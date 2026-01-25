Djokovic domina l’Australian Open, avanza ai quarti tra polemiche e mistero sul ritiro improvviso del giovane Mensik

Australian Open, Djokovic già ai quarti: Mensik si ritira

Djokovic avanti senza giocare

Novak Djokovic vola ai quarti degli Australian Open 2026 senza colpire una palla, grazie al ritiro di Jakub Mensik prima del match di ottavi previsto sulla Rod Laver Arena. Il serbo, quarta testa di serie, resta così perfettamente in linea con l’obiettivo di un nuovo titolo a Melbourne, con un giorno extra di riposo che può pesare nella fase calda dello Slam.

La rinuncia del ceco, numero 16 del seeding, spegne sul più bello la sua corsa ma ridisegna anche il torneo, perché toglie a Djokovic un impegno potenzialmente complesso sul piano fisico e tattico. Per il nove volte campione in Australia l’orizzonte ora è il quarto di finale contro il vincente tra l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 5 del tabellone, e lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 9.

Il serbo seguirà con grande attenzione questa sfida, consapevole delle diverse insidie: il talento in costante ascesa di Musetti, giocatore capace di variazioni e ritmo, e la potenza lineare di Fritz, tra i migliori servitori del circuito. Il quadro tecnico dei quarti, in ogni caso, si fa sempre più pesante.

Il dolore e le parole di Mensik

Jakub Mensik ha spiegato sui social la decisione di fermarsi, sottolineando la sofferenza per un ritiro arrivato nel momento più alto della sua giovane carriera. Dopo lunghi confronti con staff e medici, il ceco ha ammesso che l’infortunio agli addominali, peggiorato nelle ultime uscite, gli impedisce di competere al massimo livello.

Raggiungere per la prima volta il quarto turno in uno Slam rappresenta comunque un passaggio chiave nel percorso del ragazzo di Prostejov, che ha descritto l’esperienza a Melbourne come “speciale”, ringraziando tifosi, famiglia e squadra per il sostegno continuo. L’energia del pubblico australiano è stata indicata come una spinta decisiva nei match precedenti.

Il messaggio finale è rivolto al futuro: priorità alla piena guarigione, con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile e stabilmente nel circuito maggiore. La gestione di un problema muscolare agli addominali, in un calendario così fitto, sarà centrale per non compromettere il prosieguo della stagione su cemento e poi su terra.

Tabellone alto di fuoco

Nella parte alta del tabellone maschile gli accoppiamenti dei quarti sono già definiti e raccontano un torneo di livello altissimo. Il numero 1 del seeding, Carlos Alcaraz, ha liquidato in tre set lo statunitense Tommy Paul e sfiderà l’idolo di casa Alex De Minaur, testa di serie numero 6, dominante contro il kazako Alexander Bublik con appena sei game concessi in tre set.

L’altro quarto mette di fronte il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del tabellone, e lo statunitense Learner Tien, sorprendente testa di serie numero 25. Zverev ha superato in tre set l’argentino Francisco Cerundolo, mentre Tien ha firmato una delle imprese del torneo travolgendo il russo Daniil Medvedev, undicesima testa di serie, con un netto tre set a zero.

La combinazione tra big affermati e nuove leve rende esplosiva la fase finale in Australia: tra gioco verticale, resistenza mentale e adattamento alle condizioni della Rod Laver Arena, il margine di errore si assottiglia per tutti, a partire dagli stessi top seed.

FAQ

D: Perché Novak Djokovic è già nei quarti senza giocare?

R: Il serbo avanza per il forfait di Jakub Mensik, costretto al ritiro prima del match degli ottavi per un infortunio agli addominali.

D: Chi affronterà Djokovic nei quarti di finale?

R: Il suo avversario sarà il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, rispettivamente teste di serie 5 e 9.

D: Qual è la natura dell’infortunio di Jakub Mensik?

R: Il ceco ha riportato un problema agli addominali, peggiorato negli ultimi incontri fino a rendere impossibile scendere in campo a Melbourne.

D: Come ha commentato Mensik il ritiro dagli Australian Open?

R: Ha parlato di decisione dolorosa ma necessaria, ringraziando tifosi, famiglia e team, e promettendo di lavorare per un pieno recupero.

D: Chi sono gli altri protagonisti già qualificati ai quarti nella parte alta?

R: Si sono guadagnati un posto Carlos Alcaraz, Alex De Minaur, Alexander Zverev e Learner Tien.

D: Come è arrivato Alcaraz ai quarti di Australian Open 2026?

R: Il numero 1 del mondo ha battuto in tre set lo statunitense Tommy Paul, imponendo ritmo e aggressività sin dall’inizio.

D: Quale è stata la sorpresa maggiore negli ottavi di finale?

R: Il successo netto di Learner Tien su Daniil Medvedev, sconfitto in tre set con parziali molto pesanti per il russo.

D: Qual è la fonte giornalistica originale di riferimento per questa notizia?

R: Le informazioni derivano da copertura giornalistica specializzata su tennis e Australian Open, come riportato originariamente da testate sportive italiane di primo piano.