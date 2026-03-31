Home / NEWS / Pamela Genini indagine sulla tomba profanata: la lettera dell’ex fidanzato riapre i sospetti

Profanata la tomba di Pamela Genini, l’ex fidanzato parla di “disegno criminoso”

Chi: la salma di Pamela Genini, 29 anni, uccisa da Gianluca Soncin, è stata al centro di una nuova, gravissima violazione. Cosa: ignoti hanno profanato la tomba e trafugato la testa dal feretro. Dove: nel cimitero dove la giovane era sepolta. Quando: lo scempio è stato scoperto il 23 marzo. Perché: secondo l’ex fidanzato, Francesco Dolci, dietro il gesto c’è un “disegno criminoso” e non l’azione di un singolo, ma di un gruppo organizzato, forse con finalità intimidatorie verso chi conosceva vita e frequentazioni della vittima.

Dolci, che dice di temere per la propria incolumità, ha scritto una lettera in cui esclude in anticipo l’ipotesi di suicidio nel caso gli accadesse qualcosa di tragico.

In sintesi:

Il 23 marzo è stata profanata la tomba di Pamela Genini , decapitata nella bara.

, decapitata nella bara. L’ex fidanzato Francesco Dolci parla di “disegno criminoso” e teme per la vita.

parla di “disegno criminoso” e teme per la vita. Gli inquirenti indagano su un possibile messaggio intimidatorio legato all’omicida Gianluca Soncin .

. Rilevati segni di scasso e graffi su cemento vicino alla cappella funeraria.

Indagini, piste investigative e ruolo di Dolci nelle dichiarazioni

Secondo Francesco Dolci, lo scempio sulla salma di Pamela Genini non può essere opera di una sola persona, *“anche solo per il peso della bara”*. A suo giudizio sarebbero stati necessari *“3 o 4 persone per forza”*. Questa valutazione rafforza l’ipotesi investigativa di un’azione pianificata, con una logistica definita e complicità multiple.

Gli inquirenti sono al lavoro per individuare chi abbia trafugato la testa della 29enne. Dolci, sentito dagli investigatori, ha descritto l’ambiente in cui l’ex compagna si muoveva come un mondo di *“squali”*, evocando contesti relazionali e forse economici potenzialmente opachi. Tra le ipotesi, prende corpo quella di un gesto intimidatorio per imporre il silenzio a chi potrebbe conoscere particolari sensibili sulla vita della giovane e sui suoi rapporti.

Un’altra pista è quella di un avvertimento indiretto a Gianluca Soncin, l’uomo che ha ucciso Pamela Genini e che non ha mai offerto una spiegazione pienamente convincente sul movente dell’omicidio. Sul piano tecnico, gli investigatori stanno analizzando segni di scasso e graffi recenti su una base in cemento, vicino a un passaggio laterale della cappella, possibili punti di accesso utilizzati dai profanatori.

Scenari futuri e ricadute sul caso Genini

La profanazione della tomba di Pamela Genini rischia di modificare la percezione complessiva del caso, finora centrato sull’omicidio commesso da Gianluca Soncin. Il gesto sul cadavere apre, infatti, scenari di criminalità organizzata o di pressione su soggetti ritenuti informati sui fatti.

Se le indagini dovessero confermare la natura intimidatoria dell’azione, potrebbero emergere nuove responsabilità, collegamenti economici o relazionali e ulteriori reati, dai danneggiamenti alla minaccia aggravata. La posizione di Francesco Dolci, con la sua lettera in cui esclude il suicidio, diventa un elemento delicato: potenziale testimone chiave, ma anche figura esposta a rischi. Il prosieguo delle indagini dirà se la profanazione è un episodio isolato o il segnale di una regia più ampia ancora sommersa.

FAQ

Che cosa è accaduto alla tomba di Pamela Genini?

La tomba di Pamela Genini è stata profanata e la testa è stata trafugata dal feretro, in un’azione ritenuta organizzata.

Perché Francesco Dolci parla di “disegno criminoso”?

Dolci afferma che, per modalità e numero di persone coinvolte, la profanazione indica un piano criminale strutturato, non un gesto isolato.

Quali piste stanno seguendo gli investigatori sulla profanazione?

Gli investigatori stanno valutando l’ipotesi di un messaggio intimidatorio verso conoscenti di Genini o verso l’omicida Gianluca Soncin.

Che ruolo ha la lettera scritta da Francesco Dolci?

La lettera, in cui Dolci esclude il suicidio in caso di morte violenta, viene considerata dagli inquirenti un segnale di forte timore.

Qual è la fonte di questo articolo sulla vicenda Genini?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.