv tra inchieste e anticipazioni

Report svela la nuova puntata in tv tra inchieste e anticipazioni

Le inchieste di Report del 3 maggio 2026 su potere e responsabilità

Chi: il programma Report condotto da Sigfrido Ranucci e la sua squadra di giornalisti investigativi.
Cosa: una serie di inchieste su politica, economia, cultura, diritti e responsabilità istituzionali.
Dove: in onda su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, con risvolti che toccano Italia, Cina e Stati Uniti.

Quando: domenica 3 maggio 2026, in prima serata, in un quadro di forte tensione politica e giudiziaria.
Perché: per chiarire opacità su Daniela Santanchè e Visibilia, mercato dei tartufi, rottura tra Teatro La Fenice e Beatrice Venezi, rete internazionale intorno a Donald Trump e le omissioni nel naufragio di Cutro.

In sintesi:

  • Focus sul caso Daniela Santanchè e sui passaggi di proprietà della società Visibilia.
  • Inchiesta sui tartufi cinesi e sui rischi di filiere poco trasparenti per il made in Italy.
  • Analisi della rottura tra Teatro La Fenice e Beatrice Venezi e del caso Giulio Regeni.
  • Ricostruzione del naufragio di Cutro e delle scelte operative nella “notte del soccorso”.

Le inchieste: da Santanchè ai tartufi cinesi fino al naufragio di Cutro

La puntata di Report apre con “Lab Report” e l’inchiesta “Tartufi cinesi” di Lucina Paternesi, con Cristiana Mastronicola. L’approfondimento analizza come tartufi importati, in particolare dalla Cina, possano finire sotto etichette italiane di pregio, sfruttando zone grigie normative e falle nei controlli. Viene messo a confronto il valore economico e culturale del tartufo italiano con strategie di importazione che rischiano di alterare concorrenza e fiducia dei consumatori.

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Il cuore della serata è l’inchiesta “È tutto un cinema” di Giorgio Mottola, con Greta Orsi, dedicata a Daniela Santanchè. Il lavoro ricostruisce la storia di Visibilia, società formalmente ceduta ma ancora connessa alle sue vicende personali, tra debiti, passaggi di proprietà ravvicinati e possibili architetture societarie finalizzate a contenere responsabilità economiche e giudiziarie.

Con “Bella ciao”, firmata da Luca Bertazzoni con Samuele Damilano, l’attenzione si sposta sulla frattura tra il Teatro La Fenice e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, dopo mesi di tensioni. L’inchiesta collega la rottura al tema dell’indipendenza culturale, includendo il mancato sostegno a un documentario su Giulio Regeni, che riaccende il dibattito su finanziamenti pubblici e scelte politiche nel sistema culturale italiano.

Rete internazionale di potere e memoria del naufragio di Cutro

Con “La zia d’America”, di Sacha Biazzo con Luigi Scarano e Cristiana Mastronicola, Report attraversa l’Atlantico per raccontare i rapporti tra l’ex presidente USA Donald Trump e l’imprenditore italoamericano Paolo Zampolli. Testimonianze e documenti delineano un intreccio che coinvolge agenzie di modelle e figure controverse come Jeffrey Epstein e Harvey Weinstein, mostrando come business, politica e mondanità abbiano costruito una rete di relazioni ad alta densità di rischio reputazionale.

Uno dei segmenti più delicati è “La notte del soccorso” di Rosamaria Aquino, con Norma Ferrara, dedicato al processo per il naufragio di Cutro, in cui hanno perso la vita decine di migranti. Attraverso audio originali, ricostruzioni tecniche e testimonianze dei familiari delle vittime, l’inchiesta ripercorre le ore decisive, interrogando catene di comando, tempi di reazione e possibili omissioni nelle fasi di allerta e soccorso in mare.

La puntata è visibile dalle 20.30 su Rai 3 e in diretta o on demand su RaiPlay, ampliando così la platea potenziale e l’impatto pubblico delle inchieste.

Impatto pubblico e possibili sviluppi dopo la messa in onda

Le inchieste presentate pongono interrogativi destinati a produrre effetti oltre la singola serata televisiva. Il focus su Visibilia e Daniela Santanchè potrebbe incidere sul dibattito politico e sulle valutazioni degli organi di vigilanza societaria.

La ricostruzione del naufragio di Cutro può influenzare sensibilità dell’opinione pubblica e orientare richieste di maggiore trasparenza nelle procedure di soccorso e nelle responsabilità istituzionali.

L’attenzione su tartufi cinesi, rottura tra Teatro La Fenice e Beatrice Venezi, reti internazionali legate a Donald Trump e al mondo delle modelle suggerisce possibili nuove indagini su qualità del made in Italy, politiche culturali e conflitti d’interesse globali.

FAQ

Quando va in onda la nuova puntata di Report su Rai 3?

Va in onda domenica 3 maggio 2026 a partire dalle 20.30 su Rai 3, in prima serata.

Dove posso vedere Report in streaming o recuperare la puntata?

È disponibile in diretta e on demand su RaiPlay, accessibile gratuitamente previa registrazione alla piattaforma digitale Rai.

Qual è il tema centrale dell’inchiesta su Daniela Santanchè e Visibilia?

Verte sui passaggi di proprietà di Visibilia, sui debiti accumulati e sull’eventuale disegno unitario dietro le operazioni societarie.

Cosa indaga Report sul naufragio di Cutro nella “notte del soccorso”?

Analizza audio originali, decisioni operative e catena di comando, per chiarire se vi siano state omissioni o ritardi nei soccorsi.

Quali sono le fonti originali utilizzate per questo articolo di approfondimento?

Derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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