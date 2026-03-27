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Nayt guida la classifica FIMI album con Io Individuo

Nayt guida la classifica FIMI album con Io Individuo

Nayt domina la Classifica FIMI, BTS frenati al debutto

La settimana FIMI dal 20 al 26 marzo 2026 incorona il rapper molisano Nayt, che debutta al primo posto negli album con Io Individuo, superando i sudcoreani BTS e il loro nuovo progetto Arirang. Parallelamente, nei singoli prosegue il dominio di Samurai Jay con Ossessione/Obsesion, stabile in vetta per la quinta settimana consecutiva.
Le classifiche, pubblicate da FIMI e basate su vendite fisiche e digitali più streaming premium in Italia, fotografano un mercato sempre più ibrido tra rap, pop d’autore e influssi internazionali.
Il successo simultaneo di Nayt tra album e singoli conferma la centralità della scena urban italiana nel guidare le scelte d’ascolto, mentre le performance di artisti come Olly, Geolier e Achille Lauro evidenziano la capacità del sistema discografico nazionale di competere con i grandi nomi globali.

In sintesi:

  • Nayt debutta alla 1 negli album FIMI con Io Individuo, davanti ai BTS.
  • Samurai Jay mantiene la vetta singoli con Ossessione/Obsesion per la quinta settimana.
  • Crescono Nayt, Artie 5ive e Dipinto nei singoli, arretrano diversi brani sanremesi.
  • In top 10 album resistono Olly, Kid Yugi, Geolier, Bad Bunny e Achille Lauro.

Come cambiano le classifiche FIMI tra rap, pop e K-pop

Nella Classifica FIMI Singoli, le prime sette posizioni restano immutate, segno di forte stabilità negli ascolti. Al numero 1 c’è ancora Samurai Jay con Ossessione/Obsesion, seguito da Sayf (Tu mi piaci tanto), Sal Da Vinci (Per sempre sì), Ditonellapiaga (Che fastidio!), Fulminacci (Stupida sfortuna), il duo LDA & Aka 7even (Poesie clandestine) e Luchè (Labirinto).

Alla 8 entra Nayt con L’astronauta, mentre il suo brano sanremese Prima che risale fino alla 13. Restano in alta rotazione Achille Lauro con Perdutamente (9) e Amor (20).

In forte crescita Artie 5ive (10, Davverodavvero) e soprattutto Dipinto & Fresh Beatz (12, Via dei Mille, +20). Stabili Olly & Juli con Questa domenica (14), arretrano TonyPitony, J-Ax e Tommaso Paradiso. Cresce il brano globale Golden di Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & Kpop Demon Hunters Cast (18), seguito da Geolier con Canzone d’amore (19).

I pezzi da Sanremo 2026 iniziano a perdere slancio: Tredici Pietro (Uomo che cade, 26), Elettra Lamborghini (Voilà, 30), Arisa (Magica favola, 35), Bambole di Pezza (Resta con me, 37) e Eddie Brock (Avvoltoi, 58). In calo anche Disincanto di Madame (45), Vacci piano di Emma & Rkomi (46) e Canzone estiva di Annalisa (69).

Negli album, Nayt debutta al numero 1 con Io Individuo, disponibile dal 20 marzo, superando l’esordio dei BTS con Arirang, fermi alla 2 nonostante la fanbase globale.

Olly conferma la 3 con Tutta vita (sempre), mentre Kid Yugi sale alla 4 con Anche gli eroi muoiono e Geolier scende alla 5 con Tutto è possibile. Stabili Bad Bunny (6, Debí tirar más fotos) e Achille Lauro (7, Comuni mortali).

Alla 8 debutta Chiello con Agonia, mentre Fulminacci arretra alla 9 con Calcinacci. Sorprende la new entry in top 10 di Lucio Corsi: il suo Bestiario musicale del 2017 rientra forte in classifica alla 10, probabilmente sospinto da nuove esposizioni media e playlist editoriali. Terre rare dei Subsonica si attesta alla 11, a ridosso della top 10.

Prospettive per Nayt, BTS e la scena italiana

Il primato di Nayt su BTS segnala la maturità del pubblico italiano nel sostenere i progetti nazionali anche contro colossi globali del K-pop. La contemporanea presenza in alta classifica di L’astronauta e Prima che rafforza il posizionamento dell’artista come riferimento della nuova generazione rap.

Per le prossime settimane, l’evoluzione dello streaming dirà se Io Individuo riuscirà a consolidare la leadership o se l’effetto fanbase dei BTS riporterà Arirang al vertice. In parallelo, la risalita di cataloghi come Bestiario musicale di Lucio Corsi e il buon andamento di Fulminacci, Kid Yugi e Geolier indicano una crescente attenzione del pubblico verso progetti con forte identità autoriale, destinati a pesare su classifiche, tour e programmazioni radiofoniche nella stagione primaverile.

FAQ

Chi è Nayt e perché è primo nella Classifica FIMI album?

Lo è perché il rapper italiano Nayt ha debuttato direttamente alla 1 con Io Individuo, superando in Italia i BTS.

Da quante settimane Ossessione di Samurai Jay è prima tra i singoli?

Lo è da cinque settimane consecutive, grazie anche alla versione spagnola Obsesion, che ne amplia il bacino d’ascolto.

Qual è la posizione dei BTS con Arirang nella classifica FIMI album?

Attualmente BTS sono al secondo posto con Arirang, esordio forte ma insufficiente a superare Nayt.

Quali brani sanremesi 2026 stanno calando più velocemente in classifica?

Stanno calando soprattutto Magica favola di Arisa (-19), Resta con me delle Bambole di Pezza (-12) e Avvoltoi di Eddie Brock (-21).

Qual è la fonte originale delle informazioni su classifiche e posizioni FIMI?

Lo è una elaborazione giornalistica della nostra Redazione su dati e notizie provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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