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Tesla Robotaxi, corsa interrotta a Dallas e indagine sulle cause del presunto viaggio da incubo

Tesla Robotaxi, corsa interrotta a Dallas e indagine sulle cause del presunto viaggio da incubo

Tesla Robotaxi a Dallas, viaggio reale smentisce il futuro della guida autonoma

Un test reale del servizio Tesla Robotaxi a Dallas, svolto nel 2026 da un residente, mostra gravi criticità operative.
Durante un tragitto urbano-autostradale, una Model Y a guida autonoma ha sbagliato percorso, ignorato segnaletica, creato situazioni rischiose e chiesto al passeggero di scendere a 64 km/h.
L’episodio, avvenuto nell’area di sperimentazione limitata di Dallas e Houston, solleva interrogativi sulla maturità tecnologica del progetto voluto da Elon Musk e sui reali livelli di sicurezza oggi garantiti ai passeggeri.

In sintesi:

  • Viaggio Robotaxi di 11 miglia trasformato in 54 minuti di errori e disagi.
  • Copertura reale a Dallas e Houston inferiore al 10% e al 4% del territorio.
  • Richiesta al passeggero di scendere dall’auto mentre viaggiava a 64 km/h.
  • Assistenza remota Tesla instabile e incapace di gestire tempestivamente l’emergenza.

Test reale del Robotaxi Tesla: cosa è successo davvero a Dallas

Il caso riguarda Chris Ramos, residente a Dallas, che ha prenotato un passaggio tramite l’app di ride‑hailing Tesla dopo quasi due ore d’attesa.
La corsa, prevista di circa 11 miglia, si è trasformata in 54 minuti di anomalie documentate in vari video pubblicati online, in netto contrasto con i filmati promozionali diffusi dall’account ufficiale Tesla su X.com.
Il Robotaxi opera oggi in un’area di circa 30 miglia quadrate a Dallas e 25 a Houston, contro le 385 e 650 miglia quadrate complessive: copertura inferiore rispettivamente al 10% e al 4%.

Già la reperibilità di un veicolo è dunque limitata, ma il test di Ramos evidenzia problemi più profondi: incapacità del sistema di guida autonoma di interpretare correttamente la segnaletica (svolta destra consentita con rosso ignorata, con conseguente blocco al semaforo e clacson a raffica), errori di navigazione e gestione confusa delle manovre in autostrada.
Il disallineamento tra narrativa ufficiale e prestazioni sul campo diventa centrale nel dibattito su sicurezza, responsabilità legale e reale prontezza commerciale del servizio Robotaxi.

Errori di guida, richiesta di uscire a 64 km/h e assistenza in crisi

La fase autostradale è stata la più critica. Dopo aver mancato l’uscita corretta, il Robotaxi ha accelerato fino a circa 130 km/h, adeguandosi al traffico, per poi rallentare e tentare di accostare.
Sul display è comparso l’avviso: *“Il veicolo sta cercando un luogo sicuro dove accostare”*, seguito dall’indicazione al passeggero di abbandonare l’auto mentre questa procedeva ancora a 64 km/h, richiesta incompatibile con qualsiasi standard di sicurezza.
In area urbana, il sistema ha poi cercato di terminare la corsa 4,2 km prima della destinazione, effettuando cinque giri intorno a un hotel senza trovare un punto di sosta adeguato.

Solo il coinvolgimento dell’assistenza clienti Tesla ha temporaneamente ristabilito il controllo, con un operatore che ha provato a guidare da remoto il veicolo verso la destinazione.
La connessione, però, si è interrotta dopo pochi istanti, lasciando ancora una volta Ramos da solo a bordo di un’auto che sembrava seguire logiche proprie.
La conversazione registrata tra l’utente e l’operatore mette in luce limiti procedurali, difficoltà di escalation rapida e un modello di gestione dell’emergenza non ancora allineato alle aspettative per un servizio destinato al grande pubblico.

Robotaxi e futuro della mobilità autonoma: le incognite dopo il caso di Dallas

L’episodio di Dallas non basta, da solo, a bocciare la strategia Robotaxi di Tesla, ma rappresenta un segnale d’allarme concreto.
La combinazione di copertura limitata, errori di navigazione, richieste pericolose ai passeggeri e assistenza remota instabile apre interrogativi su certificazioni, responsabilità e tempistiche reali di una diffusione di massa.
Per trasformare i Robotaxi da vetrina tecnologica a infrastruttura quotidiana occorreranno protocolli di sicurezza più rigorosi, trasparenza sui dati di incidente e un chiaro quadro normativo, elementi che regulator e città come Dallas e Houston dovranno valutare con attenzione prima di un’ulteriore espansione.

FAQ

Cosa è successo durante il viaggio Robotaxi Tesla a Dallas?

Il viaggio si è trasformato in 54 minuti di errori: semafori mal interpretati, uscita autostradale mancata, tentativo di scaricare il passeggero a 64 km/h.

Quanto è estesa oggi la copertura Robotaxi Tesla a Dallas e Houston?

Attualmente il servizio copre circa 30 miglia quadrate a Dallas e 25 a Houston, meno del 10% e del 4% delle rispettive città.

Il passeggero può intervenire manualmente durante una corsa Robotaxi Tesla?

Sì, è possibile intervenire assumendo il controllo del veicolo, ma nel caso descritto il passeggero è rimasto affidato principalmente al sistema e all’assistenza remota.

Come funziona l’assistenza da remoto in caso di problemi con il Robotaxi?

L’assistenza può tentare il controllo remoto e fornire indicazioni vocali, ma nel caso di Dallas la connessione si è interrotta, rallentando la gestione dell’emergenza.

Quali sono le fonti delle informazioni riportate su Tesla Robotaxi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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