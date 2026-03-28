Home / NEWS / Quarto Grado svela il dettaglio ignorato nel testo dell’insegnante di Sempio sul caso Garlasco

Delitto di Garlasco, nuove consulenze riaprono il caso su tempi e dinamica

Il delitto di Garlasco, costato la vita a Chiara Poggi, torna al centro dell’attenzione dopo le nuove valutazioni della professoressa Cristina Cattaneo, medico legale di fama internazionale.

Le sue conclusioni, emerse in una consulenza tecnica, potrebbero spostare l’ora della morte e suggerire una possibile colluttazione precedente all’omicidio.

La trasmissione Quarto Grado su Rete 4, condotta da Gian Luigi Nuzzi e andata in onda venerdì 27 marzo, ha approfondito gli sviluppi della nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per omicidio in concorso con Alberto Stasi – già condannato in via definitiva – o con altri.

Il programma ha ospitato la testimonianza della giornalista Maria Fiore e l’analisi del perito forense informatico Paolo Reale, concentrandosi in particolare sull’ipotesi di una possibile riesumazione del corpo di Chiara Poggi e sulle sue implicazioni tecnico-giuridiche.

In sintesi:

La consulenza di Cristina Cattaneo ipotizza nuova ora della morte e possibile colluttazione.

ipotizza nuova ora della morte e possibile colluttazione. Andrea Sempio è indagato per omicidio in concorso con Alberto Stasi o con altri.

è indagato per omicidio in concorso con o con altri. La giornalista Maria Fiore evidenzia silenzi e incongruenze sui rapporti con casa Poggi.

evidenzia silenzi e incongruenze sui rapporti con casa Poggi. Il perito Paolo Reale esprime forti dubbi sulla necessità di una riesumazione.

Nuovi indizi, vecchie domande: cosa cambia sul caso Poggi

La consulenza della professoressa Cristina Cattaneo introduce due potenziali elementi di discontinuità: una diversa collocazione temporale della morte di Chiara Poggi e la possibilità che vi sia stata una colluttazione tra vittima e aggressore.

Questi aspetti, se confermati, potrebbero incidere sulla ricostruzione della dinamica e sulla compatibilità degli alibi.

Nel corso di Quarto Grado, l’attenzione si è concentrata su Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello di Chiara, oggi indagato per omicidio in concorso.

La giornalista Maria Fiore ha raccontato di aver tenuto un corso di scrittura cui Sempio partecipò, durante il quale agli allievi fu chiesto di redigere un testo proprio sul caso di Garlasco.

“Mi aveva molto colpito e mi piacerebbe chiedergli perché non disse che frequentava quella casa. A me ha colpito molto, frequentava quella casa”, ha spiegato Fiore, sottolineando come quella confidenza sarebbe stata normale in un contesto di coetanei.

Queste omissioni, sommate alle nuove perizie medico-legali, alimentano l’ipotesi della Procura di un possibile concorso nell’omicidio da parte di più soggetti.

Riesumazione di Chiara Poggi, i dubbi tecnici e le possibili ricadute future

Uno dei punti più delicati emersi nel dibattito televisivo riguarda l’eventuale richiesta di riesumazione del corpo di Chiara Poggi, alla luce delle conclusioni di Cristina Cattaneo.

Paolo Reale, perito forense informatico, ha definito l’ipotesi “oggettivamente straziante” e metodologicamente problematica.

Secondo Reale, una riesumazione è un’operazione tecnicamente irripetibile, da svolgere con rigoroso contraddittorio tra le parti e protocolli stringenti.

“Mi pare un po’ strano perché è un’operazione tecnicamente irripetibile… quale dovrebbe essere questo elemento derimente e utilissimo?”, si è chiesto l’esperto, ricordando che finora nessuno – né periti, né consulenti di parte – l’aveva mai chiesta.

Eventuali nuovi accertamenti sul corpo di Chiara dovrebbero dimostrare di poter fornire dati realmente decisivi rispetto all’ampio materiale già esistente, per evitare interventi inutilmente invasivi.

La valutazione della magistratura su questo punto sarà centrale per capire se il procedimento potrà davvero aprire scenari probatori inediti o restare confinato nell’alveo delle verifiche integrative sulle perizie esistenti.

FAQ

Cosa ha rilevato la nuova consulenza di Cristina Cattaneo sul caso Garlasco?

La consulenza di Cristina Cattaneo indica una possibile diversa ora della morte di Chiara Poggi e segnali compatibili con una colluttazione precedente all’omicidio.

Perché Andrea Sempio è attualmente indagato nell’inchiesta su Chiara Poggi?

Andrea Sempio è indagato per omicidio in concorso con Alberto Stasi o con altre persone, sulla base di nuovi approfondimenti investigativi e perizie tecniche.

Che ruolo ha avuto la giornalista Maria Fiore nel nuovo dibattito sul caso?

Maria Fiore ha raccontato la partecipazione di Andrea Sempio a un suo corso di scrittura, evidenziando il mancato riferimento esplicito alla frequenza della casa Poggi.

Per quali motivi il perito Paolo Reale critica l’ipotesi di riesumazione?

Paolo Reale ritiene la riesumazione tecnicamente irripetibile, altamente invasiva e giustificabile solo da elementi davvero decisivi, finora mai indicati con chiarezza.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su questo sviluppo del caso?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.