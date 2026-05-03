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Massimo Giletti elogia Barbara D’Urso e ne difende la professionalità

Massimo Giletti elogia Barbara D’Urso e ne difende la professionalità

Giletti difende Barbara D’Urso e apre a un futuro a Mediaset

Il conduttore Massimo Giletti torna al centro del dibattito televisivo commentando l’assenza dai palinsesti di Barbara D’Urso e riflettendo sul proprio futuro professionale.
In una lunga intervista a La Nuova Sardegna, rilasciata in Italia nei giorni scorsi, il giornalista ha espresso una valutazione netta sul “metodo D’Urso”, distinguendo tra stile personale e risultati di ascolto.

Le sue parole arrivano mentre la conduttrice, reduce da una breve riapparizione a Ballando con le stelle, resta ancora fuori da progetti stabili, con un contenzioso aperto con Mediaset.
Parallelamente, l’attenzione si sposta sul destino contrattuale di Giletti in Rai, con l’ipotesi di un futuro approdo a Cologno Monzese alimentata da giudizi molto positivi su Pier Silvio Berlusconi e da un significativo “mai dire mai”.

In sintesi:

  • Giletti critica lo stile televisivo di Barbara D’Urso ma ne riconosce professionalità e risultati.
  • Il conduttore sottolinea che i programmi di D’Urso “hanno sempre funzionato” in termini di ascolti.
  • Giletti elogia la gestione Mediaset di Pier Silvio Berlusconi dopo la morte del padre.
  • Sul possibile passaggio a Mediaset, Giletti non esclude nulla: “Nella vita, mai dire mai”.

Il giudizio su Barbara D’Urso e il nodo dei risultati di ascolto

Nell’intervista, Massimo Giletti distingue con chiarezza tra gusto personale e numeri. “Non ho mai amato troppo il suo modo di fare TV”, osserva, marcando la distanza dal registro emotivo e iper–popolare che ha reso riconoscibile Barbara D’Urso.
La critica, però, non scivola nell’attacco personale, anzi viene immediatamente bilanciata. Giletti definisce la collega un “animale televisivo di grande forza e impatto”, attribuendole una capacità rara di presidiare il prime time e il daytime generalista.

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Il riconoscimento si fa ancora più esplicito quando il giornalista sottolinea come la conduttrice “abbia sempre funzionato dove ha lavorato”.
Un passaggio che, letto nel contesto dell’interruzione del suo rapporto con Mediaset e della conseguente battaglia legale, suona come una critica implicita alle scelte editoriali del Biscione.
Giletti parla di una “donna di grande personalità”, dichiarando di avere “massimo rispetto” per lei e di dispiacersi per come si è chiusa la collaborazione, rilegittimandone pubblicamente il profilo professionale in una fase di incertezza.

Scenari futuri tra Rai, Mediaset e nuovo equilibrio televisivo

Oltre al caso D’Urso, l’intervista accende i riflettori sul percorso dello stesso Massimo Giletti, reduce dall’esperienza de Lo stato delle cose su Rai 3. Con il futuro contrattuale ancora non definito, le sue parole assumono un peso strategico nel mercato televisivo italiano.

Significativi gli elogi rivolti a Pier Silvio Berlusconi: Giletti riconosce l’abilità dell’amministratore delegato nel “rafforzare Mediaset dopo la morte del padre, che era un genio della TV”.
Una lettura che accredita la nuova linea editoriale del gruppo di Cologno Monzese come più coerente e competitiva, pur a fronte di decisioni divisive come l’uscita di figure storiche.
Alla domanda su un possibile approdo proprio a Mediaset, il conduttore non chiude la porta: “Nella vita, mai dire mai”.

In un sistema televisivo in trasformazione, tra calo della TV lineare, esplosione delle piattaforme e ridefinizione dei linguaggi, l’eventuale arrivo di Giletti al Biscione e il rientro di Barbara D’Urso potrebbero ridisegnare equilibri di share e identità dei talk d’approfondimento.

FAQ

Cosa ha detto Massimo Giletti sullo stile televisivo di Barbara D’Urso?

Giletti ha affermato di non amare il “metodo D’Urso”, ma ha riconosciuto la sua grande forza televisiva e risultati d’ascolto costanti.

Perché Giletti difende i risultati dei programmi di Barbara D’Urso?

Lo fa sottolineando che, “numeri alla mano”, dove Barbara D’Urso ha lavorato i programmi “hanno sempre funzionato” sul piano degli ascolti.

Qual è il giudizio di Massimo Giletti su Pier Silvio Berlusconi?

Giletti esprime un giudizio positivo, riconoscendo a Pier Silvio Berlusconi il merito di avere rafforzato Mediaset dopo la morte del padre.

Massimo Giletti può davvero passare da Rai a Mediaset?

Sì, l’ipotesi resta aperta: Giletti non esclude il passaggio e dichiara esplicitamente che “nella vita, mai dire mai”.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su Giletti e Barbara D’Urso?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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