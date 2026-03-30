Home / SPETTACOLI & CINEMA / Uomini e Donne anticipazioni svelano svolta per Ciro Elisa e Trono Over

Uomini e Donne, registrazioni di fine gennaio: cosa è successo davvero

Chi sono i protagonisti delle ultime registrazioni di Uomini e Donne? Ciro Solimeno, Elisa Leonardi, Martina Calabrò e le storiche dame e cavalieri del Trono Over. Cosa è accaduto? Baci, ritorni in studio, abbandoni e nuovi progetti di convivenza.

Dove? Negli studi Mediaset del dating show di Maria De Filippi. Quando? Nel weekend tra sabato 28 e domenica 29 gennaio, durante le nuove registrazioni. Perché contano? Perché ridefiniscono gli equilibri del Trono Classico e Over, anticipando sviluppi chiave che vedremo nelle prossime puntate.

In sintesi:

Bacio tra Ciro e Martina al concerto di Gigi D’Alessio , esplode la rabbia di Elisa .

e al concerto di , esplode la rabbia di . Nel Trono Over tornano in studio Diego Tavani , Sebastiano Mignosa e soprattutto Cristina Tenuta .

, e soprattutto . Guido Ricci e Federica Clazzer annunciano una convivenza sempre più vicina e già pianificata.

e annunciano una convivenza sempre più vicina e già pianificata. Paolo e Paola lasciano il programma, ma restano dubbi sulla scelta di lui.

Il fine settimana di registrazioni ha offerto uno spaccato chiaro dell’attuale fase del programma: un Trono Classico in forte crisi emotiva e un Trono Over ridisegnato da ritorni eccellenti e rotture improvvise.

Al centro, il percorso di Ciro Solimeno, unico tronista ancora in carica, spinto tra la passione per Martina Calabrò e il legame irrisolto con Elisa Leonardi, mentre nel parterre senior rientrano figure storiche come Diego Tavani e Sebastiano Mignosa.

I riflettori si concentrano anche sulle scelte di coppia: la svolta concreta di Guido Ricci e Federica Clazzer, l’uscita di scena di Paolo e Paola e la nuova centralità di dame come Barbara De Santi, Gemma Galgani e Marina Brochetta.

Bacio, litigi e addii: tutti i retroscena delle ultime registrazioni

Nel blocco dedicato al Trono Classico, le anticipazioni confermano la centralità di Ciro Solimeno. L’esterna con Martina Calabrò a Roma, durante il concerto di Gigi D’Alessio, si chiude con un bacio che segna uno spartiacque narrativo e scatena la reazione di Elisa Leonardi in studio.

Già informata del bacio, Elisa affronta Ciro con toni duri, dando vita a uno scontro che rende evidente una relazione segnata da gelosia e non detti. Poco dopo va in onda l’esterna di Ciro con Elisa: lei gli presenta le amiche più strette, gesto che indica un’apertura alla quotidianità reale e non solo televisiva.

Alla domanda sul trasferimento per amore, Elisa afferma di essere pronta a cambiare città senza esitazioni. Ciro ribadisce di essere abituato a viaggiare e aperto ai cambiamenti, ma in studio appare confuso. La tensione esplode nella seconda parte: l’atteggiamento altalenante del tronista porta Martina ad abbandonare lo studio, seguita da Ciro e infine da Elisa, lasciando il trono in una situazione di totale incertezza narrativa.

Nel Trono Over, a catalizzare l’attenzione è il ritorno di Diego Tavani, ex di Ida Platano, e di Sebastiano Mignosa, che riaccende subito vecchie dinamiche. Ancora più significativo il rientro di Cristina Tenuta, che scende per corteggiare un cavaliere deciso a tenerla, riaprendo una possibile storia importante.

Sul fronte coppie, Guido Ricci e Federica Clazzer, usciti dal programma a novembre, tornano per aggiornare il pubblico: raccontano un rapporto solido e l’imminente convivenza. Guido ha già versato un acconto per la nuova casa e regala a Federica un portachiavi simbolico, elemento concreto che rafforza la percezione di progetto a lungo termine.

Momento chiave anche per Paolo e Paola, che scelgono di lasciare insieme il programma dopo che lei lo mette davanti a un aut aut: *“esci con me o resta seduto”*. Paolo esita ma alla fine la segue; Paola lo definisce *“l’uomo della mia vita”*, mentre in studio resta il dubbio sulla reale convinzione di lui.

Nel parterre femminile, Barbara De Santi decide di conoscere un nuovo cavaliere, Gemma Galgani prosegue in parallelo con due uomini, mentre Marina Brochetta archivia una vecchia conoscenza e sceglie di tenere Marcello, manager nel mondo della moda, abituato a viaggiare.

Non mancano scontri accesi: tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa il confronto degenera tra segnalazioni e messaggi mai chiariti, fino alla rottura definitiva.

In chiusura, Marco dichiara di essere innamorato di Cinzia Paolini, ma il sentimento non sembra reciproco; Tina Cipollari insinua dubbi sulle intenzioni di lei, alimentando la polemica in studio.

Quale futuro per il trono di Ciro e per il parterre Over

Le dinamiche emerse delineano due prospettive differenti. Nel Trono Classico, il percorso di Ciro Solimeno è a un bivio: l’uscita simultanea di lui, Martina Calabrò ed Elisa Leonardi impone alla redazione una scelta netta, tra chiarimento immediato o possibile azzeramento del trono.

Nel Trono Over, invece, la tendenza va verso relazioni sempre più concrete: la convivenza di Guido Ricci e Federica Clazzer può diventare case history positiva del programma, mentre i ritorni di Cristina Tenuta, Diego Tavani e Sebastiano Mignosa garantiscono nuove storyline per le prossime settimane.

Per il pubblico di Uomini e Donne, queste registrazioni rappresentano un punto di svolta: fra nuove coppie, addii improvvisi e rientri strategici, il racconto televisivo è pronto a evolvere, con possibili colpi di scena che potranno emergere già dalle prossime messe in onda.

FAQ

Quando andranno in onda queste registrazioni di Uomini e Donne?

Le puntate andranno verosimilmente in onda nelle settimane successive al weekend del 28-29 gennaio, seguendo la normale programmazione pomeridiana di Canale 5.

Cosa cambia per il trono di Ciro Solimeno dopo l’uscita dallo studio?

Il trono entra in fase critica: è probabile un confronto chiarificatore in una prossima registrazione, oppure una revisione radicale del suo percorso sentimentale.

La convivenza di Guido Ricci e Federica Clazzer è già confermata?

Sì, Guido ha già versato un acconto per la casa e ha regalato a Federica un portachiavi, segno concreto dell’imminente convivenza.

Perché il ritorno di Cristina Tenuta nel parterre Over è importante?

Perché riporta in studio una dama molto discussa, capace di creare dinamiche forti e dare nuovo slancio alle storie del parterre maschile.

Quali sono le fonti di queste anticipazioni su Uomini e Donne?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.