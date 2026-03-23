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Bignami minimizza il referendum e assicura continuità politica al governo in carica

Bignami minimizza il referendum e assicura continuità politica al governo in carica

Referendum sulla giustizia, il No in vantaggio e la politica si riallinea

Chi: gli elettori italiani, il governo guidato da Giorgia Meloni, le opposizioni con Giuseppe Conte e Matteo Renzi, la magistratura associata nell’Anm.

Che cosa: il referendum costituzionale sulla giustizia vede il No prevalere, con un’affluenza sopra il 58%.

Dove: in tutta Italia, con dati consolidati dal Viminale e dagli istituti demoscopici come YouTrend.

Quando: consultazione chiusa alle 15, scrutinio avviato nel pomeriggio odierno.

Perché: il voto blocca, almeno per ora, la riforma della giustizia promossa dal governo, ridisegnando equilibri politici e interni alla magistratura.

In sintesi:

  • Il No al referendum sulla giustizia supera il 50% secondo primi dati ed exit poll.
  • Affluenza oltre il 58%: partecipazione alta, segnale politico forte al governo.
  • Opposizioni parlano di “sconfitta sonora” e chiedono primarie di centrosinistra.
  • Nella magistratura brindisi, dimissioni all’Anm e nuovo scontro istituzionale.

I dati del voto, le reazioni politiche e il terremoto nella magistratura

I primi flussi diffusi da YouTrend indicano una maggioranza di elettori schierata per non modificare la Costituzione in materia di giustizia. Gli exit poll e i dati reali convergono su un No oltre il 50%, con un’affluenza che supera il 58%, considerata significativa per una consultazione referendaria.

Dal fronte governativo, la premier Giorgia Meloni ribadisce il rispetto dell’esito: *“Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione”*, dopo aver definito in mattinata *“una buona notizia”* l’elevata partecipazione. Il sottosegretario Galeazzo Bignami frena sulla lettura catastrofica: *“L’esito del referendum non incide sulle sorti del governo”*.

Le opposizioni, invece, colgono il risultato come una bocciatura politica. Il leader del M5s Giuseppe Conte parla di *“avviso di sfratto per il governo, ora primarie per il centrosinistra”*. Sulla stessa linea Matteo Renzi: *“Sonora sconfitta per il Governo, ora primarie centrosinistra per elezioni”*.

Dentro la magistratura il clima è di nette contrapposizioni. Alcuni magistrati brindano cantando *“Bella ciao”*, mentre il presidente dell’Anm Cesare Parodi si dimette, segnalando una profonda tensione interna. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che aveva definito le attuali sanzioni per errori giudiziari *“buffetti”*, si trova ora con un mandato riformatore politicamente indebolito.

Conseguenze politiche future e il cantiere aperto della riforma

L’esito referendario non fa formalmente cadere il governo, ma ne riduce il margine di manovra sulla giustizia e riapre il dossier di una possibile riforma condivisa.

Nel centrodestra, figure come Antonio Tajani invitano alla prudenza, citando Boškov: *“Partita finisce quando arbitro fischia”*, ricordando che restano aperti altri cantieri legislativi. Nel centrosinistra, la richiesta convergente di primarie lanciata da Conte e Renzi prefigura una competizione per la leadership in vista di possibili elezioni anticipate.

Sul piano civile, il voto registra anche episodi simbolici: l’ex parlamentare Gabriella Carlucci pubblica su Instagram la foto della scheda elettorale, confermando la centralità social della consultazione. La “prima volta” dei seggi organizzati in ordine alfabetico passa in sordina ma indica un processo di modernizzazione amministrativa destinato a incidere sulle future tornate elettorali.

FAQ

Qual è stato il risultato del referendum sulla giustizia?

Il risultato ha visto il No superare il 50% dei voti validi, bloccando l’attuale proposta di riforma costituzionale sulla giustizia.

Quanti elettori hanno partecipato al referendum?

Hanno votato oltre il 58% degli aventi diritto, un dato di affluenza elevato per una consultazione referendaria nazionale recente.

Il voto mette a rischio la tenuta del governo Meloni?

Formalmente no: il governo resta in carica. Politicamente, però, l’esito indebolisce il progetto di riforma della giustizia e rafforza le opposizioni.

Cosa cambia per la magistratura dopo il referendum?

Cambia il quadro politico: il No rafforza la posizione di chi difende l’attuale assetto costituzionale, mentre dimissioni e divisioni nell’Anm aprono una delicata fase interna.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul referendum?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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