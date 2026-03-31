Home / EVENTI / Milano affitti Design Week esplodono in via Tortona tra rincari record e locazioni fantasma fuori controllo

Affitti alle stelle a Milano per Design Week 2026: cosa succede davvero

Durante la Design Week 2026 a Milano, in programma negli stessi giorni del Salone del Mobile, i canoni degli affitti brevi raggiungono picchi record. In aree simbolo come zona Tortona e Brera, i prezzi giornalieri superano di gran lunga quelli delle Olimpiadi. L’analisi, realizzata dall’Ufficio studi di AbitareCo, riguarda alloggi con quattro posti letto nella settimana dell’evento. Gli incrementi rispetto a maggio arrivano fino al +169% al giorno, con punte di oltre 2.000 euro per quattro notti. Parallelamente cresce il fenomeno degli affitti via passaparola, spesso fuori dai portali e, in alcuni casi, anche fuori dai radar del fisco. Un mercato parallelo che conferma il ruolo del Fuorisalone come vero motore economico e internazionale del calendario milanese.

In sintesi:

Affitti brevi per Design Week fino al 169% in più rispetto a maggio.

In via Tortona 456 euro a notte, in via Pontaccio 360 euro a notte.

Molte famiglie affittano con passaparola, spesso senza piattaforme e senza dichiarare.

Prezzi più alti che per le Olimpiadi nelle zone centrali e creative.

Come cambia il mercato degli affitti brevi durante la Design Week

Il monitoraggio di AbitareCo conferma che la Design Week resta l’evento più redditizio per chi affitta casa a Milano, persino nell’anno delle Olimpiadi. Gli affitti giornalieri per alloggi con quattro posti letto risultano in media più alti del 169% rispetto a maggio, mese già molto dinamico per il turismo d’affari. Su una permanenza di quattro giorni, l’aumento medio è del 137,1%.

In zona Tortona — distretto originario del Fuorisalone che include Solari, Bergognone, Savona e l’area Darsena–Porta Genova — i canoni triplicano rispetto a maggio: 456 euro al giorno in media, fino a circa 2.000 euro per quattro notti (+217%). A Porta Genova si toccano punte di 2.300 euro per quattro giorni.

Nei distretti centrali Cinque Vie e Durini gli aumenti percentuali sono inferiori ma le cifre assolute più alte: 3.340 euro medi per quattro notti (+155,8%), con record in via Durini a 4.100 euro. Nell’area Brera–Garibaldi–Moscova–Solferino, la più cara è via Pontaccio, con 340 euro al giorno e 2.600 euro per quattro notti (+152%).

All’Isola la spesa media per quattro giorni è di 1.450 euro, mentre in Porta Venezia, all’Arco e in corso Como si viaggia tra 2.000 e 2.300 euro. In centro, se durante le Olimpiadi si era passati da 200–240 euro a oltre 400 euro a notte, con il Design si superano i 600 euro. Lo studio estende l’analisi all’hinterland: a Rho, comune strategico per la Fiera, quattro giorni costano 1.320 euro (+103% rispetto a maggio), con la singola notte a 330 euro, circa il triplo dello standard. A San Donato si arriva a 1.800 euro per quattro giorni, con un incremento del 210%.

Un elemento chiave, che i numeri dei portali non registrano, è il crescente peso degli affitti gestiti direttamente dalle famiglie: passaparola, clienti fidelizzati di anno in anno, nessun passaggio su Airbnb o Booking e, talvolta, nessuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Per molte famiglie milanesi, la settimana del Salone copre l’intero costo annuo di gestione dell’alloggio.

Le conseguenze future tra mercato nero, fiscalità e politiche urbane

Il differenziale di prezzo tra Design Week, Olimpiadi e resto dell’anno mostra come il turismo d’affari legato al Salone del Mobile e al Fuorisalone stia ridisegnando le economie di quartiere a Milano. L’esplosione del canale informale – affitti gestiti fuori dai portali e, in parte, fuori dal fisco – apre tre fronti sensibili: erosione della base imponibile, concorrenza distorta rispetto alle strutture ricettive regolari e pressione crescente sui residenti, soprattutto nelle zone di maggiore appeal come Tortona, Brera, Durini, Porta Genova e Isola.

Nel medio periodo, la combinazione di eventi globali e maxi–canoni potrebbe spingere il Comune a introdurre regole più stringenti sugli affitti brevi, maggiori controlli fiscali e nuove forme di monitoraggio dei flussi, con impatti diretti su proprietari, host professionali e investitori.

FAQ

Quanto aumentano mediamente gli affitti a Milano durante la Design Week?

Gli affitti aumentano in media del 169% al giorno rispetto a maggio, con incrementi del 137,1% sui soggiorni di quattro notti analizzati.

Qual è la zona più cara di Milano per la Design Week 2026?

La zona più cara è l’area di via Durini, dove un alloggio da quattro posti letto costa 4.100 euro per quattro notti.

Perché molti proprietari non usano Airbnb o Booking durante la Design Week?

Molti proprietari preferiscono il passaparola perché garantisce ospiti fidelizzati, zero commissioni e, in alcuni casi, minori controlli fiscali sugli incassi percepiti.

Quanto costa alloggiare nell’hinterland milanese durante la Design Week?

A Rho un alloggio da quattro posti costa 1.320 euro per quattro giorni, mentre a San Donato si arriva a 1.800 euro complessivi.

Quali sono le fonti utilizzate per elaborare questi dati sugli affitti?

I dati derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.